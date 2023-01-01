Размещение <style> в HTML: в <head> или <body> возможно?
Быстрый ответ
**Нет**, тег `<style>` может быть расположен **вне элемента `<head>`**. Обычно его помещают в `<head>`, чтобы повысить скорость загрузки и организовать структуру контента, но вставка тега `<style>` в `<body>` также допустима и применяется для определения стилей элементов, идущих за ним. Пример:
html <body> <p>Текст без стилей.</p> <style> p { color: red; } </style> <p>Стекст в стиле.</p> </body>
Только параграф "**Текст в стиле.**" примет красный цвет; стили применяются **надёжно и последовательно**.
Традиционные стандарты и нормы
По традициям HTML 3.0, принято помещать элементы
<style> в
<head>. Такое расположение соответствует спецификациям HTML 4.01, рекомендующим задавать стили до начала тела документа, чтобы предотвратить такие проблемы, как FOUC (Flash of Unstyled Content) и неожиданные изменения макета. Соблюдение стандартов HTML обеспечивает целостность кода и улучшает кроссбраузерную совместимость.
FOUC и перемещение макетов
Помещение тегов
<style> в
<body> может вызвать задержки в отрисовке. Тогда пользователи могут увидеть контент без стилей до его полной отрисовки, что приводит к эффекту мигания — нежелательному в веб-разработке.
В HTML5 устаревший 'scoped' стиль и современные стандарты
В HTML5 было предложено использовать атрибут
scoped для
<style>, который разрешал помещение этого тега в
<body>. Однако эта функция не была окончательно утверждена и была отменена. Современный стандарт WhatWG и действующие спецификации W3C подтверждают, что использовать
<style> вне элементов
<head> или
<noscript> не рекомендуется.
Этика кодирования и производительность веб-сайта
Соблюдение стандартов оказывает существенное влияние на производительность загрузки. Размещение
<style> в
<head> позволяет браузеру проанализировать стили до отображения контента, что положительно влияет на пользовательский опыт. Такой порядок расположения
<style> отражает стремление к соблюдению этических принципов программирования и уважению к глобальным веб-стандартам.
Недостатки текущего подхода
Не смотря на гибкость современных браузеров, позволяющую располагать теги
<style> в
<body>, этот подход не рекомендуется. Тот факт, что браузер способен исправить ошибки разработчика, не означает, что такая практика является правильной. Помещение стилей в
<head> устраняет зависимость от исправления ошибок браузерами.
Надёжные источники и инструменты проверки
Использование новейших инструментов валидации и знание последних спецификаций являются разумной практикой. Проверка соответствия HTML DTD и других стандартов — важнейший элемент соблюдения текущих стандартов.
Обеспечение совместимости и избегание возможных трудностей
Расположение стилей в
<head> способствует единообразию поведения в различных браузерах. Это помогает избегать проблем совместимости, которые могут возникнуть при использовании нестандартных методов. Несмотря на то, что некоторые разработчики выступают в пользу гибкости, правильное расположение
<style> считается лучшей практикой, так как оно гарантирует стабильную работу веб-страниц в различных браузерах.
Визуализация
Давайте представим HTML-документ как дом, а элемент
<STYLE> как мебель:
Структура дома: [🏠]
Основание: <HTML>
Помещения: <BODY>
Верх: <HEAD>🛏️ = Спальня (Традиционное место для мебели)
Однако, мебель мы можем расставить и в других местах:
Повсюду: 🏠🛋️ = Жилые кварталы (STYLE может встретиться и в BODY!)
Таким образом, мы можем сказать, что основное место для
<STYLE> —
<HEAD>, но он может существовать и в других частях дома, точно так же как и мебель!
Обеспечение непрерывного пользовательского опыта
При посещении вашего сайта пользователи ожидают увидеть гармонично отрисованный пользовательский интерфейс, без визуальных несоответствий. Размещая
<style> в
<head>, вы оправдываете эти ожидания, позволяя браузеру проанализировать стили перед отображением контента. Эта практика помогает избежать FOUC и сохранить профессиональный облик вашего сайта.
Глубокое понимание и прогнозирование
Для разработчиков важно понимать влияние своих кодовых решений. Отслеживание тенденций развития спецификаций HTML не только обеспечивает соответствие текущим стандартам, но и позволяет предугадывать будущие требования. Размещая стили в
<head>, мы адаптируемся к будущим улучшениям веб-технологий и развитию лучших практик, направленных на производительность и комфортность обслуживания.
Чистый HTML и беззаботное обслуживание
Соответствие спецификациям HTML упрощает управление кодом и исключает массу проблем на стадии обслуживания в долгосрочной перспективе. Приведение кода в соответствии со стандартами упрощает процесс обновления, обмена и совместной работы над проектом, подчёркивая значение аккуратного и структурно правильного HTML-документа.
Полезные материалы
- HTML Standard — официальная спецификация W3C для элемента
<style>.
- <style>: Элемент стилевой информации – HTML: Язык гипертекстовой разметки | MDN — документация MDN, подающая понятие и примеры применения тега
<style>.
- Как работают браузеры | Статьи | web.dev — подробное рассмотрение способов обработки браузерами элемента
<style>.
- HTML-тег style – W3Schools — руководство и справочник по использованию тега
<style>в HTML.
- HTML Standard — спецификации W3C по использованию элемента
<link>для подключения внешних ресурсов.