Растягивание кнопки на всю ширину колонки в HTML/CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы кнопка занимала всю доступную ширину, нужно задать её свойство width в CSS как 100% .

CSS Скопировать код button { width: 100%; display: block; /* Как бы нам хотелось `display: упражнение "жим-лежа"`, но пока что подойдет `block` */ box-sizing: border-box; /* Это удобно, как когда все вещи влезают в чемодан */ }

Пример внедрения этого кода CSS:

HTML Скопировать код <button>Кнопка на всю ширину</button>

Убедитесь, что у родительского элемента нет ограничений размера или отступов, которые могут повлиять на конечную ширину кнопки.

Bootstrap: расширяем кнопку с элегантностью

Bootstrap предлагает удобный метод, позволяющий сделать кнопку по ширине всей колонки. Для версий Bootstrap v3 & v4 добавьте к классам .btn-block :

HTML Скопировать код <button class="btn btn-primary btn-block">Кнопка на всю ширину</button>

В Bootstrap v2 следует использовать .input-block-level :

HTML Скопировать код <button class="input-block-level">Кнопка на всю ширину</button>

Для Bootstrap 5.1, где класс .btn-block был убран, подойдет .w-100 :

HTML Скопировать код <button class="btn btn-primary w-100">Кнопка на всю ширину</button>

И если вы работаете с формами, класс .form-control также поможет сделать элементы одинаковой ширины:

HTML Скопировать код <button class="form-control">Кнопка на всю ширину</button>

Сеточная разметка и отзывчивость: обходимся с различными размерами экрана

Если использовать класс .col-12 , кнопка займет всю ширину колонки:

HTML Скопировать код <div class="row"> <div class="col-12"> <button class="btn btn-primary w-100">Кнопка на всю ширину</button> </div> </div>

А с .col-md-12 можно адаптировать кнопку под средние устройства:

HTML Скопировать код <div class="row"> <div class="col-md-12"> <button class="btn btn-primary w-100">Кнопка на всю ширину</button> </div> </div>

Не забывайте подключать Bootstrap CSS, чтобы классы стилизации сработали.

Нет Bootstrap? Нет проблем: чистый CSS

В отсутствие Bootstrap вы можете применить инлайн-стили для получения такого же эффекта:

HTML Скопировать код <button style="width: 100%;">Кнопка на всю ширину</button>

Однако лучше использовать классы для повышения наглядности кода:

CSS Скопировать код .full-width-button { width: 100%; display: block; /* Мечта о `display: тако` остается невыполненной */ box-sizing: border-box; /* Мы контролируем границы и отступы, словно кошки на поводке */ }

Просто добавьте кнопке новый класс:

HTML Скопировать код <button class="full-width-button">Кнопка на всю ширину</button>

Для адаптивного дизайна внутри сетки можно использовать классы, например, .col-md-4 и .col-12 .

Визуализация

Можно представить экран как холст, а кнопку — как эластичную ленту:

До расширения: | Кнопка | | | Экран (холст): |------------------|

Применим width: 100% и получим:

CSS Скопировать код button { width: 100%; /* Теперь кнопка используется по полной мощности */ }

В результате кнопка занимает всю ширину:

После расширения: |------------------| | На всю ширину | Экран (холст): |------------------|

Благодаря небольшому кусочку CSS, ваша кнопка теперь охватывает широкий экран!

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