logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Различия между meta name и meta property в HTML
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Различия между meta name и meta property в HTML

#SEO в HTML  #Метаданные (meta, title)  #Open Graph и соцсети  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

<meta name> используется для определения общих метаданных страницы, таких как описание или ключевые слова, что весьма важно для поисковых систем и SEO. В то время как <meta property> необходим для правильного представления контента в социальных сетях с помощью протокола Open Graph. проще говоря, первый будет важен для Google, второй же раскроется в полной мере при расшаривании в Facebook. Примеры использования:

HTML
Скопировать код
<!-- Для SEO: Предпочтение Google -->
<meta name="keywords" content="HTML, SEO, метаданные" />

<!-- Для соцсетей: Дар Facebook -->
<meta property="og:image" content="http://example.com/og_image.jpg" />
Пошаговый план для смены профессии

Погружение: Разбираемся в

Тег <meta> является универсальным инструментом для работы с метаданными, отличным от более простых элементов, таких как <p> или <h1>. Атрибут name произошел из спецификации HTML5 и используется для базовых задач веб-маркетинга и структурирования контента.

В свою очередь, property относится к спецификации RDFa и дополняет стандартный HTML, привязывая контент к значимой веб-семантике. Такое применение позволяет преобразовать информацию на веб-странице в формат, удобный для публикации в социальных сетях.

Взаимодействие:

Удивительно, но совершенно допустимо использовать meta name и meta property в рамках одного <meta> элемента, что позволяет принимать во внимание интересы различных веб-сервисов, от поисковых систем до социальных платформ.

Сюжетный поворот: Появление

Кроме meta name и meta property, у веб-разработчиков есть еще один инструмент — атрибут itemprop, связанный с Microdata и особенно полезный для обработки контента поисковыми роботами, которые используют словарь Schema.org.

Визуализация

Markdown
Скопировать код
       🌐 Метаданные веб-страницы 🎡
        /                       \
   🎚️ `meta name`          `meta property`🔌
   /            \                 |        \
Поисковые системы 🛠️ SEO      Социальные подкл.  🔊 Расшариваемость

Таким образом, meta name ориентирован на Поисковые системы и SEO и можно сравнить с универсальным поясом Бэтмена.

meta property ориентирован на Социальные сети и расшариваемость, в терминах комиксов он схож с технологическими возможностями Айронмена.

Родина этих тегов

meta name пришел из стандарта HTML5 и является основой для множества интернет-функций. В отличие от него, meta property зародился в рамках RDFa 1.1 — расширения, придающего HTML возможность передавать более значимые данные. Если meta name работает в интересах SEO, то meta property обеспечивает привлекательность вашего контента при его распространении в социальных сетях.

Распространение

meta property часто ассоциируется преимущественно с соцсетями, но благодаря RDFa он раскрывает и другие возможности, улучшая видимость и взаимодействие контента на разнообразных платформах.

Остерегайтесь противоречивых сигналов

Проблема может возникнуть, если метаданные в атрибутах name и property, использованных одновременно, будут несогласованными. Важно обеспечить точность и единообразие данных, чтобы поисковые системы и социальные сети получали соответствующие сигналы.

Путь к последовательности

При использовании name и property важно соблюдать их правильное применение, чтобы все сервисы, работающие с этими атрибутами, могли адекватно интерпретировать информацию на вашем сайте.

Полезные материалы

  1. <meta>: The Metadata Element — MDN Web Docs — Руководство MDN Web Docs.
  2. Протокол Open GraphОфициальная документация.
  3. HTML Standard — Спецификация WHATWG.
  4. Webmasters – Sharing – Documentation – Facebook for Developers — Руководство Facebook.
  5. Cards markup | Developer Documentation | Twitter Platform — Руководство Twitter.
  6. Schema.org — Базовый ресурс для структурированных данных.
  7. Introduction to Structured Data | Google Search CentralВводная статья Google.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
В чем основное различие между `<meta name>` и `<meta property>`?
1 / 5

Ирина Швецова

технический редактор

Свежие материалы
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024

Загрузка...