Разница между атрибутами title и alt в HTML img теге#Теги и атрибуты #Изображения и медиа
Быстрый ответ
При использовании тега
<img> для создания изображений используйте атрибут
alt, чтобы предоставить обязательное описание, которое гарантирует доступность содержимого для скринридеров и в ситуациях, когда изображения не загружаются. Атрибут
title предоставляет дополнительную информацию и всплывающую подсказку, расширяя контекст изображения. Оба эти атрибута важны для SEO и удобства использования, но
alt имеет особое значение в связи со стандартами доступности.
Пример:
<img src="image.jpg" alt="Детальное описание изображения" title="Текст всплывающей подсказки" />
Рассмотрение деталей атрибутов
Атрибут Alt – обязательное описание изображения
В контексте доступности атрибут
alt выступает в роли ключевого элемента. Он представляет собой незаменимое описание для скринридеров, которые помогают людям с ограниченными возможностями зрения использовать интернет. Если вы когда-нибудь были вынуждены обходиться без изображений в интернете – весьма маловероятная ситуация – помните, что для некоторых людей это всё ещё актуально, например, из-за ограничений на трафик. В таких случаях
alt служит заменой визуального контента. Также этот атрибут необходим для XHTML, и выбор языка для описания
alt может добавить дополнительный уровень доступности вашего контента.
Атрибут Title – необязательное дополнение к изображению
Атрибут
title позволяет пользователям узнать больше о изображении. Несмотря на то, что он не критически необходим для понимания содержимого изображения, информация, указанная в
title, может значительно обогатить взаимодействие пользователей с вашим сайтом, предложив дополнительные факты, инструкции или пояснения.
SEO и доступность – две стороны одной монеты
Применение
alt в интересах доступности
Текст
alt важен для доступности вашего контента. Скринридеры полагаются на него для интерпретации изображений, без него контент становится недоступен для людей с ограничениями зрения. Это может негативно сказаться на SEO и привести к упущению значительной части аудитории. Поэтому необходимо сделать текст
alt максимально ясным и описательным.
Поддержка SEO с помощью
title
Даже если
title менее важен для доступности, он может улучшить позиции в SEO. Информативные и привлекательные заголовки привлекают внимание пользователей и увеличивают время, проведенное на странице, что важно для поисковых систем.
title действует как дополнение к
alt и не должен использоваться вместо него.
Как и когда использовать
Учет контекста
В зависимости от контекста использования изображения, следует определить степень важности атрибутов
alt и
title. Для интернет-магазина важны подробные описания
alt, в то время как для блога всплывающие подсказки
title могут стимулировать вовлечённость читателей.
Избегайте дублирования
Не стоит дублировать текст в
alt и
title. Это создает лишнюю нагрузку на ассистивные технологии. Тексты должны дополнять друг друга, а не повторяться.
Сокращайте текст всплывающих подсказок
Убедитесь, что текст всплывающей подсказки в
title максимально релевантен и конкретен. Чем проще и яснее, тем лучше.
Обеспечьте одинаковое восприятие всплывающих подсказок в разных браузерах
Используйте
title, чтобы гарантировать однородное впечатление от взаимодействия пользователей с вашим сайтом в разных браузерах. Разные браузеры могут по-разному интерпретировать
alt при взаимодействии с всплывающими подсказками, что может привести к недоразумениям.
Визуализация
Теперь представьте
alt и
title как помощников в художественной галерее:
- Alt (👓): Всегда готов помочь, чтобы никто не остался за бортом интерактивного искусства.
- Title (💡): Предлагает интересные факты и мельчайшие детали тем, кто хочет погрузиться глубже в контент.
Атрибут Alt (👓):
👉 Безусловно необходим для понимания смысла изображения.
Атрибут Title (💡):
👉 Обогащает знания тех, кто ищет дополнительную информацию, но для общего понимания он не критически важен.
Не забывайте о нужном балансе между ними!
Полезные материалы
- HTML img alt Attribute – W3Schools — учебные материалы и справочная информация об атрибуте
alt.
- <img>: Элемент для встраивания изображений – MDN — полная документация по элементу
<img>от Mozilla.
- HTML Стандарт – WHATWG — официальная спецификация элемента
<img>.
- Туториал по изображениям – W3C — руководство по созданию доступных изображений от W3C.
- WebAIM: Альтернативный текст — детальный обзор лучших практик по созданию текста
altдля изображений.
- A11Y Стиль руководства — руководство по лучшим практикам доступности для изображений и мультимедиа.
- SEO лучшие практики для изображений | Руководство для разработчиков Google — руководство Google по оптимизации изображений для SEO и доступности.
Георгий Рожков
специалист по доступности