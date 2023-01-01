Размещаем Apple Touch иконки на сайте: гайд по Apple

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Быстрый ответ

Для интеграции иконки Apple Touch на вашем веб-сайте, вставьте следующий HTML-код в раздел <head> :

HTML Скопировать код <!-- Время действовать! Урожай яблок пришел. --> <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png">

Убедитесь, что размер иконки — 180x180 пикселей. Такое разрешение обеспечит оптимальное отображение на устройствах Apple посредством автоматического масштабирования. Разместите файл apple-touch-icon.png в корневой папке вашего сайта, чтобы обеспечить его доступность.

Разрешение иконки

Лучшим решением является создание одной иконки с высоким разрешением. Используя иконку размером 180x180 пикселей, вы можете быть уверены, что устройства Apple подстроят её под нужные размеры экранов. Это поможет уменьшить количество HTTP-запросов и ускорить загрузку сайта.

Важные рекомендации по дизайну

В процессе создания вашей иконки помните, что iOS может добавлять некоторые визуальные эффекты. Следуйте дизайнерским рекомендациям Apple для гармоничной интеграции иконки в пользовательский интерфейс устройств Apple.

Объявление иконки Apple Touch

Разместив в секции <head> вашего HTML-документа строку <link rel="apple-touch-icon" href="/path/to/apple-touch-icon.png"> , вы настроите браузеры на иконку Apple Touch для вашего сайта. Разместите вашу иконку в корневой папке или определите другой путь к файлу для удобства распознавания и отображения иконки на устройствах Apple.

Возможности генераторов фавиконок

Рассмотрите использование генераторов фавиконок, таких как RealFaviconGenerator, для экономии времени и усилий. Они предложат вам готовый набор иконок различных размеров и форматов, избавляя от необходимости создавать их вручную.

Совместимость с iOS 7 и более старыми версиями

С выпуском iOS 7 Apple уступила использование тега precomposed ( apple-touch-icon-precomposed ). Теперь нет потребности добавлять глянцевые эффекты в дизайн иконки. Держите всё простым: контролируйте окончательный вид иконки.

Помним о Android и Chrome

Создавая иконку для Apple, не забывайте о совместимости с Android и Chrome. Эти платформы также используют touch-иконки. Важно, чтобы они могли корректно распознать и отображать вашу иконку. Универсальная совместимость — залог успешного представления вашего сайта в сети.

Держитесь в курсе новых технологий

Технологии постоянно меняются. Обновляйте свои знания о последних рекомендациях Apple, чтобы убедиться, что ваша иконка выглядит идеально на всех современных устройствах.

Визуализация

Иконка Apple Touch становится визуальным символом вашего веб-сайта:

Markdown Скопировать код # _Заявите_ о своем присутствии в цифровом пространстве 🚩 1. **Создайте** свой визуальный идентификатор: `apple-touch-icon.png` (🏁) 2. **Укажите на него**: `<link rel="apple-touch-icon" href="/path/to/icon">` (🚩) 3. **Привлекайте внимание**: Предлагайте пользователям устройств Apple лучший пользовательский опыт. (📱⚓)

Завоевываем цифровые просторы:

Markdown Скопировать код | Размер (пкс) | Устройство | | ------------- | --------------------------- | | 180x180 | iPhone, iPad | | 152x152 | iPad Mini | | 167x167 | iPad Pro |

Распространите свою символику в цифровом мире. Пусть яблочные пользователи увидят ваш флаг.

Бесперебойное переключение между платформами

Не углубляйтесь в детали Apple настолько, чтобы потерять из виду Android и Chrome. Многие принципы справедливы для обеих платформ. Расширяйте совместимость, и вы расширите круг пользователей.

Точная настройка под разные устройства

Используйте атрибут sizes в теге link для предложения различных размеров иконок для разнообразных устройств:

HTML Скопировать код <!-- Потому что один размер не подходит всем --> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/path/to/icon-120.png">

Индивидуальный подход обеспечит, что каждое устройство выберет оптимальный размер иконки, избавив его от дополнительного масштабирования.

Дополнительные возможности для улучшенного взаимодействия пользователей

Поднимите уровень взаимодействия Apple-пользователей с вашим сайтом. Используйте apple-mobile-web-app-title для задания собственного заголовка на главном экране и apple-touch-startup-image для настройки стартового экрана. Эти малые штрихи могут придать вашему веб-сайту впечатление полноценного приложения.

Оставайтесь в курсе последних инноваций

Постоянно следите за новейшими обновлениями от Apple. Регулярное просматривание актуальных спецификаций поможет вам поддерживать высокое качество пользовательского опыта.

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