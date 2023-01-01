Разделение неупорядоченного списка на колонки в HTML

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Быстрый ответ

Для построения двухколоночной разметки маркированного списка прибегнем к CSS-свойству column-count :

CSS Скопировать код ul { column-count: 2; }

Тогда ваш HTML-код будет представлен так:

HTML Скопировать код <ul> <li>Элемент 1</li> <li>Элемент 2</li> <li>Элемент 3</li> <li>Элемент 4</li> </ul>

Такой подход позволяет разделить список на две колонки с равномерной расстановкой элементов.

Используем возможности современного CSS

Кроме column-count , CSS предоставляет большой арсенал средств для создания многоколоночных макетов без потери семантической правильности кода.

Макет сетки как освобождение от проблем

Использование сеточного макета — элегантный и практичный современный подход к созданию разметки:

CSS Скопировать код ul { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Двухколоночная сетка для равномерного распределения */ justify-content: start; /* Выравнивание элементов по левому краю контейнера */ grid-auto-flow: column; /* Элементы автоматически размещаются в колонках */ }

Этот метод идеально подходит для адаптивных макетов.

Визуализация

Вид нашего двухколоночного маркированного списка можно представить следующим образом:

Markdown Скопировать код Мороженое (🍦) с двумя сортами рядом: Сорт Шоколад (🍫) в первом стакане: [* Шоколад *, * Шоколад *, * Шоколад *] Сорт Клубника (🍓) во втором стакане: [* Клубника *, * Клубника *, * Клубника *]

В одноколоночной верстке это выглядит так:

Markdown Скопировать код 🍦 🍫 Шоколад 🍫 Шоколад 🍫 Шоколад 🍓 Клубника 🍓 Клубника 🍓 Клубника

В двухколоночной верстке список разбивается точно так же, как стаканы с мороженым:

Markdown Скопировать код 🍦🍦 🍫 Шоколад 🍓 Клубника 🍫 Шоколад 🍓 Клубника 🍫 Шоколад 🍓 Клубника

Каждая колонка равномерно расставляет элементы, формируя идеальное сочетание компонентов.

Адаптивный дизайн и поддержка старых браузеров

При применении современных решений необходимо обеспечить адаптивность дизайна и совместимость со старыми версиями браузеров. Воспользуйтесь float: left в комбинации с заданной шириной элементов:

CSS Скопировать код ul li { float: left; /* Элементы списка выстраиваются в ряд */ width: 50%; /* Каждый элемент занимает половину доступного пространства */ list-style-position: inside; /* Маркеры списка располагаются внутри контейнера */ }

Преобразование списка в две колонки при помощи JavaScript

Для браузеров, не поддерживающих CSS Grid или column-count , возможно использование JavaScript для выполнения манипуляций с DOM-деревом:

JS Скопировать код var $list = $('ul'); var listItems = $list.children('li'); var listLength = listItems.length; var middle = Math.ceil(listLength / 2); /* Разделим список на две части */ /* Создание второй колонки при помощи JavaScript */ $list.after($list.clone().addClass('column-two')); $('.column-two').html(''); listItems.each(function(i){ $(this).appendTo(i < middle ? $list : $('.column-two')); /* Разбивка элементов по колонкам */ });

Таким образом, список пополам делится и элементы распределяются по обеим колонкам.

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