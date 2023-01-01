Разница между тегами input и button в HTML: когда использовать#Формы #Инпуты и типы полей #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Для отправки форм обычно используется
<input type="submit">, имеющий заранее определённую текстовую надпись. Однако
<button> позволяет интегрировать в себя применение HTML и CSS, благодаря чему кнопку можно значительно ярче оформить и сделать более привлекательной.
Демонстрация на примерах:
Отправка формы с помощью
<input>:
<!-- Простая кнопка отправки без излишеств -->
<input type="submit" value="Отправить">
Кнопка с дополнительным содержимым в
<button>:
<!-- Кнопка с утолщённым текстом — динамично и заметно, словно упаковка чипсов "со вкусом сыра" -->
<button type="submit"><strong>Отправить</strong> форму</button>
Несмотря на то, что оба эти элемента выполняют одну и ту же функцию — отправку формы, каждый из них обладает своим набором уникальных характеристик, что делает их более подготовленными к выполнению конкретных задач в программировании.
HTML-теги: применение не только для отправки формы
В отличие от
<input type="submit">, тег
<button> позволяет вставить в себя другие HTML-элементы, такие как изображения или целые текстовые блоки. Это делает
<button> идеальным выбором для создания заметных и стильных кнопок.
Например:
<!-- Кнопка с изображением, например, иконкой -->
<button type="submit"><img src="icon.png" alt=""> Отправить форму</button>
Верность семантическому HTML
Семантически правильный HTML — это золотой стандарт в современной веб-разработке, особенно для HTML5. Это важно не только для разработчиков, но и для поисковых систем и вспомогательных технологий. Использование
<button> чётко указывает на предназначение элемента в вашем HTML-коде.
Совместимость с браузерами и правильность отображения
Анализируя спецификации W3C, мы видим, что
<input> и
<button> предназначены для выполнения схожих задач. Однако,
<input> стабильно поддерживается старыми браузерами. Если же вам важна кроссбраузерная совместимость и нет проблем с отображением, таких как разница в выравнивании и размерах,
<button> становится более надёжным вариантом.
Стилизация: отношения между «CSS» и «HTML»
В отношении стилизации
<button> становится самым верным союзником разработчика. Он стабильен в различных браузерах при применении CSS-стилей. Это способствует общей гармонии в дизайне интерфейса.
Теги и их практическое удобство использования
Основной фактор — функциональность. В отличие от
<input type="button">, не имеющего встроенных действий,
<input type="submit"> по умолчанию отправляет форму. А
<button> может как отправлять форму, так и выполнять дополнительные функции, например, с помощью типа
<button type="reset">.
Небольшие различия: Структура и вложенность
<input>, как самозакрывающийся тег, не предполагает введение других элементов. В то время как
<button> может включать в себя разнообразное содержимо, например, более сложные текстовые метки и структуры.
Рекомендации фреймворков: взгляд через призму Bootstrap
CSS-фреймворки, такие как Bootstrap, настоятельно советуют использовать
<button> вместо
<input type="button"> из-за его гибких стилистических возможностей и соответствия стандартам доступности. Здесь ссылка на руководство по использованию кнопок в Bootstrap: Руководство по кнопкам Bootstrap.
Аудитория и поддержка браузеров
Хотя
<input> сохраняет свою популярность благодаря простоте и обратной совместимости,
<button> высоко оценивается за свою многофункциональность. Впрочем, ваш выбор должен зависеть от требований вашего проекта и предпочтений вашей целевой аудитории.
Визуализация
Представим теги
<input type="submit"> и
<button> в качестве разных типов ключей от автомобиля:
🔑
<input type="submit"> — это простой ключ, который запускает автомобиль, и в нашем случае — отправляет форму.
🗝️
<button> — это многофункциональный ключ, который может как запустить машину, так и открыть двери. В контексте веб-разработки это означает, что
<button> предлагает гибкие функции обработки событий.
У каждого из ключей есть своя спецификация:
🔑 Простой ключ способен запустить автомобиль (отправить форму), но не предназначен для других функций. 🗝️ Может быть использован для дополнительных функций, например, для открытия багажника (вставка дополнительного содержимого) или активации сигнализации (дополнительное управление событиями).
Выберите подходящий ключ для вашего "веб-автомобиля"!
Полезные материалы
- Элемент <button>: Кнопка – HTML: Язык гипертекстовой разметки | MDN — детальная информация об элементе <button>.
- Ввод через <input>: Элемент ввода (форма) – HTML: Язык гипертекстовой разметки | MDN — обзор различных типов и функционала элемента <input>.
- HTML тег button – W3Schools — лёгкое и понятное представление примеров использования тега <button>.
- Типы ввода HTML – W3Schools — подробное описание различных типов ввода в HTML.
- html – <button> против <input type="button"> Какой использовать? – Stack Overflow — обсуждение сообщества о выборе между <button> и <input type="button">.
- Когда использовать элемент кнопки | CSS-Tricks – CSS-Tricks — о рассмотрении дизайна и практичности использования элемента кнопки.
- HTML Standard – WHATWG — официальная спецификация HTML, перечисляющая подробности про элементы форм.
Пётр Гончаров
SEO-редактор