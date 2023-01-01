Растягиваем background-изображение в div с CSS без повтора

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Быстрый ответ

Чтобы корректировать размеры фонового изображения в элементе div средствами CSS, используйте свойство background-size . Опция cover позволит заполнить весь div изображением, а contain расположит его так, чтобы оно полностью поместилось внутри div , не обрезаясь. Чтобы предотвратить повторение изображения, присвойте background-repeat значение no-repeat и центрируйте изображение с помощью background-position: center .

CSS Скопировать код .div-bg { background: url('image.jpg') no-repeat center center / cover; }

Примените данный CSS к вашему div :

HTML Скопировать код <div class="div-bg"></div>

Таким образом, вы обеспечите корректное отображение фонового изображения.

Метод растягивания изображения на весь div

Если необходимо растянуть изображение на всем пространстве div , можно использовать процентное значение 100% 100%. Однако данный метод может привести к искажению изображения, поэтому он применяется не так часто:

CSS Скопировать код .stretched-bg { background-size: 100% 100%; /* Возможно искажение изображения */ }

Использование object-fit для тегов img

Используйте свойство object-fit для элементов <img> , чтобы управлять размерами и заполнением контейнера:

CSS Скопировать код .img-fit { object-fit: cover; /* Или contain, аналогично свойству background-size */ }

Обратите внимание, что object-fit не поддерживается браузером IE.

Медиазапросы для адаптивного дизайна

Применение медиазапросов позволяет адаптировать изображения под размер экрана и обеспечить удобное отображение на различных устройствах:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .div-bg { background-size: contain; /* Предотвращаем излишнее увеличение изображений на мобильных устройствах */ } }

Визуальные эффекты

Восприятие изображения заметно изменяется в зависимости от значения background-size :

Contain : Вся картинка помещается внутри, но могут появиться незаполненные области.

: Вся картинка помещается внутри, но могут появиться незаполненные области. Cover : div заполняется целиком, но изображение может обрезаться.

: заполняется целиком, но изображение может обрезаться. 100% 100%: Полное заполнение, но возможны искажения.

Визуализация

Представим фоторамку 🖼️ с разными пейзажными фотографиями 🏞️:

CSS Скопировать код .frame { /* Ваш div — это ваша рамка. Установите свои условия */ width: 100px; /* Ширина рамки — как глубина вашего терпения */ height: 100px; /* Высота рамки — как высота ваших амбиций */ background: url('landscape.jpg'); /* Выберите пейзаж */ background-size: cover; /* Изображение плавно заполняет рамку */ background-position: center; /* Акцент на центре */ }

С опцией background-size: cover; изображение растягивается до полного заполнения рамки:

Markdown Скопировать код До: 🖼️🏞️ (Изображение ищет себе место) После: 🖼️[🏞️] (Изображение идеально вписывается в рамку)

Ваш Viewport — это стена, на которой висит ваша рамка, всегда сочетающаяся с интерьером!

Кросс-браузерная поддержка с помощью jQuery

Чтобы обеспечить совместимость с различными браузерами, можно использовать библиотеку jQuery:

JS Скопировать код $(window).resize(function() { $('.div-bg').css('background-size', window.innerWidth > window.innerHeight ? 'cover' : 'contain'); /* Мы учитываем особенности каждого устройства */ });

При возможности давайте предпочтение чистому CSS, но JavaScript может стать хорошим альтернативным решением.

Практические примеры в real-time

Codepen — прекрасная платформа для экспериментов с background-size :

Посмотреть демонстрацию на Codepen

Проведение тестов помогает наглядно увидеть разницу и лучше понять принципы работы.

Подготовка к разнообразным случаям

Вы можете столкнуться с некоторыми сложностями:

Адаптивный дизайн : Используйте picture или source с медиа-атрибутами для выбора разных изображений на разных брейкпоинтах.

: Используйте или с медиа-атрибутами для выбора разных изображений на разных брейкпоинтах. Наборы изображений : srcset и sizes помогут задать отдельные варианты изображений в зависимости от устройства.

: и помогут задать отдельные варианты изображений в зависимости от устройства. Векторные изображения: Для логотипов и иконок предпочтительнее использовать SVG из-за его масштабируемости и малого размера.

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