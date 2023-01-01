Разница между атрибутами title и alt в HTML img теге

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Быстрый ответ

При использовании тега <img> для создания изображений используйте атрибут alt , чтобы предоставить обязательное описание, которое гарантирует доступность содержимого для скринридеров и в ситуациях, когда изображения не загружаются. Атрибут title предоставляет дополнительную информацию и всплывающую подсказку, расширяя контекст изображения. Оба эти атрибута важны для SEO и удобства использования, но alt имеет особое значение в связи со стандартами доступности.

Пример:

HTML Скопировать код <img src="image.jpg" alt="Детальное описание изображения" title="Текст всплывающей подсказки" />

Рассмотрение деталей атрибутов

Атрибут Alt – обязательное описание изображения

В контексте доступности атрибут alt выступает в роли ключевого элемента. Он представляет собой незаменимое описание для скринридеров, которые помогают людям с ограниченными возможностями зрения использовать интернет. Если вы когда-нибудь были вынуждены обходиться без изображений в интернете – весьма маловероятная ситуация – помните, что для некоторых людей это всё ещё актуально, например, из-за ограничений на трафик. В таких случаях alt служит заменой визуального контента. Также этот атрибут необходим для XHTML, и выбор языка для описания alt может добавить дополнительный уровень доступности вашего контента.

Атрибут Title – необязательное дополнение к изображению

Атрибут title позволяет пользователям узнать больше о изображении. Несмотря на то, что он не критически необходим для понимания содержимого изображения, информация, указанная в title , может значительно обогатить взаимодействие пользователей с вашим сайтом, предложив дополнительные факты, инструкции или пояснения.

SEO и доступность – две стороны одной монеты

Применение alt в интересах доступности

Текст alt важен для доступности вашего контента. Скринридеры полагаются на него для интерпретации изображений, без него контент становится недоступен для людей с ограничениями зрения. Это может негативно сказаться на SEO и привести к упущению значительной части аудитории. Поэтому необходимо сделать текст alt максимально ясным и описательным.

Поддержка SEO с помощью title

Даже если title менее важен для доступности, он может улучшить позиции в SEO. Информативные и привлекательные заголовки привлекают внимание пользователей и увеличивают время, проведенное на странице, что важно для поисковых систем. title действует как дополнение к alt и не должен использоваться вместо него.

Как и когда использовать

Учет контекста

В зависимости от контекста использования изображения, следует определить степень важности атрибутов alt и title . Для интернет-магазина важны подробные описания alt , в то время как для блога всплывающие подсказки title могут стимулировать вовлечённость читателей.

Избегайте дублирования

Не стоит дублировать текст в alt и title . Это создает лишнюю нагрузку на ассистивные технологии. Тексты должны дополнять друг друга, а не повторяться.

Сокращайте текст всплывающих подсказок

Убедитесь, что текст всплывающей подсказки в title максимально релевантен и конкретен. Чем проще и яснее, тем лучше.

Обеспечьте одинаковое восприятие всплывающих подсказок в разных браузерах

Используйте title , чтобы гарантировать однородное впечатление от взаимодействия пользователей с вашим сайтом в разных браузерах. Разные браузеры могут по-разному интерпретировать alt при взаимодействии с всплывающими подсказками, что может привести к недоразумениям.

Визуализация

Теперь представьте alt и title как помощников в художественной галерее:

🖼️ !Шедевральное изображение

Alt (👓) : Всегда готов помочь, чтобы никто не остался за бортом интерактивного искусства.

: Всегда готов помочь, чтобы никто не остался за бортом интерактивного искусства. Title (💡): Предлагает интересные факты и мельчайшие детали тем, кто хочет погрузиться глубже в контент.

Markdown Скопировать код Атрибут Alt (👓): 👉 Безусловно необходим для понимания смысла изображения. Атрибут Title (💡): 👉 Обогащает знания тех, кто ищет дополнительную информацию, но для общего понимания он не критически важен.

Не забывайте о нужном балансе между ними!

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