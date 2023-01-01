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Разница между id и class в CSS: когда и как их использовать
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Разница между id и class в CSS: когда и как их использовать

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

В случае, когда на странице вам нужно выделить уникальный элемент, наиболее предпочтительно использовать id, который в CSS обозначается символом #. class отлично подойдёт для группы элементов, требующих однакового стилизации, и обозначается точкой .. id обеспечивает уникальность, в то время как class служит для группировки элементов.

Пример:

HTML
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<div id="main-header">/** Пример использования id! 😎 */</div>
<div class="button">/** Один из повторяющихся элементов! 👯‍♂️ */</div>
<div class="button">/** И вот ещё один такой! */</div>
CSS
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#main-header { font-size: 24px; /** Этот стиль применяется только к элементу с данным id! */ }
.button { background-color: green; /** Стиль, применяющийся ко всем элементам с таким классом. */ }

Используйте #id для особых случаев, а для создания общего стиля — .class.

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Индивидуальность вместо унификации

id и class выполняют разные роли в CSS:

  • ID: – Усиливает специфичность стилей для уникальных элементов. – Может служить якорем для скриптов. – Очень уместен для важных элементов, например, заголовков разделов или модальных окон.

  • Class: – Идеален для повторного использования одного и того же стиля. – Обеспечивает гибкость в настройке стиля элементов. – Отлично подходит для стилизации типовых элементов, таких как кнопки или поля форм.

Недальновидное использование id и class может затруднить поддержку кода. Применяйте их сообразно лучшим практикам, чтобы ваша работа была продуктивной и эффективной.

Битва за специфичность

В некоторых случаях специфичность играет ключевую роль:

  • id может быть критически важен для изменения поведения определённого элемента.
  • С помощью id удобно манипулировать элементами через JavaScript, в то время как классы более удобны для работы с группами элементов.

Однако, чрезмерное использование id может усложнить восприятие кода и обойтись боком при дальнейшем его редактировании.

Визуализация

Представим, что веб-страница – это галерея, где каждая картина имеет свой уникальный номер (id) и относится к одной или нескольким категориям (class).

Название картины Номер экспоната (id) Жанры (class)
"Звездная ночь" #001 .импрессионизм .масло
"Мона Лиза" #002 .возрождение .портрет
"Ночной дозор" #003 .барокко .масло

ID однозначно идентифицирует каждое произведение:

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🎨 #001 – "Звёздная ночь" в её неповторимости
🎨 #002 – Уникальность "Моны Лизы"

Class объединяет произведения по общим характеристикам:

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🖌️ .масло – "Звёздная ночь" и "Ночной дозор" великолепны в этой технике
🖌️ .портрет – "Мона Лиза" – превосходный представитель этого жанра

Если вам нужна индивидуальность элемента, используйте id, а для объединения по свойствам – class.

Взаимодействие с библиотеками и вопросы производительности

Выбор между id и class может также зависеть от того, с какими фреймворками вы работаете:

  • В jQuery чаще всего классы используются для определения поведения элементов.
  • React работает с конструкцией className, которая отлично вписывается в компонентный подход.

Производительность:

  • Излишнее использование id может увеличить объем CSS-файлов.
  • Классы помогают сохранить лёгкость и простоту стилевого файла.

Повышение доступности и улучшение интерактивности с помощью id и class

Адекватное использование id и class может значительно улучшить доступность вашего сайта:

  • Используйте id для связи интерактивных элементов с технологиями помощи, такими как скринридеры.
  • Применяйте class для визуальных подсказок, например, для отображения различных состояний при наведении курсора.

Полезные материалы

  1. ID selectors – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробно о ID-селекторах от MDN.
  2. Class selectors – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — детально о классовых селекторах от MDN.
  3. CSS #id Selector – W3Schools — разбор #id селектора на примерах.
  4. CSS .class Selector – W3Schools — объяснение работы селектора .class.
  5. The Difference Between ID and Class | CSS-Tricks — основные различия между ID и class от CSS-Tricks.
  6. CSS Specificity: Things You Should Know — Smashing Magazine — всё о специфичности в CSS, которую важно учитывать при использовании id и class.
  7. Class and ID Selectors | HTML Dog — практическое руководство по использованию class и ID.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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