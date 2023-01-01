Растягивание кнопки на всю ширину колонки в HTML/CSS#CSS и верстка #Кнопки и элементы управления #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы кнопка занимала всю доступную ширину, нужно задать её свойство
width в CSS как
100%.
button {
width: 100%;
display: block; /* Как бы нам хотелось `display: упражнение "жим-лежа"`, но пока что подойдет `block` */
box-sizing: border-box; /* Это удобно, как когда все вещи влезают в чемодан */
}
Пример внедрения этого кода CSS:
<button>Кнопка на всю ширину</button>
Убедитесь, что у родительского элемента нет ограничений размера или отступов, которые могут повлиять на конечную ширину кнопки.
Bootstrap: расширяем кнопку с элегантностью
Bootstrap предлагает удобный метод, позволяющий сделать кнопку по ширине всей колонки. Для версий Bootstrap v3 & v4 добавьте к классам
.btn-block:
<button class="btn btn-primary btn-block">Кнопка на всю ширину</button>
В Bootstrap v2 следует использовать
.input-block-level:
<button class="input-block-level">Кнопка на всю ширину</button>
Для Bootstrap 5.1, где класс
.btn-block был убран, подойдет
.w-100:
<button class="btn btn-primary w-100">Кнопка на всю ширину</button>
И если вы работаете с формами, класс
.form-control также поможет сделать элементы одинаковой ширины:
<button class="form-control">Кнопка на всю ширину</button>
Сеточная разметка и отзывчивость: обходимся с различными размерами экрана
Если использовать класс
.col-12, кнопка займет всю ширину колонки:
<div class="row">
<div class="col-12">
<button class="btn btn-primary w-100">Кнопка на всю ширину</button>
</div>
</div>
А с
.col-md-12 можно адаптировать кнопку под средние устройства:
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<button class="btn btn-primary w-100">Кнопка на всю ширину</button>
</div>
</div>
Не забывайте подключать Bootstrap CSS, чтобы классы стилизации сработали.
Нет Bootstrap? Нет проблем: чистый CSS
В отсутствие Bootstrap вы можете применить инлайн-стили для получения такого же эффекта:
<button style="width: 100%;">Кнопка на всю ширину</button>
Однако лучше использовать классы для повышения наглядности кода:
.full-width-button {
width: 100%;
display: block; /* Мечта о `display: тако` остается невыполненной */
box-sizing: border-box; /* Мы контролируем границы и отступы, словно кошки на поводке */
}
Просто добавьте кнопке новый класс:
<button class="full-width-button">Кнопка на всю ширину</button>
Для адаптивного дизайна внутри сетки можно использовать классы, например,
.col-md-4 и
.col-12.
Визуализация
Можно представить экран как холст, а кнопку — как эластичную ленту:
До расширения: | Кнопка |
| |
Экран (холст): |------------------|
Применим
width: 100% и получим:
button {
width: 100%; /* Теперь кнопка используется по полной мощности */
}
В результате кнопка занимает всю ширину:
После расширения: |------------------|
| На всю ширину |
Экран (холст): |------------------|
Благодаря небольшому кусочку CSS, ваша кнопка теперь охватывает широкий экран!
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks – освойте возможности Flexbox для создания гибких макетов.
- box-sizing – CSS: Cascading Style Sheets | MDN – подробная информация о
box-sizingи его влиянии на ширину элементов.
- Дизайн адаптивной круговой диаграммы с CSS и SVG — Smashing Magazine – улучшение отзывчивости ваших дизайнов с использованием SVG и CSS.
- Стратегии стилизации модальных окон | CSS-Tricks – лучшие практики стилизации модальных окон.
- Использование переменных CSS — MDN – преимущества использования переменных CSS для улучшения масштабируемости и управляемости.
- Свойство
widthв CSS – руководство по использованию
widthдля создания элементов на всю ширину.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда