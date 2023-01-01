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Различия между <button> и <input type='button'> в HTML
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Различия между <button> и <input type='button'> в HTML

#Основы HTML  #Инпуты и типы полей  #Кнопки и элементы управления  
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Быстрый ответ

Если речь идет о создании сложных интерактивных элементов, тогда предпочтительней будет использование <button>. Этот тег является универсальным решением для современных веб-приложений. Тогда как <input type="button"> подходит лучше всего, когда нужна простая текстовая кнопка. Если сравнивать их с точки зрения функциональности и удобства разработки, то <button> обладает преимуществом перед своим «конкурентом».

<button>:

HTML
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<!-- Гибкий и многогранен, словно Шерлок Холмс -->
<button type="button"><strong>Нажми</strong> <em>меня!</em></button>

<input>:

HTML
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<!-- Надежный и прямолинейный, подобно доктору Ватсону -->
<input type="button" value="Нажми меня!">
Пошаговый план для смены профессии

Когда что использовать: контекст важен

Выбор между <input type="button"> и <button> должен основываться на специфических задачах. <input type="button"> обеспечивает стабильность в старых браузерах, в то время как <button> дает больше возможностей для дизайна интерфейса за счет внедрения разнообразного контента. Давайте рассмотрим их преимущества и недостатки в разных контекстах.

Визуализация

Давайте проведем параллели между <button> и <input type="button"> и оборудованием для концерта:

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Представьте, что вы на концерте и для запечатления моментов у вас есть два разных устройства:

| Устройство        | Функциональность     |
| ----------------- | -------------------- |
| 📸 `<button>`     | Многофункциональная камера |
| 🖲️ `<input type="button">` | Простая фотокамера «Наведи и снимай» |

<button>: Это фотоаппарат (📸) — универсальный и многофункциональный.

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🛠️: Стилизация, Контент, Атрибуты (🔍 Зум, 📷 Вспышка, 👓 Фильтры)

<input type="button">: Это камера «Наведи и снимай» (🖲️) — простая и понятная в использовании.

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✨: Отличный инструмент для быстрых снимков без сложных настроек.

В двух словах: формы, функции и не только

Защитник формы

Внутри формы <button> без явного type может спровоцировать нежелательную отправку данных, так как по умолчанию используется type="submit". Чтобы избежать случайной отправки формы, не забывайте указывать type="button".

Волшебное действие

С помощью JavaScript, <button> становится волшебной палочкой, которая может настраивать поведение элементов. Это идеальный вариант для создания интерактивных UI-компонентов, таких как выпадающие списки, модальные окна и вкладки.

Доступность на высоком уровне

Как <button>, так и <input type="button"> хорошо поддерживают доступность. Но благодаря гибкости <button> можно создавать более информативные интерфейсы для скринридеров, что делает его предпочтительным вариантом.

Зона риска: совместимость с браузерами

Если требуется обеспечить поддержку в устаревших версиях Internet Explorer, <input> станет спасением, так как обеспечивает стабильное отображение во всех браузерах.

Всё для красоты: практика и стилизация

Гармония стиля

Согласованный стиль оформления легко достигается с <button>, который работает как блочный элемент. В то же время <input> может создавать неожиданные сложности из-за своих встроенных стилей в разных браузерах.

Выразительность

Поддержка HTML-тегов внутри <button> облегчает создание динамичных текстовых элементов. Использование тегов <strong>, <em> или <span> и других придает кнопке дополнительную выразительность.

Полезные материалы

  1. Элемент <button> на MDN — Обстоятельное руководство по элементу <button> от Mozilla.
  2. <input type="button"> на MDN — Детальное рассмотрение использования <input type="button"> на MDN.
  3. Тег <button> на W3Schools — Пользовательское руководство и справочник по тегу <button> на W3Schools.
  4. Тег <input> на W3Schools — Руководство по тегу <input> от W3Schools с примерами использования.
  5. Как использовать элемент <button> — Статья на CSS-Tricks о наиболее эффективных сценариях использования элемента <button>.
  6. Обсуждение <button> против <input type="button"> на Stack Overflow — Обмен опытом использования данных элементов разработчиками с примерами и дискуссиями.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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