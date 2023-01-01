Растягивание изображения в <div> с сохранением пропорций#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для идеального растягивания изображения по размерам
div, с сохранением пропорций, в CSS следует использовать свойство
object-fit: cover;. Задайте ширину и высоту элемента
div так, чтобы изображение полностью его заполнило – для этого введите
width: 100%; height: 100%;. Вот как выглядит конструкция:
.img-full {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover; /* Сохраняем пропорции при растягивании изображения на весь размер div */
}
<div style="width: 200px; height: 200px;">
<img src="your-image.jpg" class="img-full" alt="">
</div>
Убедитесь в том, что для
div заданы размеры.
Подробнее об object-fit
Свойство
object-fit предлагает различные способы изменения отображения изображений:
fill: Заполнение
div, без учета пропорций изображения.
contain: Изображение изменяется по размеру, чтобы уложиться в
div, сохраняя пропорции.
cover:
divзаполняется изображением, пропорции не нарушаются.
none: Изображение сохраняет оригинальные размеры и не адаптируется в
div.
scale-down: Применяется наименьшая величина масштаба из вариантов
noneили
contain.
Когда object-fit не подходит
Если ваш браузер не поддерживает
object-fit, в качестве решения используйте изображение как фоновое для
div с помощью CSS:
.div-background {
background-image: url('path/to/image.jpg');
background-size: cover; /* С учетом пропорций изображения */
background-position: center; /* Центрируем изображение */
}
При этом не забудьте указать правильный URL в свойстве
background-image и размеры для
div.
Размер имеет значение
Для адаптивных
div используйте отзывчивые единицы измерения, например, проценты:
.responsive-div {
width: 100%; /* Ширина соответствует размеру родительского элемента */
height: 50vw; /* Высота составляет половину ширины окна просмотра (viewport) */
}
div будет масштабироваться вместе с окном просмотра или родительским элементом, при этом изображение останется без изменений.
jQuery наносит ответный удар
Для динамического масштабирования изображения, содержащегося в
div различных размеров или соотношений, можно использовать jQuery:
$(window).load(function() {
// Ожидаем загрузки изображений.
$('.image-selector').each(function() {
var imageAspect = $(this).width() / $(this).height();
if (imageAspect > 1) {
// Устанавливаем маркер горизонтальной ориентации.
$(this).addClass('wide');
} else {
// Устанавливаем маркер вертикальной ориентации.
$(this).addClass('tall');
}
});
});
После чего добавим в CSS стили для классов
.wide и
.tall.
Визуализация
Наглядное представление механизма растягивания изображени с сохранением пропорций можно сформировать следующим образом:
Вообразите ситуацию, когда изображение 🖼️ и `div` ⬜ играют в Тетрис:
До начала процесса растягивания:
Изображение 🖼️ готово вставить в `div` ⬜.
**Пропорции исходного изображения сохраняются**. 🔄
После растягивания:
Изображение 🖼️ идеально соответствует форме `div` ⬜.
**Изображение заполняет все пространство** 🌌, пропорции сохраняются. 💠
Процесс аналогичен подбору картины рамки подходящего размера, при этом сама картина не меняет своих форм и размеров.
Сохраняем в границах
Если требуется, чтобы изображение оставалось строго внутри
div и не выходило за его пределы, следует использовать
max-width: 100% и
max-height: 100%:
.img-max {
max-width: 100%; /* Чтобы предотвратить выход изображения за рамки */
max-height: 100%; /* Сохраняем размер изображения в пределах `div` */
}
Это позволит изображению подстраиваться под размеры
div и не превышать их.
Горизонты object-fit
Если
object-fit не справляется с поставленной задачей, возможно использовать трансформации CSS:
.img-transform {
width: auto;
height: auto;
max-width: 100%; /* Ограничиваем ширину */
max-height: 100%; /* Ограничиваем высоту */
transform: scale(1.1); /* Немного увеличиваем размер */
}
Величину параметра
scale можно настроить для лучшего отображения, но следует быть осторожным при его применении.
Полезные материалы
- Коробки с контролем соотношения сторон | CSS-Tricks
- object-fit – CSS | MDN
- CSS-свойство object-fit – W3Schools
- Создание интринсических соотношений для видео – A List Apart
- Адаптивные изображения: руководство по использованию элементов picture и srcset — Smashing Magazine
- Вопросы на тему 'aspect-ratio' – Stack Overflow
- Учебник | DigitalOcean
Завершение
Программирование – это искусство, и сейчас вы только что добавили в свою коллекцию проектов еще одно творение. Если информация была для вас полезной и вы создали свое мастерское произведение, поделитесь с нами, отметьте это "лайком". Желаю вам успехов в разработке! 👩💻
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда