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Различия между position:sticky и position:fixed в CSS
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Различия между position:sticky и position:fixed в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

position:sticky позволяет элементу переключаться между position:relative и position:fixed в тот момент, когда пользователь прокручивает страницу до определённого места. Это идеальный выбор для "прилипающих" заголовков, которые должны оставаться в зоне видимости во время прокрутки.

Пример:

CSS
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header {
  position: sticky;
  top: 0; /* Подобно упорному фанату, "прилипает" к верху экрана */
}

position:fixed в свою очередь, закрепляет элемент на фиксированной позиции, не реагируя на прокрутку страницы. Это идеально подходит для элементов, которые должны оставаться на одном месте, например, для панели навигации.

Пример:

CSS
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.navbar {
  position: fixed;
  bottom: 0; /* Как верный друг, всегда находится в нижней части экрана */
}

Основные различия:

  • Sticky: Следует за вами и решает "прилипнуть".
  • Fixed: Не меняет своё положение и исключает влияние прокрутки.
Пошаговый план для смены профессии

Детальный разбор

Различия в потоке документа

Элемент с position:fixed изымается из потока документа, и поэтому не влияет на расположение других элементов на странице. Элемент с position:sticky, напротив – сохраняет своё изначальное положение в потоке документа до момента, когда становится фиксированным.

Взаимодействие с родительскими элементами

Для работы position:sticky требуется указать смещение (top, right, bottom или left), а также должен быть прокручиваемый предок. position:fixed, непосредственно, взаимодействует с областью просмотра, считая её своим родителем.

Учёт z-index

Однако, как "липкие", так и фиксированные элементы могут использовать свойство z-index для управления их расположением относительно других элементов, но для sticky элементов сортировка по z-index активируется только после перехода в фиксированное состояние.

Совместимость с браузерами

Не забывайте проверять работу в разных браузерах, так как position:sticky был внедрён в CSS позже, чем position:fixed, и может вызывать проблемы в устаревших или менее распространённых браузерах.

Практические сценарии и решение проблем

Практическое применение

  • Навигационное меню: ‘Fixed’ подходит для статичной навигации, а ‘Sticky’ – для контекстно-зависимого меню.
  • Элементы интерфейса пользователя (чаты, панели инструментов): ‘Fixed’ подходит для элементов, которые должны быть постоянно доступны, в то время как ‘Sticky’ – для элементов, зависимых от контекста.

Крайние случаи и решение проблем

  • Заголовки таблиц: Для сохранения видимости при вертикальной прокрутке 'Sticky' будет идеальным выбором.
  • Перекрытие элементов: Такие ситуации требуют аккуратного управления слоями с использованием z-index.
  • Взаимодействие CSS-свойств: Применение свойств, таких как transform, perspective или filter, может негативно влиять на поведение элементов с позиционированием.

Визуализация

Представим мир недвижимости:

Арендованный дом (sticky)

  • Пока вы находитесь в аренде (прокручиваете страницу), вы пользуетесь домом, но как только договор заканчивается (достигнут предел прокрутки), вы свободны!
Markdown
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Область просмотра:
|👁️‍🗨️------------------|
| Аренда... 🏡           |
| Конец аренды! 🏡🔒      |
| Продолжение прокрутки... |
|-----------------------|

Собственный дом (fixed)

  • Это ваш дом и он всегда остаётся на своём месте, независимо от любых внешних изменений (прокрутка страницы).
Markdown
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Область просмотра:
|👁️‍🗨️------------------|
| Проезжаете мимо... 🚗    |
| Ваш дом 🏠✨           |
| Удаление...            |
| Ваш дом всё ещё здесь 🏠 |
|-----------------------|

Помните, программирование подобно инвестициям в недвижимость требует первоначальных затрат времени и усилий, но в итоге приносит удовлетворение от результата.

Полезные материалы

  1. position – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDNДокументация MDN с подробным описанием position: sticky.
  2. position | CSS-Tricks – CSS-TricksПрактический гид от CSS-Tricks, объясняющий возможности различных значений свойства position.
  3. Как создать элемент «липучку»Пошаговое руководство по работе с position:sticky.
  4. CSS Position Sticky – Как это работает на самом деле! | by Elad Shechter | MediumАналитическая статья от Элада Шехтера об окружении sticky в CSS.
  5. CSS "position: sticky" – Введение и Polyfills — SitePointОбзорное введение в position:sticky и обходы его ограниченной поддержки.
  6. javascript – Ошибка загрузки ng-model выпадающего списка в AngularJS – Stack OverflowОбсуждение на Stack Overflow о различиях между position:fixed и position:sticky.
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Какое свойство позволяет элементу 'прилипать' к верхней части окна при прокрутке?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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