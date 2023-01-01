Равномерное заполнение ширины таблицы в CSS: равные ячейки#CSS и верстка #Таблицы #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы ячейки таблицы имели однородный размер и растягивались на всю ширину, используйте CSS. Вам потребуется всего одно стилевое правило:
table { width: 100%; table-layout: fixed; }. Нет необходимости задавать ширину ячейкам (
<td>); свойство
table-layout: fixed позволяет распределить пространство равномерно. Вот пример кода:
<style>
table {
width: 100%;
table-layout: fixed;
}
</style>
<table>
<tr>
<td>Ячейка 1</td>
<td>Ячейка 2</td>
<td>Ячейка 3</td>
<td>Ячейка 4</td>
</tr>
</table>
Таким образом, ячейки автоматически подстроятся по ширине, равномерно заполняя таблицу.
Оформление таблиц: на что стоит обратить внимание
При стилизации таблиц следует продумать дизайн и адаптивность. В данном разделе мы погрузимся в детали:
- Фиксированные и автоматические свойства: в сравнении с
table-layout: auto, которое подстраивает ячейки под содержимое,
table-layout: fixedобеспечивает равномерное распределение, не учитывая содержимое ячеек.
- Размеры столбцов: можно задать ширину ячеек пропорционально, используя
width: calc(100%/3)для трёх ячеек, вместо фиксации конкретной ширины.
- Внешний вид: свойство
border-collapse: collapseпоможет избежать двойных границ между ячейками.
Влияние содержимого на размер ячеек
Размеры ячеек могут изменяться из-за содержимого, но при применении
word-wrap: break-word они адаптируются к разнообразию контента и при этом сохраняют осмотрительное вёрстание.
td {
text-align: center;
vertical-align: middle;
word-wrap: break-word;
}
С помощью этих CSS-правил размеры ячеек будут сохранены, независимо от содержание.
Визуализация
Допустим, у нас есть гонка автомобилей:
| 🏁 Старт || 🚗 | 🚙 | 🚗 | 🚙 | 🚕 ||
Каждый автомобиль — это ячейка таблицы, и нашей целью является, чтобы все они приехали к финишу одновременно, обеспечивая идеальное выравнивание.
| 🏁 | 🚗 | 🚙 | 🚗 | 🚙 | 🚕 | 🏁 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| **Ширина таблицы** |
Именно первую картину мы хотим увидеть в HTML — ячейки равной ширины, полностью заполняющие таблицу.
Работа с различными сценариями
Применение таблиц в разнообразных макетах требует адаптивности. Рассмотрим случаи, когда наши базовые правила остаются актуальными:
- Многострочное содержимое: данные, требующие нескольких строк в ячейке, необходимы для согласованных CSS-правил.
- Вложенные таблицы: родительские стили могут влиять на таблицы внутри, поэтому их следует стилизовать аккуратно.
- Динамическое содержимое: при работе с серверными скриптами (PHP, Ruby, Python) таблицы должны сохранять адаптивность и не нарушать макет при изменении контента.
Обеспечение адаптивности ваших таблиц в будущем
Для адаптивных дизайнов важно продумать перестройку таблицы под различные размеры экранов, используя относительные размеры и сеточные системы.
- Flexbox / Grid: современные макеты, такие как Flexbox и CSS Grid, для сложного адаптивного поведения.
- Media-queries: их применение позволяет менять стили на разных устройствах.
Стратегии адаптивности
Практические подходы к адаптивности таблиц на всех устройствах:
- Горизонтальная прокрутка: возможность просмотра всей таблицы на малых экранах путем прокрутки.
- Перестроение: для компактных экранов строки таблицы могут быть преобразованы в отдельные блоки для упрощения вертикальной прокрутки.
- Альтернативность отображения: отображение основных данных с возможностью показа дополнительной информации.
Полезные материалы
- Полное руководство по элементу таблицы | CSS-Tricks — обзор использования таблиц в HTML и CSS.
- Единицы измерения в CSS: em, px, pt, cm, in… — разбор работы CSS-единиц для адаптивных макетов.
- Адаптивные таблицы | CSS-Tricks — стратегии для адаптивных таблиц с большим количеством данных.
- Создание адаптивной таблицы — подробные инструкции по преобразованию таблиц в адаптивные структуры.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — подробное объяснение работы Flexbox для создания макетов с элементами равного размера.
- Сеточный макет CSS – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — руководство по CSS Grid для создания адаптивных схем.
- Основы CSS box model – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — освоение основ модели box, которые необходимы для корректировки содержимого в ячейках таблицы.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда