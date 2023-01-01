Разница между тегами <b>/<strong> и <i>/<em> в HTML
Быстрый ответ
Теги
<b> и
<i> применяются для жирного и курсивного оформления текста, не придавая ему дополнительного смысла. Тогда как
<strong> и
<em> наделяют текст специальной значимостью и акцентом, помогают вспомогательным технологиям и поисковикам корректно интерпретировать содержимое. Поэтому для обеспечения доступности и адекватного распознавания поисковыми системами используйте
<strong> и
<em>, придающие курсиву и жирному форматированию дополнительный смысл.
Пример:
<!-- Внешний вид: Это лишь визуальные стили, подобные обычному печенью. -->
<b>Жирный</b>, <i>Курсив</i>
<!-- Семантика: Здесь каждое слово имеет специфический смысл, как в печенье с предсказаниями. -->
<strong>Важно</strong>, <em>Акцентировано</em>
Истоки и семантические изменения
С возникновением HTML
<b> и
<i> широко использовались для создания нужного визуального эффекта без присвоения дополнительного значения. Однако, как и всё в веб-разработке, подход к разметке текста со временем изменился. Теги
<strong> и
<em>, добавляющие значение тексту, сейчас в приоритете, соответствуя концепции Семантического Веба, заложенной Тимом Бернерсом-Ли, которая делает контент более понятным для поисковых систем.
Улучшение доступности и SEO
Теги
<strong> и
<em> играют важную роль в создании инклюзивного и доступного интернет-пространства, служа ориентирами для вспомогательных технологий, включая экранные читалки. Поисковые машины также отдают предпочтение этим элементам, чтобы лучше определить приоритеты и важность содержимого, что способствует продвижению в рамках SEO.
Стилизация с помощью CSS
Хотя с помощью
<b> и
<i> можно достичь определённых стилей с применением CSS, теги
<strong> и
<em> также позволяют это сделать. Кроме этого, они позволяют соединять визуальное оформление и семантическую значимость, улучшая восприятие информации пользователями.
Лучшие практики в разметке содержимого
Как правило, в современном HTML стоит отдавать предпочтение
<strong> и
<em> для выделения семантически значимой информации. Это помогает браузерам и вспомогательным технологиям правильно интерпретировать структуру документа, обеспечивая точность и соответствие содержимого.
Визуализация
Представим различия между этими тегами, сродни разным аспектам речи:
|Тег
|Тон голоса
|Цель
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<b>
|🗣 Громкий
|Стиль: Аналогично громкому зову без дополнительного значения.
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<strong>
|💪 Выразительный
|Семантика: Усиливает значение, как если бы вы говорили что-то очень важное.
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<i>
|🤫 Тихий
|Стиль: Это словно тонкий шепот на общем фоне.
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<em>
|🌟 Выделенный
|Семантика: Подчёркивает важность, словно мудрые слова Йоды.
Курсив и жирный влияют только на внешний вид.
Выделение и акцент добавляют тексту семантическую ценность.
<b> и
<i> аналогичны рисунку.
<strong> и
<em> это создание смыслового повествования.
Семантический HTML: Обязательства перед веб-стандартами
Семантические теги постепенно становятся стандартом для внедрения важной информации в контент, отойдя от простого визуального оформления. Это наполняет веб смыслами, улучшает доступность и облегчает интерпретацию контента различными технологиями.
Всё о выделении акцента
Теги
<strong> и
<em> позволяют подчеркнуть важность текста для всех: от пользователей до браузеров и поисковых систем. Эти теги придают дополнительный интерпретационный вес, оживляя текст.
Приоритет семантическому содержанию
Используя
<strong> и
<em>, можно выделить критически важную информацию, словно редактор акцентирует нас на особенно значимых частях текста. Семантика отражает естественные усиления речи, направляя читателя на то, что автор считает важным.
Полезные материалы
- <strong>: Элемент для выделения сильной важности – HTML: HyperText Markup Language | MDN – подробный анализ элемента <strong> на MDN.
- <em>: Элемент для выделения акцента – HTML: HyperText Markup Language | MDN – руководство MDN о значении и использовании элемента <em>.
- HTML Standard – официальный всегда актуальный стандарт HTML, определяющий семантику текстовых элементов.
- WebAIM: Семантическая структура: Регионы, Заголовки и Списки – статья о семантическом HTML и его значении для доступности.
- font-weight | CSS-Tricks – практическое пособие по управлению жирностью шрифта и роли семантических тегов в визуализации текста.
- Элементы i, b, em, & strong | HTML5 Doctor – сравнительный анализ функций и различий между <i>, <b>, <em> и <strong>.
- html – В чём разница между <b> и <strong>, <i> и <em>? – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow с практическими выводами о разнице между тегами.