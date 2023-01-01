Разница между <button> и <button type='button'> в HTML#Основы HTML #Теги и атрибуты #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Элемент
<button type="button"> служит для создания функциональной кнопки, которая не отправляет форму автоматически. Это особенно актуально в одностраничных приложениях и интерактивном контенте, позволяя JavaScript выполнять конкретные действия, избегая стандартного поведения, связанного с отправкой формы или переходом на другую страницу.
Ключевой момент:
- Предотвращает автоматическую отправку формы
Пример кода:
<!-- Эта кнопка не отправляет форму, можно быть спокойным 😎 -->
<button type="button" onclick="yourFunction()">Нажми на меня</button>
Подведение итогов:
type="button"следует применять, когда взаимодействие с кнопками предусматривает использование JavaScript, чтобы предотвратить нежелательную отправку формы.
Влияние атрибута
В HTML тег
<button> без указания атрибута
type может вызвать двусмысленность. С атрибутом
type="button" кнопка становится интерактивной и не инициирует отправку форм. В случае отсутствия атрибута или если использовано
type="submit", кнопка может непредвиденно послать форму.
Ясное определение типа кнопки способствует лучшей семантике кода и облегчает его поддержку, что значительно упрощает понимание и отладку.
Персонализация дизайна и предотвращение конфликтов стилей
Применение
<button type="button"> дает возможность разработчикам создавать настраиваемые элементы управления, не привязанные к стандартному поведению браузера. Это расширяет границы для интерактивного дизайна, не затрагивающего передачу данных.
Советуем избегать стилевых правил, применяемых к селекторам с атрибутами
[type=button], чтобы не столкнуться с проблемами приоритетности и нежелательной сменой стилей при изменении или отсутствии типа.
Указание типа как профессиональный подход
Всегда указывать тип кнопки в HTML — это профессиональный подход в кодировании, позволяет обеспечить согласованное поведение в разных браузерах и предотвращает отправку форм, если это не требуется. Такой подход способствует более управляемому и предсказуемому взаимодействию с пользователем, это ключевой аспект создания качественных веб-приложений.
Визуализация
Представьте
<button type="button"> как специальную кнопку на пульте управления в мире HTML:
```markdown
| 🖥️ Монитор |
| (HTML-страница) |
markdown 🖱️ [Кнопка Отправить] 🔘 [Тип Кнопки]
[🔲] <-- Здесь находится ваша
<button type="button">
**При нажатии:**
markdown 🖱️ Кнопка Отправить -> Запускает отправку формы 🔄 🔘 Тип Кнопки -> Не инициирует действия 🚫
`<button type="button">` выполняет роль тихого переключателя, который не совершает действий, пока вы не назначите ему конкретные задачи с помощью JavaScript.
## Поведение кнопок: отличия типов
### Без указания типа
- **Отправка формы**: Неопределённая кнопка внутри формы инициирует её отправку.
- **Взаимодействие через JavaScript**: Вам придётся использовать `event.preventDefault()` в своем скрипте, чтобы предотвратить отправку, что усложняет код.
### `type="submit"` против `type="button"`
- `<button type="submit">` предназначен для отправки формы.
- `<button type="button">` лучше подходит для выполнения JavaScript-скриптов без инициации отправки.
### Спецификация HTML5 и значения по умолчанию
Согласно спецификации HTML5, если атрибут `type` не задан, значение по умолчанию применяется как "submit". Это ещё раз подтверждает важность ясного указания типа кнопки.
### Семантическая точность
`type="button"` явно указывает, что кнопка используется не для отправки данных, что упрощает понимание её функции другими разработчиками без необходимости анализа JavaScript.
## ARIA и доступность
Соблюдение аспектов доступности также важно. Задание `type="button"` устанавливает связь между поведением кнопки и её **ARIA-ролью**, снижая вероятность ошибочной интерпретации пользователями ассистивных технологий и улучшая доступность веб-контента.
## Полезные материалы
1. [<button>: Элемент кнопки – HTML: HyperText Markup Language | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/button) — Детальное руководство по элементу `<button>` в HTML.
2. [HTML button tag](https://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp) — Практические примеры и пояснения по использованию тега `<button>` в HTML.
3. [When To Use The Button Element | CSS-Tricks](https://css-tricks.com/use-button-element/) — Статья о использовании элемента `<button>` вместо `<input type="button"/>` и наоборот.
4. [html – <button> vs. <input type="button"/>. Какой использовать? – Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/469059/button-vs-input-type-button-which-to-use) — Обсуждение вариантов использования `<button type="button">`.
5. [HTML Standard](https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html#the-button-element) — Официальная спецификация HTML5 для элемента `<button>`.
6. [ARIA: button role – Accessibility | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles/button_role) — Информация о применении роли кнопки для повышения доступности.
Ксения Сорокина
веб-техредактор