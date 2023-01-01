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Разница между атрибутами title и alt в HTML img теге
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Разница между атрибутами title и alt в HTML img теге

#Теги и атрибуты  #Изображения и медиа  
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Быстрый ответ

При использовании тега <img> для создания изображений используйте атрибут alt, чтобы предоставить обязательное описание, которое гарантирует доступность содержимого для скринридеров и в ситуациях, когда изображения не загружаются. Атрибут title предоставляет дополнительную информацию и всплывающую подсказку, расширяя контекст изображения. Оба эти атрибута важны для SEO и удобства использования, но alt имеет особое значение в связи со стандартами доступности.

Пример:

HTML
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<img src="image.jpg" alt="Детальное описание изображения" title="Текст всплывающей подсказки" />
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Рассмотрение деталей атрибутов

Атрибут Alt – обязательное описание изображения

В контексте доступности атрибут alt выступает в роли ключевого элемента. Он представляет собой незаменимое описание для скринридеров, которые помогают людям с ограниченными возможностями зрения использовать интернет. Если вы когда-нибудь были вынуждены обходиться без изображений в интернете – весьма маловероятная ситуация – помните, что для некоторых людей это всё ещё актуально, например, из-за ограничений на трафик. В таких случаях alt служит заменой визуального контента. Также этот атрибут необходим для XHTML, и выбор языка для описания alt может добавить дополнительный уровень доступности вашего контента.

Атрибут Title – необязательное дополнение к изображению

Атрибут title позволяет пользователям узнать больше о изображении. Несмотря на то, что он не критически необходим для понимания содержимого изображения, информация, указанная в title, может значительно обогатить взаимодействие пользователей с вашим сайтом, предложив дополнительные факты, инструкции или пояснения.

SEO и доступность – две стороны одной монеты

Применение alt в интересах доступности

Текст alt важен для доступности вашего контента. Скринридеры полагаются на него для интерпретации изображений, без него контент становится недоступен для людей с ограничениями зрения. Это может негативно сказаться на SEO и привести к упущению значительной части аудитории. Поэтому необходимо сделать текст alt максимально ясным и описательным.

Поддержка SEO с помощью title

Даже если title менее важен для доступности, он может улучшить позиции в SEO. Информативные и привлекательные заголовки привлекают внимание пользователей и увеличивают время, проведенное на странице, что важно для поисковых систем. title действует как дополнение к alt и не должен использоваться вместо него.

Как и когда использовать

Учет контекста

В зависимости от контекста использования изображения, следует определить степень важности атрибутов alt и title. Для интернет-магазина важны подробные описания alt, в то время как для блога всплывающие подсказки title могут стимулировать вовлечённость читателей.

Избегайте дублирования

Не стоит дублировать текст в alt и title. Это создает лишнюю нагрузку на ассистивные технологии. Тексты должны дополнять друг друга, а не повторяться.

Сокращайте текст всплывающих подсказок

Убедитесь, что текст всплывающей подсказки в title максимально релевантен и конкретен. Чем проще и яснее, тем лучше.

Обеспечьте одинаковое восприятие всплывающих подсказок в разных браузерах

Используйте title, чтобы гарантировать однородное впечатление от взаимодействия пользователей с вашим сайтом в разных браузерах. Разные браузеры могут по-разному интерпретировать alt при взаимодействии с всплывающими подсказками, что может привести к недоразумениям.

Визуализация

Теперь представьте alt и title как помощников в художественной галерее:

🖼️ !Шедевральное изображение

  • Alt (👓): Всегда готов помочь, чтобы никто не остался за бортом интерактивного искусства.
  • Title (💡): Предлагает интересные факты и мельчайшие детали тем, кто хочет погрузиться глубже в контент.
Markdown
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Атрибут Alt (👓): 
  👉 Безусловно необходим для понимания смысла изображения.
Атрибут Title (💡):
  👉 Обогащает знания тех, кто ищет дополнительную информацию, но для общего понимания он не критически важен.

Не забывайте о нужном балансе между ними!

Полезные материалы

  1. HTML img alt Attribute – W3Schools — учебные материалы и справочная информация об атрибуте alt.
  2. <img>: Элемент для встраивания изображений – MDN — полная документация по элементу <img> от Mozilla.
  3. HTML Стандарт – WHATWG — официальная спецификация элемента <img>.
  4. Туториал по изображениям – W3C — руководство по созданию доступных изображений от W3C.
  5. WebAIM: Альтернативный текст — детальный обзор лучших практик по созданию текста alt для изображений.
  6. A11Y Стиль руководства — руководство по лучшим практикам доступности для изображений и мультимедиа.
  7. SEO лучшие практики для изображений | Руководство для разработчиков Google — руководство Google по оптимизации изображений для SEO и доступности.
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Какова основная функция атрибута `alt` в теге `<img>`?
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Георгий Рожков

специалист по доступности

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