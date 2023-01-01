Различие функций val() и text() в jQuery: случаи использования#Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Применяйте
val() для управления значениями элементов форм, таких как
<input> или
<select>.
text() же применяется для извлечения или изменения текста элементов вроде
<div> или
<span>. При этом
val() требуется, когда дело касается введенных данных, а
text() — когда вы работаете с текстовым содержимым.
// Извлекаем значение из текстового поля
var userText = $('#textBox').val();
// Получаем текст из параграфа
var infoText = $('#info').text();
Помните:
val() оптимально применять для полей ввода, а
text() идеально справляется с текстовыми узлами.
Подробный разбор
Когда использовать
.val()
Метод
val() отлично работает с элементами форм, включая
<input>,
<select> и
<textarea>, обеспечивая следующие возможности:
- Извлечение данных, введенных пользователем
- Установка начальных значений для элементов формы
- Изменение значений полей формы "на лету"
- Проверка данных формы перед отправкой
Пример использования значения:
// Устанавливаем значение поля ввода в "JohnDoe"
$('#userName').val("JohnDoe");
Когда использовать
.text()
Метод
text() идеально подходит для работы с элементами, содержащими текст, такими как
<p>,
<div> или
<span>:
- Просмотр текстового содержимого
- Добавление текста в элемент
- Объединение текста из нескольких элементов в один
Пример манипуляции с текстом:
// Объединяем текст из всех элементов списка
var combinedText = $('li').text();
Практическое применение
Приемы работы с
.val()
Разберитесь с
val(), исследуя его использование в таких контекстах:
- Управление данными формы
- Создание интерактивных элементов, например, выпадающих списков
- Работа со значениями чекбоксов и радиокнопок
Внимание:
.val() и неотмеченные чекбоксы
Учтите, что
.val() на неотмеченном чекбоксе вернет значение по умолчанию или
undefined.
Использование
.text()
Воспользуйтесь
.text() в следующих случаях:
- Создания информационных баннеров или новостных тикеров
- Работы с шаблонами и заполнителями текста
- Управления текстовыми элементами пользовательского интерфейса, например, сообщениями об ошибках
Внимание: Удаленный HTML
Помните, что
.text() удаляет весь HTML-код, оставляя только текст.
Визуализация
Контейнеры и их содержимое
Обратите внимание на следующие примеры использования
val() и
text():
🔒 Значение `<input>`: 'SecretCode123'
`$('input').val();` // Доступ к значению: "SecretCode123"
📖 Текст `<div>`: 'Привет, Читатель!'
`$('div').text();` // Извлечение текста: "Привет, Читатель!"
.val() раскрывает значения, часто скрытые от глаз пользователя, в то время как
.text() предоставляет возможность просматривать текст, как будто бы это вечерний рассказ.
Сравнение вывода значения и текста
🔒 Значение из `<input>`: 'SecretCode123'
$('input').val() --> 'SecretCode123'
📖 Текст из `<div>`: 'Привет, Читатель!'
$('div').text() --> 'Привет, Читатель!'
Взаимодействие против статики
.val()наподобие переключателя передач, реагирует на взаимодействие пользователя.
.text()же как билборд на дороге — статичный и информативный элемент.
Изменение значений и текста
$('input').val('newValue')— мгновенная смена значения поля ввода на 'newValue'
$('p').text('New Text')— и теперь текст параграфа звучит как 'New Text'
Полезные материалы
- .val() | Документация по API jQuery — подробное руководство по методу
.val().
- .text() | Документация по API jQuery — обстоятельная документация метода
.text().
- Работа с выборками | Учебный центр jQuery — образовательное пособие по использованию
.val()и
.text()для управления содержимым.
- Полный курс jQuery | Учебник по jQuery для новичков | Обучение и сертификация jQuery | Edureka – YouTube — полный обучающий видеокурс по jQuery, включая
.val()и
.text().
Элина Баранова
разработчик Android