Разделение div на две колонки CSS: сохранение фона

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Быстрый ответ

Если вам необходимо срочно разделить div на две колонки, предлагаю использовать CSS Flexbox. Присвойте контейнеру свойство display: flex; , а каждому из вложенных div – flex: 1; :

HTML Скопировать код <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">Колонка 1</div> <div style="flex: 1;">Колонка 2</div> </div>

В результате получатся две колонки одинаковой ширины внутри родительского div. Простейшее, точное и эффективное решение!

Адаптивная верстка с "жидким" макетом

Чтобы макет был адаптивным, необходимо применить процентное задание ширины. Это позволит макету без проблем приспосабливаться под размеры любого экрана, при этом сохраняя свою удобность использования и доступность:

CSS Скопировать код .div-column { width: 50%; /* Избегаем лишних изобретений */ float: left; /* Для создания всплывающего эффекта */ }

Чтобы на узких экранах колонки располагались вертикально, используйте медиа-запросы:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .div-column { width: 100%; float: none; /* Отсутствие всплывающего эффекта */ } }

Визуализация

Можно визуализировать веб-страницу как рубашку с двумя равными карманами:

Markdown Скопировать код +-----------------------+ | 👕 | | / \ | | / \ | | / | \ | | /_____ | _____\ | +-----------------------+

После применения CSS наша рубашка превратится в модель с двуми равными карманами:

CSS Скопировать код .div-container { display: flex; /* Рубашка решает быть гибкой */ } .div-column { flex: 1; /* Карманы делят пространство поровну */ }

Теперь рубашка выглядит вот так:

Markdown Скопировать код +-----------------------+ | 👕 | | / \ | | / | | \ | | / | | \ | | /____| |____\ | +-----------------------+

Каждый карман представляет собой колонку идеального размера для размещения вашего контента.

Соблюдение структуры и чистоты кода

Чтобы код был профессиональным, следует придерживаться принципа разделения ответственности: используйте внешние CSS-файлы вместо прямого задания стилей, это облегчит поддержку кода:

HTML Скопировать код <!-- Такой подход лучше избегать --> <div style="display: flex;"> ... </div> <!-- Правильный способ --> <link rel="stylesheet" href="style.css"> <div class="div-container"> ... </div>

В файле style.css :

CSS Скопировать код .div-container { display: flex; } /* ... */

Мастерство применения дополнительных свойств CSS

С помощью таких свойств CSS, как column-gap для создания промежутков и column-rule для добавления границ, можно значительно улучшить визуальное восприятие макета:

CSS Скопировать код .div-container { column-gap: 1em; /* Позволим элементам дышать */ column-rule: 1px solid #ccc; /* Сделаем границы заметными */ }

Использование преимуществ продвинутых технологий

Для динамических макетов изучите возможности CSS grid или columns . Свойство grid-template-columns в CSS Grid предоставит вам простор для творчества при проектировании макетов:

CSS Скопировать код .div-container { display: grid; /* Сетка готова к старту! */ grid-template-columns: 1fr 1fr; /* Обеспечим равномерное распределение пространства */ }

Чудо clearfix и фоновых цветов

Применяя clearfix, можно добиться интегральности макета и корректного отображения фоновых цветов:

CSS Скопировать код .div-container::after { content: ""; display: table; clear: both; /* Волны раздвигаются в стороны */ }

Этот псевдоэлемент предупредит нежелательные эффекты взаимодействия с "floating" элементами.

Мощь Bootstrap и других фреймворков

Такие фреймворки, как Bootstrap, предлагают готовую систему сеток, упрощающую построение адаптивных макетов. Достаточно только применить нужные классы:

HTML Скопировать код <div class="row"> <div class="col">Колонка 1</div> <div class="col">Колонка 2</div> </div>

Образование колонок без использования лишних div

Свойство CSS column-count позволяет разбивать контент на колонки без использования дополнительных div:

CSS Скопировать код .content-div { column-count: 2; /* Делаем разбиение за счет двух колонок */ }

Настройте break-inside таким образом, чтобы избежать разделения содержимого между колонками:

CSS Скопировать код .content-div p { break-inside: avoid; /* Убираем нежелательные разрывы */ }

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