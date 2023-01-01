Равномерное заполнение ширины таблицы в CSS: равные ячейки

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Быстрый ответ

Для того чтобы ячейки таблицы имели однородный размер и растягивались на всю ширину, используйте CSS. Вам потребуется всего одно стилевое правило: table { width: 100%; table-layout: fixed; } . Нет необходимости задавать ширину ячейкам ( <td> ); свойство table-layout: fixed позволяет распределить пространство равномерно. Вот пример кода:

HTML Скопировать код <style> table { width: 100%; table-layout: fixed; } </style> <table> <tr> <td>Ячейка 1</td> <td>Ячейка 2</td> <td>Ячейка 3</td> <td>Ячейка 4</td> </tr> </table>

Таким образом, ячейки автоматически подстроятся по ширине, равномерно заполняя таблицу.

Оформление таблиц: на что стоит обратить внимание

При стилизации таблиц следует продумать дизайн и адаптивность. В данном разделе мы погрузимся в детали:

Фиксированные и автоматические свойства : в сравнении с table-layout: auto , которое подстраивает ячейки под содержимое, table-layout: fixed обеспечивает равномерное распределение, не учитывая содержимое ячеек.

: в сравнении с , которое подстраивает ячейки под содержимое, обеспечивает равномерное распределение, не учитывая содержимое ячеек. Размеры столбцов : можно задать ширину ячеек пропорционально, используя width: calc(100%/3) для трёх ячеек, вместо фиксации конкретной ширины.

: можно задать ширину ячеек пропорционально, используя для трёх ячеек, вместо фиксации конкретной ширины. Внешний вид: свойство border-collapse: collapse поможет избежать двойных границ между ячейками.

Влияние содержимого на размер ячеек

Размеры ячеек могут изменяться из-за содержимого, но при применении word-wrap: break-word они адаптируются к разнообразию контента и при этом сохраняют осмотрительное вёрстание.

CSS Скопировать код td { text-align: center; vertical-align: middle; word-wrap: break-word; }

С помощью этих CSS-правил размеры ячеек будут сохранены, независимо от содержание.

Визуализация

Допустим, у нас есть гонка автомобилей:

Markdown Скопировать код | 🏁 Старт || 🚗 | 🚙 | 🚗 | 🚙 | 🚕 ||

Каждый автомобиль — это ячейка таблицы, и нашей целью является, чтобы все они приехали к финишу одновременно, обеспечивая идеальное выравнивание.

Markdown Скопировать код | 🏁 | 🚗 | 🚙 | 🚗 | 🚙 | 🚕 | 🏁 | |----|----|----|----|----|----|----| | **Ширина таблицы** |

Именно первую картину мы хотим увидеть в HTML — ячейки равной ширины, полностью заполняющие таблицу.

Работа с различными сценариями

Применение таблиц в разнообразных макетах требует адаптивности. Рассмотрим случаи, когда наши базовые правила остаются актуальными:

Многострочное содержимое: данные, требующие нескольких строк в ячейке, необходимы для согласованных CSS-правил. Вложенные таблицы: родительские стили могут влиять на таблицы внутри, поэтому их следует стилизовать аккуратно. Динамическое содержимое: при работе с серверными скриптами (PHP, Ruby, Python) таблицы должны сохранять адаптивность и не нарушать макет при изменении контента.

Обеспечение адаптивности ваших таблиц в будущем

Для адаптивных дизайнов важно продумать перестройку таблицы под различные размеры экранов, используя относительные размеры и сеточные системы.

Flexbox / Grid: современные макеты, такие как Flexbox и CSS Grid, для сложного адаптивного поведения. Media-queries: их применение позволяет менять стили на разных устройствах.

Стратегии адаптивности

Практические подходы к адаптивности таблиц на всех устройствах:

Горизонтальная прокрутка: возможность просмотра всей таблицы на малых экранах путем прокрутки. Перестроение: для компактных экранов строки таблицы могут быть преобразованы в отдельные блоки для упрощения вертикальной прокрутки. Альтернативность отображения: отображение основных данных с возможностью показа дополнительной информации.

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