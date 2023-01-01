Различия между meta name и meta property в HTML

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Быстрый ответ

<meta name> используется для определения общих метаданных страницы, таких как описание или ключевые слова, что весьма важно для поисковых систем и SEO. В то время как <meta property> необходим для правильного представления контента в социальных сетях с помощью протокола Open Graph. проще говоря, первый будет важен для Google, второй же раскроется в полной мере при расшаривании в Facebook. Примеры использования:

HTML Скопировать код <!-- Для SEO: Предпочтение Google --> <meta name="keywords" content="HTML, SEO, метаданные" /> <!-- Для соцсетей: Дар Facebook --> <meta property="og:image" content="http://example.com/og_image.jpg" />

Погружение: Разбираемся в

Тег <meta> является универсальным инструментом для работы с метаданными, отличным от более простых элементов, таких как <p> или <h1> . Атрибут name произошел из спецификации HTML5 и используется для базовых задач веб-маркетинга и структурирования контента.

В свою очередь, property относится к спецификации RDFa и дополняет стандартный HTML, привязывая контент к значимой веб-семантике. Такое применение позволяет преобразовать информацию на веб-странице в формат, удобный для публикации в социальных сетях.

Взаимодействие:

Удивительно, но совершенно допустимо использовать meta name и meta property в рамках одного <meta> элемента, что позволяет принимать во внимание интересы различных веб-сервисов, от поисковых систем до социальных платформ.

Сюжетный поворот: Появление

Кроме meta name и meta property , у веб-разработчиков есть еще один инструмент — атрибут itemprop , связанный с Microdata и особенно полезный для обработки контента поисковыми роботами, которые используют словарь Schema.org.

Визуализация

Markdown Скопировать код 🌐 Метаданные веб-страницы 🎡 / \ 🎚️ `meta name` `meta property`🔌 / \ | \ Поисковые системы 🛠️ SEO Социальные подкл. 🔊 Расшариваемость

Таким образом, meta name ориентирован на Поисковые системы и SEO и можно сравнить с универсальным поясом Бэтмена.

meta property ориентирован на Социальные сети и расшариваемость, в терминах комиксов он схож с технологическими возможностями Айронмена.

Родина этих тегов

meta name пришел из стандарта HTML5 и является основой для множества интернет-функций. В отличие от него, meta property зародился в рамках RDFa 1.1 — расширения, придающего HTML возможность передавать более значимые данные. Если meta name работает в интересах SEO, то meta property обеспечивает привлекательность вашего контента при его распространении в социальных сетях.

Распространение

meta property часто ассоциируется преимущественно с соцсетями, но благодаря RDFa он раскрывает и другие возможности, улучшая видимость и взаимодействие контента на разнообразных платформах.

Остерегайтесь противоречивых сигналов

Проблема может возникнуть, если метаданные в атрибутах name и property , использованных одновременно, будут несогласованными. Важно обеспечить точность и единообразие данных, чтобы поисковые системы и социальные сети получали соответствующие сигналы.

Путь к последовательности

При использовании name и property важно соблюдать их правильное применение, чтобы все сервисы, работающие с этими атрибутами, могли адекватно интерпретировать информацию на вашем сайте.

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