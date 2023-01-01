Разница между id и class в CSS: когда и как их использовать

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Быстрый ответ

В случае, когда на странице вам нужно выделить уникальный элемент, наиболее предпочтительно использовать id , который в CSS обозначается символом # . class отлично подойдёт для группы элементов, требующих однакового стилизации, и обозначается точкой . . id обеспечивает уникальность, в то время как class служит для группировки элементов.

Пример:

HTML Скопировать код <div id="main-header">/** Пример использования id! 😎 */</div> <div class="button">/** Один из повторяющихся элементов! 👯‍♂️ */</div> <div class="button">/** И вот ещё один такой! */</div>

CSS Скопировать код #main-header { font-size: 24px; /** Этот стиль применяется только к элементу с данным id! */ } .button { background-color: green; /** Стиль, применяющийся ко всем элементам с таким классом. */ }

Используйте #id для особых случаев, а для создания общего стиля — .class .

Индивидуальность вместо унификации

id и class выполняют разные роли в CSS:

ID : – Усиливает специфичность стилей для уникальных элементов. – Может служить якорем для скриптов. – Очень уместен для важных элементов, например, заголовков разделов или модальных окон.

Class: – Идеален для повторного использования одного и того же стиля. – Обеспечивает гибкость в настройке стиля элементов. – Отлично подходит для стилизации типовых элементов, таких как кнопки или поля форм.

Недальновидное использование id и class может затруднить поддержку кода. Применяйте их сообразно лучшим практикам, чтобы ваша работа была продуктивной и эффективной.

Битва за специфичность

В некоторых случаях специфичность играет ключевую роль:

id может быть критически важен для изменения поведения определённого элемента.

может быть критически важен для изменения поведения определённого элемента. С помощью id удобно манипулировать элементами через JavaScript, в то время как классы более удобны для работы с группами элементов.

Однако, чрезмерное использование id может усложнить восприятие кода и обойтись боком при дальнейшем его редактировании.

Визуализация

Представим, что веб-страница – это галерея, где каждая картина имеет свой уникальный номер ( id ) и относится к одной или нескольким категориям ( class ).

Название картины Номер экспоната ( id ) Жанры ( class ) "Звездная ночь" #001 .импрессионизм .масло "Мона Лиза" #002 .возрождение .портрет "Ночной дозор" #003 .барокко .масло

ID однозначно идентифицирует каждое произведение:

Markdown Скопировать код 🎨 #001 – "Звёздная ночь" в её неповторимости 🎨 #002 – Уникальность "Моны Лизы"

Class объединяет произведения по общим характеристикам:

Markdown Скопировать код 🖌️ .масло – "Звёздная ночь" и "Ночной дозор" великолепны в этой технике 🖌️ .портрет – "Мона Лиза" – превосходный представитель этого жанра

Если вам нужна индивидуальность элемента, используйте id , а для объединения по свойствам – class .

Взаимодействие с библиотеками и вопросы производительности

Выбор между id и class может также зависеть от того, с какими фреймворками вы работаете:

В jQuery чаще всего классы используются для определения поведения элементов.

чаще всего классы используются для определения поведения элементов. React работает с конструкцией className , которая отлично вписывается в компонентный подход.

Производительность:

Излишнее использование id может увеличить объем CSS-файлов.

может увеличить объем CSS-файлов. Классы помогают сохранить лёгкость и простоту стилевого файла.

Повышение доступности и улучшение интерактивности с помощью id и class

Адекватное использование id и class может значительно улучшить доступность вашего сайта:

Используйте id для связи интерактивных элементов с технологиями помощи, такими как скринридеры.

для связи интерактивных элементов с технологиями помощи, такими как скринридеры. Применяйте class для визуальных подсказок, например, для отображения различных состояний при наведении курсора.

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