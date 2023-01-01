logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Различие функций val() и text() в jQuery: случаи использования
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Различие функций val() и text() в jQuery: случаи использования

#Работа с DOM  #jQuery  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Применяйте val() для управления значениями элементов форм, таких как <input> или <select>. text() же применяется для извлечения или изменения текста элементов вроде <div> или <span>. При этом val() требуется, когда дело касается введенных данных, а text() — когда вы работаете с текстовым содержимым.

JS
Скопировать код
// Извлекаем значение из текстового поля
var userText = $('#textBox').val();

// Получаем текст из параграфа
var infoText = $('#info').text();

Помните: val() оптимально применять для полей ввода, а text() идеально справляется с текстовыми узлами.

Пошаговый план для смены профессии

Подробный разбор

Когда использовать .val()

Метод val() отлично работает с элементами форм, включая <input>, <select> и <textarea>, обеспечивая следующие возможности:

  • Извлечение данных, введенных пользователем
  • Установка начальных значений для элементов формы
  • Изменение значений полей формы "на лету"
  • Проверка данных формы перед отправкой

Пример использования значения:

JS
Скопировать код
// Устанавливаем значение поля ввода в "JohnDoe"
$('#userName').val("JohnDoe");

Когда использовать .text()

Метод text() идеально подходит для работы с элементами, содержащими текст, такими как <p>, <div> или <span>:

  • Просмотр текстового содержимого
  • Добавление текста в элемент
  • Объединение текста из нескольких элементов в один

Пример манипуляции с текстом:

JS
Скопировать код
// Объединяем текст из всех элементов списка
var combinedText = $('li').text();

Практическое применение

Приемы работы с .val()

Разберитесь с val(), исследуя его использование в таких контекстах:

  • Управление данными формы
  • Создание интерактивных элементов, например, выпадающих списков
  • Работа со значениями чекбоксов и радиокнопок

Внимание: .val() и неотмеченные чекбоксы

Учтите, что .val() на неотмеченном чекбоксе вернет значение по умолчанию или undefined.

Использование .text()

Воспользуйтесь .text() в следующих случаях:

  • Создания информационных баннеров или новостных тикеров
  • Работы с шаблонами и заполнителями текста
  • Управления текстовыми элементами пользовательского интерфейса, например, сообщениями об ошибках

Внимание: Удаленный HTML

Помните, что .text() удаляет весь HTML-код, оставляя только текст.

Визуализация

Контейнеры и их содержимое

Обратите внимание на следующие примеры использования val() и text():

Markdown
Скопировать код
🔒 Значение `<input>`: 'SecretCode123'
    `$('input').val();` // Доступ к значению: "SecretCode123"

📖 Текст `<div>`: 'Привет, Читатель!'
    `$('div').text();` // Извлечение текста: "Привет, Читатель!"

.val() раскрывает значения, часто скрытые от глаз пользователя, в то время как .text() предоставляет возможность просматривать текст, как будто бы это вечерний рассказ.

Сравнение вывода значения и текста

Markdown
Скопировать код
🔒 Значение из `<input>`: 'SecretCode123'
    $('input').val() --> 'SecretCode123'

📖 Текст из `<div>`: 'Привет, Читатель!'
    $('div').text() --> 'Привет, Читатель!'

Взаимодействие против статики

  • .val() наподобие переключателя передач, реагирует на взаимодействие пользователя.
  • .text() же как билборд на дороге — статичный и информативный элемент.

Изменение значений и текста

  • $('input').val('newValue') — мгновенная смена значения поля ввода на 'newValue'
  • $('p').text('New Text') — и теперь текст параграфа звучит как 'New Text'

Полезные материалы

  1. .val() | Документация по API jQuery — подробное руководство по методу .val().
  2. .text() | Документация по API jQuery — обстоятельная документация метода .text().
  3. Работа с выборками | Учебный центр jQuery — образовательное пособие по использованию .val() и .text() для управления содержимым.
  4. Полный курс jQuery | Учебник по jQuery для новичков | Обучение и сертификация jQuery | Edureka – YouTube — полный обучающий видеокурс по jQuery, включая .val() и .text().
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Когда следует использовать метод .val() в jQuery?
1 / 5

Элина Баранова

разработчик Android

Свежие материалы
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024

Загрузка...