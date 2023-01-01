Разница между тегами input и button в HTML: когда использовать

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Быстрый ответ

Для отправки форм обычно используется <input type="submit"> , имеющий заранее определённую текстовую надпись. Однако <button> позволяет интегрировать в себя применение HTML и CSS, благодаря чему кнопку можно значительно ярче оформить и сделать более привлекательной.

Демонстрация на примерах:

Отправка формы с помощью <input> :

HTML Скопировать код <!-- Простая кнопка отправки без излишеств --> <input type="submit" value="Отправить">

Кнопка с дополнительным содержимым в <button> :

HTML Скопировать код <!-- Кнопка с утолщённым текстом — динамично и заметно, словно упаковка чипсов "со вкусом сыра" --> <button type="submit"><strong>Отправить</strong> форму</button>

Несмотря на то, что оба эти элемента выполняют одну и ту же функцию — отправку формы, каждый из них обладает своим набором уникальных характеристик, что делает их более подготовленными к выполнению конкретных задач в программировании.

HTML-теги: применение не только для отправки формы

В отличие от <input type="submit"> , тег <button> позволяет вставить в себя другие HTML-элементы, такие как изображения или целые текстовые блоки. Это делает <button> идеальным выбором для создания заметных и стильных кнопок.

Например:

HTML Скопировать код <!-- Кнопка с изображением, например, иконкой --> <button type="submit"><img src="icon.png" alt=""> Отправить форму</button>

Верность семантическому HTML

Семантически правильный HTML — это золотой стандарт в современной веб-разработке, особенно для HTML5. Это важно не только для разработчиков, но и для поисковых систем и вспомогательных технологий. Использование <button> чётко указывает на предназначение элемента в вашем HTML-коде.

Совместимость с браузерами и правильность отображения

Анализируя спецификации W3C, мы видим, что <input> и <button> предназначены для выполнения схожих задач. Однако, <input> стабильно поддерживается старыми браузерами. Если же вам важна кроссбраузерная совместимость и нет проблем с отображением, таких как разница в выравнивании и размерах, <button> становится более надёжным вариантом.

Стилизация: отношения между «CSS» и «HTML»

В отношении стилизации <button> становится самым верным союзником разработчика. Он стабильен в различных браузерах при применении CSS-стилей. Это способствует общей гармонии в дизайне интерфейса.

Теги и их практическое удобство использования

Основной фактор — функциональность. В отличие от <input type="button"> , не имеющего встроенных действий, <input type="submit"> по умолчанию отправляет форму. А <button> может как отправлять форму, так и выполнять дополнительные функции, например, с помощью типа <button type="reset"> .

Небольшие различия: Структура и вложенность

<input> , как самозакрывающийся тег, не предполагает введение других элементов. В то время как <button> может включать в себя разнообразное содержимо, например, более сложные текстовые метки и структуры.

Рекомендации фреймворков: взгляд через призму Bootstrap

CSS-фреймворки, такие как Bootstrap, настоятельно советуют использовать <button> вместо <input type="button"> из-за его гибких стилистических возможностей и соответствия стандартам доступности. Здесь ссылка на руководство по использованию кнопок в Bootstrap: Руководство по кнопкам Bootstrap.

Аудитория и поддержка браузеров

Хотя <input> сохраняет свою популярность благодаря простоте и обратной совместимости, <button> высоко оценивается за свою многофункциональность. Впрочем, ваш выбор должен зависеть от требований вашего проекта и предпочтений вашей целевой аудитории.

Визуализация

Представим теги <input type="submit"> и <button> в качестве разных типов ключей от автомобиля:

🔑 <input type="submit"> — это простой ключ, который запускает автомобиль, и в нашем случае — отправляет форму. 🗝️ <button> — это многофункциональный ключ, который может как запустить машину, так и открыть двери. В контексте веб-разработки это означает, что <button> предлагает гибкие функции обработки событий.

У каждого из ключей есть своя спецификация:

🔑 Простой ключ способен запустить автомобиль (отправить форму), но не предназначен для других функций. 🗝️ Может быть использован для дополнительных функций, например, для открытия багажника (вставка дополнительного содержимого) или активации сигнализации (дополнительное управление событиями).

Выберите подходящий ключ для вашего "веб-автомобиля"!

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