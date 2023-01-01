Различия между meta name и meta property в HTML#SEO в HTML #Метаданные (meta, title) #Open Graph и соцсети
Быстрый ответ
<meta name> используется для определения общих метаданных страницы, таких как описание или ключевые слова, что весьма важно для поисковых систем и SEO. В то время как
<meta property> необходим для правильного представления контента в социальных сетях с помощью протокола Open Graph. проще говоря, первый будет важен для Google, второй же раскроется в полной мере при расшаривании в Facebook. Примеры использования:
<!-- Для SEO: Предпочтение Google -->
<meta name="keywords" content="HTML, SEO, метаданные" />
<!-- Для соцсетей: Дар Facebook -->
<meta property="og:image" content="http://example.com/og_image.jpg" />
Погружение: Разбираемся в
Тег
<meta> является универсальным инструментом для работы с метаданными, отличным от более простых элементов, таких как
<p> или
<h1>. Атрибут
name произошел из спецификации HTML5 и используется для базовых задач веб-маркетинга и структурирования контента.
В свою очередь,
property относится к спецификации RDFa и дополняет стандартный HTML, привязывая контент к значимой веб-семантике. Такое применение позволяет преобразовать информацию на веб-странице в формат, удобный для публикации в социальных сетях.
Взаимодействие:
Удивительно, но совершенно допустимо использовать
meta name и
meta property в рамках одного
<meta> элемента, что позволяет принимать во внимание интересы различных веб-сервисов, от поисковых систем до социальных платформ.
Сюжетный поворот: Появление
Кроме
meta name и
meta property, у веб-разработчиков есть еще один инструмент — атрибут
itemprop, связанный с Microdata и особенно полезный для обработки контента поисковыми роботами, которые используют словарь Schema.org.
Визуализация
🌐 Метаданные веб-страницы 🎡
/ \
🎚️ `meta name` `meta property`🔌
/ \ | \
Поисковые системы 🛠️ SEO Социальные подкл. 🔊 Расшариваемость
Таким образом,
meta name ориентирован на Поисковые системы и SEO и можно сравнить с универсальным поясом Бэтмена.
meta property ориентирован на Социальные сети и расшариваемость, в терминах комиксов он схож с технологическими возможностями Айронмена.
Родина этих тегов
meta name пришел из стандарта HTML5 и является основой для множества интернет-функций. В отличие от него,
meta property зародился в рамках RDFa 1.1 — расширения, придающего HTML возможность передавать более значимые данные. Если
meta name работает в интересах SEO, то
meta property обеспечивает привлекательность вашего контента при его распространении в социальных сетях.
Распространение
meta property часто ассоциируется преимущественно с соцсетями, но благодаря RDFa он раскрывает и другие возможности, улучшая видимость и взаимодействие контента на разнообразных платформах.
Остерегайтесь противоречивых сигналов
Проблема может возникнуть, если метаданные в атрибутах
name и
property, использованных одновременно, будут несогласованными. Важно обеспечить точность и единообразие данных, чтобы поисковые системы и социальные сети получали соответствующие сигналы.
Путь к последовательности
При использовании
name и
property важно соблюдать их правильное применение, чтобы все сервисы, работающие с этими атрибутами, могли адекватно интерпретировать информацию на вашем сайте.
Полезные материалы
<meta>: The Metadata Element— MDN Web Docs — Руководство MDN Web Docs.
- Протокол Open Graph — Официальная документация.
- HTML Standard — Спецификация WHATWG.
- Webmasters – Sharing – Documentation – Facebook for Developers — Руководство Facebook.
- Cards markup | Developer Documentation | Twitter Platform — Руководство Twitter.
- Schema.org — Базовый ресурс для структурированных данных.
- Introduction to Structured Data | Google Search Central — Вводная статья Google.
Ирина Швецова
технический редактор