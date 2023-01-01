Размещение DIV-блоков поверх друг друга: CSS-трюки

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Быстрый ответ

Чтобы наложить один элемент DIV на другой, самый эффективный способ – использовать свойство position: absolute; для дочерних элементов, находящихся в контейнере со свойством position: relative; . Порядок слоев определяется с использованием z-index .

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; z-index: 1;">Нижний DIV</div> <div style="position: absolute; z-index: 2;">Верхний DIV</div> </div>

DIV-элемент с z-index: 2 окажется поверх других. Разберемся подробнее с различными способами наложения.

Продвинутые техники наложения

Проанализируем несколько продвинутых методов, помогающих стать настоящим специалистом в наложении DIV-элементов:

Владение техникой display: grid

Сеточная система CSS Grid предоставляет прекрасные возможности для расположения элементов. Использование grid-area позволяет располагать их в одной ячейке сетки:

HTML Скопировать код <div style="display: grid;"> <div style="grid-area: 1 / 1;">Первый DIV</div> <div style="grid-area: 1 / 1;">Второй DIV</div> </div>

Такие DIV-блоки будут находиться в одном месте, наложенные друг на друга.

Центрирование с помощью place-items:center

Добавление place-items:center к контейнеру со свойством display: grid помогает центрировать наложенные элементы:

HTML Скопировать код <div style="display: grid; place-items: center;"> <div style="grid-area: 1 / 1;">Центрированный DIV</div> </div>

Управление видимостью при помощи visibility

"Играйте в прятки" со своими блоками при помощи visibility:hidden или display:none , чтобы сделать их невидимыми, не внося при этом изменений в общую композицию элементов:

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; visibility: hidden;">Скрытый DIV</div> <div style="position: absolute;">Видимый DIV</div> </div>

Визуализация

Представьте наложение DIV-блоков как стопку блинов:

Markdown Скопировать код 🥞🥞🥞: [Первый блин] 🥞🥞: [Второй блин] 🥞: [Третий блин]

Аналогично работает наложение элементов:

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <!-- Поднос готов! --> <div style="position: absolute; top: 0;">🥞 Основа</div> <div style="position: absolute; top: 0;">🥞 Средний слой</div> <div style="position: absolute; top: 0;">🥞 Вершина</div> </div>

Здесь каждый DIV – это слой "блина", притянутый к верху с использованием position: absolute; .

Другие методы наложения

В мире веб-разработки существует множество вариантов решения этой задачи:

Плавающие элементы: использование float

С помощью float элементы могут "дрейфовать" влево или вправо, а затем мы обеспечиваем "очистку" от таких элементов с использованием clear :

HTML Скопировать код <div style="float: left; clear: both;">Плавающий влево DIV</div> <div style="float: right; clear: both;">Плавающий вправо DIV</div>

Меняем свойство display

Хотите стать профессионалом в изменении свойств отображения? Экспериментируйте с различными значениями свойства display , например inline-block , flex . Это изменит способы наложения и выравнивания элементов.

Тонкости и проблемы наложения

Несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание при работе с наложением элементов:

Проблемы наложения: когда контент выходит за границы блока и нарушает верстку.

выходит за границы блока и нарушает верстку. Тайны z-index: когда кажется, что z-index играет по своим правилам.

играет по своим правилам. Непредсказуемость в адаптивном дизайне: всегда проверяйте верстку на разных размерах экрана — универсального решения не существует!

Практика наложения

Пример наложения текста на изображение:

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <img src="background.jpg" alt="Фон" style="position: absolute;"> <p style="position: absolute; z-index: 1;">Текст поверх изображения</p> </div>

Для зрителя это будет выглядеть как магия, но на самом деле это всего лишь умело написанный код.

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