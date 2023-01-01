Разница между id и class в CSS: когда и как их использовать#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
В случае, когда на странице вам нужно выделить уникальный элемент, наиболее предпочтительно использовать
id, который в CSS обозначается символом
#.
class отлично подойдёт для группы элементов, требующих однакового стилизации, и обозначается точкой
..
id обеспечивает уникальность, в то время как
class служит для группировки элементов.
Пример:
<div id="main-header">/** Пример использования id! 😎 */</div>
<div class="button">/** Один из повторяющихся элементов! 👯♂️ */</div>
<div class="button">/** И вот ещё один такой! */</div>
#main-header { font-size: 24px; /** Этот стиль применяется только к элементу с данным id! */ }
.button { background-color: green; /** Стиль, применяющийся ко всем элементам с таким классом. */ }
Используйте
#id для особых случаев, а для создания общего стиля —
.class.
Индивидуальность вместо унификации
id и
class выполняют разные роли в CSS:
ID: – Усиливает специфичность стилей для уникальных элементов. – Может служить якорем для скриптов. – Очень уместен для важных элементов, например, заголовков разделов или модальных окон.
Class: – Идеален для повторного использования одного и того же стиля. – Обеспечивает гибкость в настройке стиля элементов. – Отлично подходит для стилизации типовых элементов, таких как кнопки или поля форм.
Недальновидное использование
id и
class может затруднить поддержку кода. Применяйте их сообразно лучшим практикам, чтобы ваша работа была продуктивной и эффективной.
Битва за специфичность
В некоторых случаях специфичность играет ключевую роль:
idможет быть критически важен для изменения поведения определённого элемента.
- С помощью
idудобно манипулировать элементами через JavaScript, в то время как классы более удобны для работы с группами элементов.
Однако, чрезмерное использование
id может усложнить восприятие кода и обойтись боком при дальнейшем его редактировании.
Визуализация
Представим, что веб-страница – это галерея, где каждая картина имеет свой уникальный номер (
id) и относится к одной или нескольким категориям (
class).
|Название картины
| Номер экспоната (
id)
| Жанры (
class)
|"Звездная ночь"
|#001
|.импрессионизм .масло
|"Мона Лиза"
|#002
|.возрождение .портрет
|"Ночной дозор"
|#003
|.барокко .масло
ID однозначно идентифицирует каждое произведение:
🎨 #001 – "Звёздная ночь" в её неповторимости
🎨 #002 – Уникальность "Моны Лизы"
Class объединяет произведения по общим характеристикам:
🖌️ .масло – "Звёздная ночь" и "Ночной дозор" великолепны в этой технике
🖌️ .портрет – "Мона Лиза" – превосходный представитель этого жанра
Если вам нужна индивидуальность элемента, используйте
id, а для объединения по свойствам –
class.
Взаимодействие с библиотеками и вопросы производительности
Выбор между
id и
class может также зависеть от того, с какими фреймворками вы работаете:
- В jQuery чаще всего классы используются для определения поведения элементов.
- React работает с конструкцией
className, которая отлично вписывается в компонентный подход.
Производительность:
- Излишнее использование
idможет увеличить объем CSS-файлов.
- Классы помогают сохранить лёгкость и простоту стилевого файла.
Повышение доступности и улучшение интерактивности с помощью id и class
Адекватное использование
id и
class может значительно улучшить доступность вашего сайта:
- Используйте
idдля связи интерактивных элементов с технологиями помощи, такими как скринридеры.
- Применяйте
classдля визуальных подсказок, например, для отображения различных состояний при наведении курсора.
Полезные материалы
- ID selectors – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробно о ID-селекторах от MDN.
- Class selectors – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — детально о классовых селекторах от MDN.
- CSS #id Selector – W3Schools — разбор #id селектора на примерах.
- CSS .class Selector – W3Schools — объяснение работы селектора .class.
- The Difference Between ID and Class | CSS-Tricks — основные различия между ID и class от CSS-Tricks.
- CSS Specificity: Things You Should Know — Smashing Magazine — всё о специфичности в CSS, которую важно учитывать при использовании id и class.
- Class and ID Selectors | HTML Dog — практическое руководство по использованию class и ID.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда