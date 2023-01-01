Разница между тегами <b>/<strong> и <i>/<em> в HTML

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Быстрый ответ

Теги <b> и <i> применяются для жирного и курсивного оформления текста, не придавая ему дополнительного смысла. Тогда как <strong> и <em> наделяют текст специальной значимостью и акцентом, помогают вспомогательным технологиям и поисковикам корректно интерпретировать содержимое. Поэтому для обеспечения доступности и адекватного распознавания поисковыми системами используйте <strong> и <em> , придающие курсиву и жирному форматированию дополнительный смысл.

Пример:

HTML Скопировать код <!-- Внешний вид: Это лишь визуальные стили, подобные обычному печенью. --> <b>Жирный</b>, <i>Курсив</i> <!-- Семантика: Здесь каждое слово имеет специфический смысл, как в печенье с предсказаниями. --> <strong>Важно</strong>, <em>Акцентировано</em>

Истоки и семантические изменения

С возникновением HTML <b> и <i> широко использовались для создания нужного визуального эффекта без присвоения дополнительного значения. Однако, как и всё в веб-разработке, подход к разметке текста со временем изменился. Теги <strong> и <em> , добавляющие значение тексту, сейчас в приоритете, соответствуя концепции Семантического Веба, заложенной Тимом Бернерсом-Ли, которая делает контент более понятным для поисковых систем.

Улучшение доступности и SEO

Теги <strong> и <em> играют важную роль в создании инклюзивного и доступного интернет-пространства, служа ориентирами для вспомогательных технологий, включая экранные читалки. Поисковые машины также отдают предпочтение этим элементам, чтобы лучше определить приоритеты и важность содержимого, что способствует продвижению в рамках SEO.

Стилизация с помощью CSS

Хотя с помощью <b> и <i> можно достичь определённых стилей с применением CSS, теги <strong> и <em> также позволяют это сделать. Кроме этого, они позволяют соединять визуальное оформление и семантическую значимость, улучшая восприятие информации пользователями.

Лучшие практики в разметке содержимого

Как правило, в современном HTML стоит отдавать предпочтение <strong> и <em> для выделения семантически значимой информации. Это помогает браузерам и вспомогательным технологиям правильно интерпретировать структуру документа, обеспечивая точность и соответствие содержимого.

Визуализация

Представим различия между этими тегами, сродни разным аспектам речи:

Тег Тон голоса Цель <b> 🗣 Громкий Стиль: Аналогично громкому зову без дополнительного значения. <strong> 💪 Выразительный Семантика: Усиливает значение, как если бы вы говорили что-то очень важное. <i> 🤫 Тихий Стиль: Это словно тонкий шепот на общем фоне. <em> 🌟 Выделенный Семантика: Подчёркивает важность, словно мудрые слова Йоды.

Курсив и жирный влияют только на внешний вид.

Выделение и акцент добавляют тексту семантическую ценность.

<b> и <i> аналогичны рисунку.

<strong> и <em> это создание смыслового повествования.

Семантический HTML: Обязательства перед веб-стандартами

Семантические теги постепенно становятся стандартом для внедрения важной информации в контент, отойдя от простого визуального оформления. Это наполняет веб смыслами, улучшает доступность и облегчает интерпретацию контента различными технологиями.

Всё о выделении акцента

Теги <strong> и <em> позволяют подчеркнуть важность текста для всех: от пользователей до браузеров и поисковых систем. Эти теги придают дополнительный интерпретационный вес, оживляя текст.

Приоритет семантическому содержанию

Используя <strong> и <em> , можно выделить критически важную информацию, словно редактор акцентирует нас на особенно значимых частях текста. Семантика отражает естественные усиления речи, направляя читателя на то, что автор считает важным.

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