Растягивание iframe на оставшуюся высоту контейнера в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы iframe занял всю доступную высоту родительского контейнера, установите его высоте значение height: 100% и задействуйте абсолютное позиционирование. Для предотвращения появления внешних отступов обнулите значения border , padding и margin . Давайте тщательнее рассмотрим каждую CSS-секцию:

CSS Скопировать код .container { /* этот контейнер – основа нашего макета, который будет поддерживать iframe */ position: relative; height: 500px; } iframe { /* Главный герой нашей сцены! */ position: absolute; height: 100%; width: 100%; /* Используем весь доступный горизонтальный простор */ /* Прощай, ограничивающая рамка! */ border: 0; padding: 0; /* Отступы внутри блока? Для нас это нерационально. */ margin: 0; /* Внешние отступы? Нам этого слишком. */ }

Этот CSS код следует разместить вместе со следующим HTML:

HTML Скопировать код <div class="container"> <iframe src="example.html"></iframe> </div>

Эта структура позволит iframe занять всё место в контейнере свободное в длину.

Методы применения CSS: хороший, плохой и некрасивый подходы

В репертуаре CSS-верстки есть различные способы адаптировать iframe под высоту контейнера. Подробнее рассмотрим такие методы, как: Flexbox, позиционирование и CSS-таблицы.

Flexbox: надёжный помощник в мире макетирования

Flexbox идеально подходит для нашей задачи. Он обеспечивает гибкость и позволяет масштабировать элементы без привлечения JavaScript. Пример его применения:

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-direction: column; height: 500px; /* Если высота не задаётся, контейнер теряет форму */ } .content { /* Содержимое остаётся неизменным */ flex: 0 0 auto; } iframe { /* Главный игрок нашей композиции */ flex: 1; width: 100%; border: none; }

Блок-контейнер: принципы компоновки CSS

Блок-контейнер – это область, внутри которой iframe функционирует. Если для элемента установить свойство height: 100% , это позволит ему занять всю высоту блока-контейнера, а не только видимую часть экрана.

Когда Height: 100% оказывается недостаточно

Установка height: 100% для iframe существенно, но недостаточно. Важно заботиться о том, чтобы все родительские элементы, включая html и body , также имели высоту в 100%:

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; } /* Позволяем себе развернуться в пространстве */

Избегаем использования Стиля Каприза

Всегда начинайте ваш HTML с <!DOCTYPE html> , чтобы соответствовать стандартам, избегая непредсказуемого поведения браузеров, и гарантировать верное восприятие свойства height: 100% .

Забываем про скролл: адаптивность и Iframes

Адаптивное дизайн – ключевой момент веб-разработки нашего времени. Однако прокрутка может создавать проблемы. Выход? Используем фиксированное позиционирование для адаптивного дизайна с iframe .

Фиксированное позиционирование во благо адаптивных интерфейсов

Когда в адаптивном дизайне присутствуют шапка и iframe , вам потребуется position: fixed :

CSS Скопировать код .container { position: fixed; top: 50px; /* Здесь может располагаться шапка высотой 50px */ left: 0; /* Начинаем слева */ right: 0; /* И заканчиваем справа */ bottom: 0; /* Идём до самого низа */ } iframe { width: 100%; height: 100%; border: none; /* Прощай, рамка */ }

Теперь iframe надёжно сохранит свое положение, заполняя всю высоту и отсутствуя скакания при прокрутке страницы, адаптируясь ко всей видимой области экрана.

Визуализация

Продемонстрируем iframe как стакан воды (💻), вызываемый внутри ведра (📦 – контейнера).

Markdown Скопировать код 📦 Ведро (контейнер) | | 💧💧💧 небольшой объем контента | | 💻 Стакан воды (iframe) | 🌊🌊🌊 до самого верха (100% оставшейся высоты)

iframe должен занять все оставшееся вертикальное пространство ведра после того, как учтено исходное наполнение.

Работаем с Iframe, подобно профессионалам

Глубокие знания о взаимодействии контейнера и области видимости, а также тонкостях CSS-компоновки делают вас настоящим профи по верстке. Ниже указаны некоторые приоритетные практики:

Исчезаемые границы: нажатие на кнопку Таноса

Облегчите себе работу, убрав стандартные границы iframe :

CSS Скопировать код iframe { border: none; } /* Только одно действие... *щелчок*... и их уже нет */

Функция Calc(): точность в заклинаниях Доктора Стрэнджа

Если у вас есть заголовки или баннеры, примените функцию calc() для точного распределения высоты iframe :

CSS Скопировать код iframe { height: calc(100% – 50px); /* Допустим, у вас есть заголовок высотой 50px */ }

Flexbox: надёжное решение при работе с переменной высотой

Если у вас есть контент, размер которого может изменяться, flexbox – ваш выбор:

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-direction: column; /* Организация объема: всё друг над другом */ } .banner { flex: 0 0 auto; /* Баннер имеет фиксированный размер */ } iframe { flex: 1; /* Место, что осталось, займу сию минуту! */ }

Соответствие современным стандартам: мстители CSS-верстки

Flexbox – это актуальный и надежный инструмент, что подтверждается ответами с большим числом голосов за его использование. Важно следовать последним стандартам, отказываясь от устаревших методик или неуклюжих решений на JavaScript.

Полезные ресурсы