Растягивание iframe на оставшуюся высоту контейнера в CSS#CSS и верстка #Встраивание (iframe) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы
iframe занял всю доступную высоту родительского контейнера, установите его высоте значение
height: 100% и задействуйте абсолютное позиционирование. Для предотвращения появления внешних отступов обнулите значения
border,
padding и
margin. Давайте тщательнее рассмотрим каждую CSS-секцию:
.container {
/* этот контейнер – основа нашего макета, который будет поддерживать iframe */
position: relative;
height: 500px;
}
iframe {
/* Главный герой нашей сцены! */
position: absolute;
height: 100%;
width: 100%; /* Используем весь доступный горизонтальный простор */
/* Прощай, ограничивающая рамка! */
border: 0;
padding: 0; /* Отступы внутри блока? Для нас это нерационально. */
margin: 0; /* Внешние отступы? Нам этого слишком. */
}
Этот CSS код следует разместить вместе со следующим HTML:
<div class="container">
<iframe src="example.html"></iframe>
</div>
Эта структура позволит
iframe занять всё место в контейнере свободное в длину.
Методы применения CSS: хороший, плохой и некрасивый подходы
В репертуаре CSS-верстки есть различные способы адаптировать
iframe под высоту контейнера. Подробнее рассмотрим такие методы, как: Flexbox, позиционирование и CSS-таблицы.
Flexbox: надёжный помощник в мире макетирования
Flexbox идеально подходит для нашей задачи. Он обеспечивает гибкость и позволяет масштабировать элементы без привлечения JavaScript. Пример его применения:
.container {
display: flex;
flex-direction: column;
height: 500px; /* Если высота не задаётся, контейнер теряет форму */
}
.content {
/* Содержимое остаётся неизменным */
flex: 0 0 auto;
}
iframe {
/* Главный игрок нашей композиции */
flex: 1;
width: 100%;
border: none;
}
Блок-контейнер: принципы компоновки CSS
Блок-контейнер – это область, внутри которой
iframe функционирует. Если для элемента установить свойство
height: 100%, это позволит ему занять всю высоту блока-контейнера, а не только видимую часть экрана.
Когда Height: 100% оказывается недостаточно
Установка
height: 100% для
iframe существенно, но недостаточно. Важно заботиться о том, чтобы все родительские элементы, включая
html и
body, также имели высоту в 100%:
html, body { height: 100%; } /* Позволяем себе развернуться в пространстве */
Избегаем использования Стиля Каприза
Всегда начинайте ваш HTML с
<!DOCTYPE html>, чтобы соответствовать стандартам, избегая непредсказуемого поведения браузеров, и гарантировать верное восприятие свойства
height: 100%.
Забываем про скролл: адаптивность и Iframes
Адаптивное дизайн – ключевой момент веб-разработки нашего времени. Однако прокрутка может создавать проблемы. Выход? Используем фиксированное позиционирование для адаптивного дизайна с
iframe.
Фиксированное позиционирование во благо адаптивных интерфейсов
Когда в адаптивном дизайне присутствуют шапка и
iframe, вам потребуется
position: fixed:
.container {
position: fixed;
top: 50px; /* Здесь может располагаться шапка высотой 50px */
left: 0; /* Начинаем слева */
right: 0; /* И заканчиваем справа */
bottom: 0; /* Идём до самого низа */
}
iframe {
width: 100%;
height: 100%;
border: none; /* Прощай, рамка */
}
Теперь
iframe надёжно сохранит свое положение, заполняя всю высоту и отсутствуя скакания при прокрутке страницы, адаптируясь ко всей видимой области экрана.
Визуализация
Продемонстрируем
iframe как стакан воды (💻), вызываемый внутри ведра (📦 – контейнера).
📦 Ведро (контейнер)
|
| 💧💧💧 небольшой объем контента
|
| 💻 Стакан воды (iframe)
| 🌊🌊🌊 до самого верха (100% оставшейся высоты)
iframe должен занять все оставшееся вертикальное пространство ведра после того, как учтено исходное наполнение.
Работаем с Iframe, подобно профессионалам
Глубокие знания о взаимодействии контейнера и области видимости, а также тонкостях CSS-компоновки делают вас настоящим профи по верстке. Ниже указаны некоторые приоритетные практики:
Исчезаемые границы: нажатие на кнопку Таноса
Облегчите себе работу, убрав стандартные границы
iframe:
iframe { border: none; } /* Только одно действие... *щелчок*... и их уже нет */
Функция Calc(): точность в заклинаниях Доктора Стрэнджа
Если у вас есть заголовки или баннеры, примените функцию
calc() для точного распределения высоты
iframe:
iframe {
height: calc(100% – 50px); /* Допустим, у вас есть заголовок высотой 50px */
}
Flexbox: надёжное решение при работе с переменной высотой
Если у вас есть контент, размер которого может изменяться, flexbox – ваш выбор:
.container {
display: flex;
flex-direction: column; /* Организация объема: всё друг над другом */
}
.banner {
flex: 0 0 auto; /* Баннер имеет фиксированный размер */
}
iframe {
flex: 1; /* Место, что осталось, займу сию минуту! */
}
Соответствие современным стандартам: мстители CSS-верстки
Flexbox – это актуальный и надежный инструмент, что подтверждается ответами с большим числом голосов за его использование. Важно следовать последним стандартам, отказываясь от устаревших методик или неуклюжих решений на JavaScript.
Полезные ресурсы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — подробная информация о Flexbox, основной метод работы.
- <iframe>: Встраиваемый фрейм – HTML | MDN — оригинальная документация и превосходные примеры применения тега
<iframe>.
- Создание адаптивных Iframes — инструкция по созданию адаптивных iframes.
- Основные концепции flexbox – CSS | MDN — детальный разбор основных принципов Flexbox.
- Высота, ширина и максимальная ширина в CSS — руководство по свойствам размеров в CSS.
- css – Chrome / Safari не заполняют 100% высоты родительского элемента flex – Stack Overflow — обсуждение распространенной проблемы с iframes и Flexbox.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда