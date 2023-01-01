logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Разница между тегами <b>/<strong> и <i>/<em> в HTML
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти

Разница между тегами <b>/<strong> и <i>/<em> в HTML

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Теги <b> и <i> применяются для жирного и курсивного оформления текста, не придавая ему дополнительного смысла. Тогда как <strong> и <em> наделяют текст специальной значимостью и акцентом, помогают вспомогательным технологиям и поисковикам корректно интерпретировать содержимое. Поэтому для обеспечения доступности и адекватного распознавания поисковыми системами используйте <strong> и <em>, придающие курсиву и жирному форматированию дополнительный смысл.

Пример:

HTML
Скопировать код
<!-- Внешний вид: Это лишь визуальные стили, подобные обычному печенью. -->
<b>Жирный</b>, <i>Курсив</i>

<!-- Семантика: Здесь каждое слово имеет специфический смысл, как в печенье с предсказаниями. -->
<strong>Важно</strong>, <em>Акцентировано</em>
Пошаговый план для смены профессии

Истоки и семантические изменения

С возникновением HTML <b> и <i> широко использовались для создания нужного визуального эффекта без присвоения дополнительного значения. Однако, как и всё в веб-разработке, подход к разметке текста со временем изменился. Теги <strong> и <em>, добавляющие значение тексту, сейчас в приоритете, соответствуя концепции Семантического Веба, заложенной Тимом Бернерсом-Ли, которая делает контент более понятным для поисковых систем.

Улучшение доступности и SEO

Теги <strong> и <em> играют важную роль в создании инклюзивного и доступного интернет-пространства, служа ориентирами для вспомогательных технологий, включая экранные читалки. Поисковые машины также отдают предпочтение этим элементам, чтобы лучше определить приоритеты и важность содержимого, что способствует продвижению в рамках SEO.

Стилизация с помощью CSS

Хотя с помощью <b> и <i> можно достичь определённых стилей с применением CSS, теги <strong> и <em> также позволяют это сделать. Кроме этого, они позволяют соединять визуальное оформление и семантическую значимость, улучшая восприятие информации пользователями.

Лучшие практики в разметке содержимого

Как правило, в современном HTML стоит отдавать предпочтение <strong> и <em> для выделения семантически значимой информации. Это помогает браузерам и вспомогательным технологиям правильно интерпретировать структуру документа, обеспечивая точность и соответствие содержимого.

Визуализация

Представим различия между этими тегами, сродни разным аспектам речи:

Тег Тон голоса Цель
<b> 🗣 Громкий Стиль: Аналогично громкому зову без дополнительного значения.
<strong> 💪 Выразительный Семантика: Усиливает значение, как если бы вы говорили что-то очень важное.
<i> 🤫 Тихий Стиль: Это словно тонкий шепот на общем фоне.
<em> 🌟 Выделенный Семантика: Подчёркивает важность, словно мудрые слова Йоды.

Курсив и жирный влияют только на внешний вид.
Выделение и акцент добавляют тексту семантическую ценность.

<b> и <i> аналогичны рисунку.
<strong> и <em> это создание смыслового повествования.

Семантический HTML: Обязательства перед веб-стандартами

Семантические теги постепенно становятся стандартом для внедрения важной информации в контент, отойдя от простого визуального оформления. Это наполняет веб смыслами, улучшает доступность и облегчает интерпретацию контента различными технологиями.

Всё о выделении акцента

Теги <strong> и <em> позволяют подчеркнуть важность текста для всех: от пользователей до браузеров и поисковых систем. Эти теги придают дополнительный интерпретационный вес, оживляя текст.

Приоритет семантическому содержанию

Используя <strong> и <em>, можно выделить критически важную информацию, словно редактор акцентирует нас на особенно значимых частях текста. Семантика отражает естественные усиления речи, направляя читателя на то, что автор считает важным.

Полезные материалы

  1. <strong>: Элемент для выделения сильной важности – HTML: HyperText Markup Language | MDN – подробный анализ элемента <strong> на MDN.
  2. <em>: Элемент для выделения акцента – HTML: HyperText Markup Language | MDN – руководство MDN о значении и использовании элемента <em>.
  3. HTML Standard – официальный всегда актуальный стандарт HTML, определяющий семантику текстовых элементов.
  4. WebAIM: Семантическая структура: Регионы, Заголовки и Списки – статья о семантическом HTML и его значении для доступности.
  5. font-weight | CSS-Tricks – практическое пособие по управлению жирностью шрифта и роли семантических тегов в визуализации текста.
  6. Элементы i, b, em, & strong | HTML5 Doctor – сравнительный анализ функций и различий между <i>, <b>, <em> и <strong>.
  7. html – В чём разница между <b> и <strong>, <i> и <em>? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow с практическими выводами о разнице между тегами.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
В чем основная разница между тегами <b> и <strong>?
1 / 5

Свежие материалы
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024
Проверка юзабилити сайта: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...