Различие функций val() и text() в jQuery: случаи использования

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Быстрый ответ

Применяйте val() для управления значениями элементов форм, таких как <input> или <select> . text() же применяется для извлечения или изменения текста элементов вроде <div> или <span> . При этом val() требуется, когда дело касается введенных данных, а text() — когда вы работаете с текстовым содержимым.

JS Скопировать код // Извлекаем значение из текстового поля var userText = $('#textBox').val(); // Получаем текст из параграфа var infoText = $('#info').text();

Помните: val() оптимально применять для полей ввода, а text() идеально справляется с текстовыми узлами.

Подробный разбор

Когда использовать .val()

Метод val() отлично работает с элементами форм, включая <input> , <select> и <textarea> , обеспечивая следующие возможности:

Извлечение данных, введенных пользователем

данных, введенных пользователем Установка начальных значений для элементов формы

начальных значений для элементов формы Изменение значений полей формы "на лету"

значений полей формы "на лету" Проверка данных формы перед отправкой

Пример использования значения:

JS Скопировать код // Устанавливаем значение поля ввода в "JohnDoe" $('#userName').val("JohnDoe");

Когда использовать .text()

Метод text() идеально подходит для работы с элементами, содержащими текст, такими как <p> , <div> или <span> :

Просмотр текстового содержимого

текстового содержимого Добавление текста в элемент

текста в элемент Объединение текста из нескольких элементов в один

Пример манипуляции с текстом:

JS Скопировать код // Объединяем текст из всех элементов списка var combinedText = $('li').text();

Практическое применение

Приемы работы с .val()

Разберитесь с val() , исследуя его использование в таких контекстах:

Управление данными формы

Создание интерактивных элементов, например, выпадающих списков

Работа со значениями чекбоксов и радиокнопок

Внимание: .val() и неотмеченные чекбоксы

Учтите, что .val() на неотмеченном чекбоксе вернет значение по умолчанию или undefined .

Использование .text()

Воспользуйтесь .text() в следующих случаях:

Создания информационных баннеров или новостных тикеров

Работы с шаблонами и заполнителями текста

Управления текстовыми элементами пользовательского интерфейса, например, сообщениями об ошибках

Внимание: Удаленный HTML

Помните, что .text() удаляет весь HTML-код, оставляя только текст.

Визуализация

Контейнеры и их содержимое

Обратите внимание на следующие примеры использования val() и text() :

Markdown Скопировать код 🔒 Значение `<input>`: 'SecretCode123' `$('input').val();` // Доступ к значению: "SecretCode123" 📖 Текст `<div>`: 'Привет, Читатель!' `$('div').text();` // Извлечение текста: "Привет, Читатель!"

.val() раскрывает значения, часто скрытые от глаз пользователя, в то время как .text() предоставляет возможность просматривать текст, как будто бы это вечерний рассказ.

Сравнение вывода значения и текста

Markdown Скопировать код 🔒 Значение из `<input>`: 'SecretCode123' $('input').val() --> 'SecretCode123' 📖 Текст из `<div>`: 'Привет, Читатель!' $('div').text() --> 'Привет, Читатель!'

Взаимодействие против статики

.val() наподобие переключателя передач, реагирует на взаимодействие пользователя.

наподобие переключателя передач, реагирует на взаимодействие пользователя. .text() же как билборд на дороге — статичный и информативный элемент.

Изменение значений и текста

$('input').val('newValue') — мгновенная смена значения поля ввода на 'newValue'

— мгновенная смена значения поля ввода на 'newValue' $('p').text('New Text') — и теперь текст параграфа звучит как 'New Text'

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