Различия между <button> и <input type='button'> в HTML#Основы HTML #Инпуты и типы полей #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Если речь идет о создании сложных интерактивных элементов, тогда предпочтительней будет использование
<button>. Этот тег является универсальным решением для современных веб-приложений. Тогда как
<input type="button"> подходит лучше всего, когда нужна простая текстовая кнопка. Если сравнивать их с точки зрения функциональности и удобства разработки, то
<button> обладает преимуществом перед своим «конкурентом».
<button>:
<!-- Гибкий и многогранен, словно Шерлок Холмс -->
<button type="button"><strong>Нажми</strong> <em>меня!</em></button>
<input>:
<!-- Надежный и прямолинейный, подобно доктору Ватсону -->
<input type="button" value="Нажми меня!">
Когда что использовать: контекст важен
Выбор между
<input type="button"> и
<button> должен основываться на специфических задачах.
<input type="button"> обеспечивает стабильность в старых браузерах, в то время как
<button> дает больше возможностей для дизайна интерфейса за счет внедрения разнообразного контента. Давайте рассмотрим их преимущества и недостатки в разных контекстах.
Визуализация
Давайте проведем параллели между
<button> и
<input type="button"> и оборудованием для концерта:
Представьте, что вы на концерте и для запечатления моментов у вас есть два разных устройства:
| Устройство | Функциональность |
| ----------------- | -------------------- |
| 📸 `<button>` | Многофункциональная камера |
| 🖲️ `<input type="button">` | Простая фотокамера «Наведи и снимай» |
<button>: Это фотоаппарат (📸) — универсальный и многофункциональный.
🛠️: Стилизация, Контент, Атрибуты (🔍 Зум, 📷 Вспышка, 👓 Фильтры)
<input type="button">: Это камера «Наведи и снимай» (🖲️) — простая и понятная в использовании.
✨: Отличный инструмент для быстрых снимков без сложных настроек.
В двух словах: формы, функции и не только
Защитник формы
Внутри формы
<button> без явного
type может спровоцировать нежелательную отправку данных, так как по умолчанию используется
type="submit". Чтобы избежать случайной отправки формы, не забывайте указывать
type="button".
Волшебное действие
С помощью JavaScript,
<button> становится волшебной палочкой, которая может настраивать поведение элементов. Это идеальный вариант для создания интерактивных UI-компонентов, таких как выпадающие списки, модальные окна и вкладки.
Доступность на высоком уровне
Как
<button>, так и
<input type="button"> хорошо поддерживают доступность. Но благодаря гибкости
<button> можно создавать более информативные интерфейсы для скринридеров, что делает его предпочтительным вариантом.
Зона риска: совместимость с браузерами
Если требуется обеспечить поддержку в устаревших версиях Internet Explorer,
<input> станет спасением, так как обеспечивает стабильное отображение во всех браузерах.
Всё для красоты: практика и стилизация
Гармония стиля
Согласованный стиль оформления легко достигается с
<button>, который работает как блочный элемент. В то же время
<input> может создавать неожиданные сложности из-за своих встроенных стилей в разных браузерах.
Выразительность
Поддержка HTML-тегов внутри
<button> облегчает создание динамичных текстовых элементов. Использование тегов
<strong>,
<em> или
<span> и других придает кнопке дополнительную выразительность.
Полезные материалы
- Элемент
<button>на MDN — Обстоятельное руководство по элементу
<button>от Mozilla.
<input type="button">на MDN — Детальное рассмотрение использования
<input type="button">на MDN.
- Тег
<button>на W3Schools — Пользовательское руководство и справочник по тегу
<button>на W3Schools.
- Тег
<input>на W3Schools — Руководство по тегу
<input>от W3Schools с примерами использования.
- Как использовать элемент
<button>— Статья на CSS-Tricks о наиболее эффективных сценариях использования элемента
<button>.
- Обсуждение
<button>против
<input type="button">на Stack Overflow — Обмен опытом использования данных элементов разработчиками с примерами и дискуссиями.
Ксения Сорокина
веб-техредактор