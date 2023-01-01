Растягивание изображения в <div> с сохранением пропорций

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Быстрый ответ

Для идеального растягивания изображения по размерам div , с сохранением пропорций, в CSS следует использовать свойство object-fit: cover; . Задайте ширину и высоту элемента div так, чтобы изображение полностью его заполнило – для этого введите width: 100%; height: 100%; . Вот как выглядит конструкция:

CSS Скопировать код .img-full { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; /* Сохраняем пропорции при растягивании изображения на весь размер div */ }

HTML Скопировать код <div style="width: 200px; height: 200px;"> <img src="your-image.jpg" class="img-full" alt=""> </div>

Убедитесь в том, что для div заданы размеры.

Подробнее об object-fit

Свойство object-fit предлагает различные способы изменения отображения изображений:

fill : Заполнение div , без учета пропорций изображения.

: Заполнение , без учета пропорций изображения. contain : Изображение изменяется по размеру, чтобы уложиться в div , сохраняя пропорции.

: Изображение изменяется по размеру, чтобы уложиться в , сохраняя пропорции. cover : div заполняется изображением, пропорции не нарушаются.

: заполняется изображением, пропорции не нарушаются. none : Изображение сохраняет оригинальные размеры и не адаптируется в div .

: Изображение сохраняет оригинальные размеры и не адаптируется в . scale-down : Применяется наименьшая величина масштаба из вариантов none или contain .

Когда object-fit не подходит

Если ваш браузер не поддерживает object-fit , в качестве решения используйте изображение как фоновое для div с помощью CSS:

CSS Скопировать код .div-background { background-image: url('path/to/image.jpg'); background-size: cover; /* С учетом пропорций изображения */ background-position: center; /* Центрируем изображение */ }

При этом не забудьте указать правильный URL в свойстве background-image и размеры для div .

Размер имеет значение

Для адаптивных div используйте отзывчивые единицы измерения, например, проценты:

CSS Скопировать код .responsive-div { width: 100%; /* Ширина соответствует размеру родительского элемента */ height: 50vw; /* Высота составляет половину ширины окна просмотра (viewport) */ }

div будет масштабироваться вместе с окном просмотра или родительским элементом, при этом изображение останется без изменений.

jQuery наносит ответный удар

Для динамического масштабирования изображения, содержащегося в div различных размеров или соотношений, можно использовать jQuery:

JS Скопировать код $(window).load(function() { // Ожидаем загрузки изображений. $('.image-selector').each(function() { var imageAspect = $(this).width() / $(this).height(); if (imageAspect > 1) { // Устанавливаем маркер горизонтальной ориентации. $(this).addClass('wide'); } else { // Устанавливаем маркер вертикальной ориентации. $(this).addClass('tall'); } }); });

После чего добавим в CSS стили для классов .wide и .tall .

Визуализация

Наглядное представление механизма растягивания изображени с сохранением пропорций можно сформировать следующим образом:

Markdown Скопировать код Вообразите ситуацию, когда изображение 🖼️ и `div` ⬜ играют в Тетрис: До начала процесса растягивания: Изображение 🖼️ готово вставить в `div` ⬜. **Пропорции исходного изображения сохраняются**. 🔄 После растягивания: Изображение 🖼️ идеально соответствует форме `div` ⬜. **Изображение заполняет все пространство** 🌌, пропорции сохраняются. 💠

Процесс аналогичен подбору картины рамки подходящего размера, при этом сама картина не меняет своих форм и размеров.

Сохраняем в границах

Если требуется, чтобы изображение оставалось строго внутри div и не выходило за его пределы, следует использовать max-width: 100% и max-height: 100% :

CSS Скопировать код .img-max { max-width: 100%; /* Чтобы предотвратить выход изображения за рамки */ max-height: 100%; /* Сохраняем размер изображения в пределах `div` */ }

Это позволит изображению подстраиваться под размеры div и не превышать их.

Горизонты object-fit

Если object-fit не справляется с поставленной задачей, возможно использовать трансформации CSS:

CSS Скопировать код .img-transform { width: auto; height: auto; max-width: 100%; /* Ограничиваем ширину */ max-height: 100%; /* Ограничиваем высоту */ transform: scale(1.1); /* Немного увеличиваем размер */ }

Величину параметра scale можно настроить для лучшего отображения, но следует быть осторожным при его применении.

Полезные материалы

Завершение

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