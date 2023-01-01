Различия между <button> и <input type='button'> в HTML

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Быстрый ответ

Если речь идет о создании сложных интерактивных элементов, тогда предпочтительней будет использование <button> . Этот тег является универсальным решением для современных веб-приложений. Тогда как <input type="button"> подходит лучше всего, когда нужна простая текстовая кнопка. Если сравнивать их с точки зрения функциональности и удобства разработки, то <button> обладает преимуществом перед своим «конкурентом».

<button> :

HTML Скопировать код <!-- Гибкий и многогранен, словно Шерлок Холмс --> <button type="button"><strong>Нажми</strong> <em>меня!</em></button>

<input> :

HTML Скопировать код <!-- Надежный и прямолинейный, подобно доктору Ватсону --> <input type="button" value="Нажми меня!">

Когда что использовать: контекст важен

Выбор между <input type="button"> и <button> должен основываться на специфических задачах. <input type="button"> обеспечивает стабильность в старых браузерах, в то время как <button> дает больше возможностей для дизайна интерфейса за счет внедрения разнообразного контента. Давайте рассмотрим их преимущества и недостатки в разных контекстах.

Визуализация

Давайте проведем параллели между <button> и <input type="button"> и оборудованием для концерта:

Markdown Скопировать код Представьте, что вы на концерте и для запечатления моментов у вас есть два разных устройства: | Устройство | Функциональность | | ----------------- | -------------------- | | 📸 `<button>` | Многофункциональная камера | | 🖲️ `<input type="button">` | Простая фотокамера «Наведи и снимай» |

<button> : Это фотоаппарат (📸) — универсальный и многофункциональный.

Markdown Скопировать код 🛠️: Стилизация, Контент, Атрибуты (🔍 Зум, 📷 Вспышка, 👓 Фильтры)

<input type="button"> : Это камера «Наведи и снимай» (🖲️) — простая и понятная в использовании.

Markdown Скопировать код ✨: Отличный инструмент для быстрых снимков без сложных настроек.

В двух словах: формы, функции и не только

Защитник формы

Внутри формы <button> без явного type может спровоцировать нежелательную отправку данных, так как по умолчанию используется type="submit" . Чтобы избежать случайной отправки формы, не забывайте указывать type="button" .

Волшебное действие

С помощью JavaScript, <button> становится волшебной палочкой, которая может настраивать поведение элементов. Это идеальный вариант для создания интерактивных UI-компонентов, таких как выпадающие списки, модальные окна и вкладки.

Доступность на высоком уровне

Как <button> , так и <input type="button"> хорошо поддерживают доступность. Но благодаря гибкости <button> можно создавать более информативные интерфейсы для скринридеров, что делает его предпочтительным вариантом.

Зона риска: совместимость с браузерами

Если требуется обеспечить поддержку в устаревших версиях Internet Explorer, <input> станет спасением, так как обеспечивает стабильное отображение во всех браузерах.

Всё для красоты: практика и стилизация

Гармония стиля

Согласованный стиль оформления легко достигается с <button> , который работает как блочный элемент. В то же время <input> может создавать неожиданные сложности из-за своих встроенных стилей в разных браузерах.

Выразительность

Поддержка HTML-тегов внутри <button> облегчает создание динамичных текстовых элементов. Использование тегов <strong> , <em> или <span> и других придает кнопке дополнительную выразительность.

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