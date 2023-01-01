Растягиваем div на оставшуюся ширину: две колонки CSS

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Быстрый ответ

Если нужно, чтобы div занял оставшееся свободное пространство внутри контейнера, примените свойство flex-grow: 1; .

CSS Скопировать код .container { display: flex; } .fill-remaining { flex-grow: 1; }

HTML Скопировать код <div class="container"> <div>Левая колонка</div> <div class="fill-remaining">Растягиваемая колонка... </div> </div>

Создание раскладки с двумя колонками, где правая занимает всё открытое пространство, не так уж сложно!

Подробное объяснение

Настройка контейнера

Во-первых, ваш .container должен быть определён как flex-контейнер:

CSS Скопировать код .container { display: flex; /* Этим мы устанавливаем правила внутренних отношений! */ height: 100%; /* Задача – использовать полностью доступный объём! */ }

Чтобы div заполнил вертикальное пространство контейнера по всей высоте, установите height: 100%; . Обратите внимание, что высота в 100% должна быть задана и для html , и для body .

Левая колонка с динамическим содержимым

Левая колонка предназначена для динамического контента и должна иметь масштабируемую ширину. Здесь не требуются flex -свойства, достаточно width: auto; или, при необходимости, установите минимальную и максимальную ширину:

CSS Скопировать код .variable-width { width: auto; /* либо min-width/max-width */ }

Растягивание правой колонки

Для того чтобы правая колонка расширилась и заняла все свободное пространство, используйте flex-grow: 1; :

CSS Скопировать код .fill-remaining { flex-grow: 1; /* Растём вместе с увеличением возможностей! */ overflow: hidden; /* Я, как ниндзя, незаметен и эффективен! */ }

Свойство overflow: hidden; помогает избежать различных трудностей, связанных с внутренней геометрией элементов.

Избавляемся от перекрытия

С flex-контейнером вам не придётся беспокоиться о том, что элементы могут перекрываться — как это случается с float-элементами. Флексбокс идеально подходит для создания адаптивных и гибких раскладок.

Визуализация разметки

В ходе разработки разработчику может быть полезно временно использовать фоновые цвета или границы для визуального представления разметки:

CSS Скопировать код .variable-width { background-color: lightblue; /* Посмотрите, где всё расположено! */ } .fill-remaining { background-color: lightgreen; /* Пока ярко, но это временно! */ }

Не забудьте удалить эти визуальные пометки перед публикацией, чтобы сохранить чистоту и нейтральность интерфейса.

Волшебство Calc

Когда размер колонки должен определяться содержимым или другими факторами, ёмко пригодится calc() для точных математических расчётов:

CSS Скопировать код .fill-remaining { width: calc(100% – 200px); /* Математика всегда к месту! */ }

Так можно убедиться, что размер правой колонки адаптируется к изменениям размеров сопутствующего элемента.

Учет старых браузеров

Если необходима поддержка старых браузеров типа IE6/7, то следует учесть их специфические особенности, вроде hasLayout . Однако с приходом flexbox в современной веб-разработке это становится всё менее актуально.

Визуализация

Для наглядности можно представить эту задачу в виде поезда (🚆), прибывшего на станцию (🚉), и должен занять все свободное пространство:

Markdown Скопировать код Длина платформы: |==============================| Длина поезда: |========🚆 |

Ваша задача — обеспечить создание условий, благодаря которым поезд способен растянуться на всю длину пути:

Markdown Скопировать код |==============================| |========🚆====================|

Точно также ваш div будет растягиваться, чтобы занять все свободное пространство на платформе при помощи flex-grow: 1 .

Изучение работы с Flexbox

Flexbox — инструмент выравнивания и распределения

Flexbox предоставляет инструменты для выравнивания и распределения пространства между элементами внутри контейнера:

CSS Скопировать код .container { align-items: stretch; /* Время растянуться! */ justify-content: flex-start; /* Все на старт! */ }

Адаптивность во внимание

Медиа-запросы позволяют адаптировать раскладку к разным размерам экранов:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .container { flex-wrap: wrap; /* Управление занимаемым пространством. */ } .fill-remaining { width: 100%; /* Размер имеет значение! */ } }

Отказ от хаотичной CSS

Для поддержания порядка и чистоты в CSS-коде:

Группируйте селекторы похожего типа .

. Располагайте часто используемые свойства в начале файла стилей.

в начале файла стилей. Используйте сокращённые свойства .

. Комментируйте код для облегчения его понимания.

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