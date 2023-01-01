Разница между iFrame и Frame: безопасность и проблемы

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Быстрый ответ

Элемент iframe является составной частью стандарта HTML5 и предназначен для внедрения внешних документов в текущую страницу. Это современный инструмент для веб-дизайна. В свою очередь, элемент frame , происходящий из стандарта HTML 4.01, использовался для создания статической структуры страниц. Но сегодня его считают устаревшим. Использование iframe обеспечивает совместимость с новейшими технологиями и предоставляет большую гибкость:

HTML Скопировать код <!-- Это своего рода портал в другой мир --> <iframe src="https://www.example.com"></iframe>

Такой код создает встроенный виджет, который проще в использовании, чем устаревший frameset — тот уже не поддерживается в HTML5. Таким образом, iframe является предпочтительным решением для внедрения контента.

Встроенные фреймы (iFrames) и их применение

Встроенные фреймы или iFrames отличаются универсальностью применения при разработке веб-сайтов. Их можно поместить в любую часть внутри body, они могут встраиваться в другие элементы страницы и поддерживают стилизацию через CSS. iFrames идеально подходят для внедрения любого HTML-документа, начиная от медиаконтента и заканчивая выполнением специализированных функций, например, интеграцией страниц 3D Secure в системах онлайн-платежей. Важно помнить о безопасности при работе с iFrames, особенно, если они содержат материалы с посторонних доменов, чтобы предотвратить такие угрозы как межсайтовый скриптинг (XSS) и внедрение вредоносного кода.

Безопасность содержимого iFrame: основной момент

Безопасность iFrame во многом зависит от степени защищенности внедряемого контента. Работая с материалами из различных источников, необходимо удостовериться в надежности этих источников и использовании надлежащих сертификатов безопасности. Важно защищать свой сайт от мошеннических всплывающих окон, которые могут мимикрировать под содержимое iFrames. Использование мер профилактики против уязвимостей безопасности считается лучшей практикой, особенно когда через iFrames передается конфиденциальная информация.

Frameset и frame в HTML: Реликт прошлого

Элементы frameset и frame , заявленные как устаревшие в HTML5, были замещены элементом body и CSS-технологиями для создания макетов страниц. Дизайн, основанный на frameset, столкнулся со множеством ограничений с точки зрения пользовательского опыта, включая проблемы с добавлением страницы в закладки и навигацией в браузере. В современной веб-разработке рекомендуется отказаться от использования фреймов в пользу более гибких вариантов, таких как CSS Grid и Flexbox, которые позволяют создавать адаптивные веб-дизайны.

Визуализация

🏚️ Рамка окна (Frames) 💻 Экран (IFrames) Структура Разделены по дереву Единый поток без барьеров Использование Устарело (frame) Современно (iframe) Управление Отдельная часть рамы Интеграция в страницу Содержимое Статичное расположение Динамическое и интерактивное

Использование Frame можно сравнить с наблюдением за одним и тем же садом через четко обозначенные рамы, в то время как iFrame позволяет свободно перемещаться внутри большого пространства и изучать его без ограничений, оставаясь в едином контексте.

Что следует и что не следует делать, используя iFrames

Выбор контента и доверие: узнайте своего союзника

Используйте только проверенный и безопасный контент, чтобы предотвратить риски фишинга и атаки через посредника.

Убедитесь, что внедренные страницы используют те же меры безопасности, что и ваш сайт; передача данных должна проводиться по протоколу HTTPS.

Совместимость и пользовательский опыт: обеспечьте плавность

Используйте стили CSS для эффективной и отзывчивой интеграции iFrame в ваш сайт.

Регулярное тестирование на разных устройствах и в различных браузерах поможет предотвратить возможные проблемы отображения.

Обход потенциальных препятствий: думайте наперед

Уменьшите риски XSS-атак, корректно настроив политики безопасности (CSP).

Заботьтесь о доступности: контент в iFrame должен быть адаптирован для пользователей, использующих клавиатуру и считывающие устройства.

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