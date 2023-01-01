Растягиваем background-изображение в div с CSS без повтора#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы корректировать размеры фонового изображения в элементе
div средствами CSS, используйте свойство
background-size. Опция cover позволит заполнить весь
div изображением, а contain расположит его так, чтобы оно полностью поместилось внутри
div, не обрезаясь. Чтобы предотвратить повторение изображения, присвойте
background-repeat значение no-repeat и центрируйте изображение с помощью
background-position: center.
.div-bg {
background: url('image.jpg') no-repeat center center / cover;
}
Примените данный CSS к вашему
div:
<div class="div-bg"></div>
Таким образом, вы обеспечите корректное отображение фонового изображения.
Метод растягивания изображения на весь div
Если необходимо растянуть изображение на всем пространстве
div, можно использовать процентное значение 100% 100%. Однако данный метод может привести к искажению изображения, поэтому он применяется не так часто:
.stretched-bg {
background-size: 100% 100%; /* Возможно искажение изображения */
}
Использование object-fit для тегов img
Используйте свойство
object-fit для элементов
<img>, чтобы управлять размерами и заполнением контейнера:
.img-fit {
object-fit: cover; /* Или contain, аналогично свойству background-size */
}
Обратите внимание, что
object-fit не поддерживается браузером IE.
Медиазапросы для адаптивного дизайна
Применение медиазапросов позволяет адаптировать изображения под размер экрана и обеспечить удобное отображение на различных устройствах:
@media (max-width: 768px) {
.div-bg {
background-size: contain; /* Предотвращаем излишнее увеличение изображений на мобильных устройствах */
}
}
Визуальные эффекты
Восприятие изображения заметно изменяется в зависимости от значения
background-size:
- Contain: Вся картинка помещается внутри, но могут появиться незаполненные области.
- Cover:
divзаполняется целиком, но изображение может обрезаться.
- 100% 100%: Полное заполнение, но возможны искажения.
Визуализация
Представим фоторамку 🖼️ с разными пейзажными фотографиями 🏞️:
.frame {
/* Ваш div — это ваша рамка. Установите свои условия */
width: 100px; /* Ширина рамки — как глубина вашего терпения */
height: 100px; /* Высота рамки — как высота ваших амбиций */
background: url('landscape.jpg'); /* Выберите пейзаж */
background-size: cover; /* Изображение плавно заполняет рамку */
background-position: center; /* Акцент на центре */
}
С опцией
background-size: cover; изображение растягивается до полного заполнения рамки:
До: 🖼️🏞️ (Изображение ищет себе место)
После: 🖼️[🏞️] (Изображение идеально вписывается в рамку)
Ваш Viewport — это стена, на которой висит ваша рамка, всегда сочетающаяся с интерьером!
Кросс-браузерная поддержка с помощью jQuery
Чтобы обеспечить совместимость с различными браузерами, можно использовать библиотеку jQuery:
$(window).resize(function() {
$('.div-bg').css('background-size', window.innerWidth > window.innerHeight ? 'cover' : 'contain'); /* Мы учитываем особенности каждого устройства */
});
При возможности давайте предпочтение чистому CSS, но JavaScript может стать хорошим альтернативным решением.
Практические примеры в real-time
Codepen — прекрасная платформа для экспериментов с
background-size:
Посмотреть демонстрацию на Codepen
Проведение тестов помогает наглядно увидеть разницу и лучше понять принципы работы.
Подготовка к разнообразным случаям
Вы можете столкнуться с некоторыми сложностями:
- Адаптивный дизайн: Используйте
pictureили
sourceс медиа-атрибутами для выбора разных изображений на разных брейкпоинтах.
- Наборы изображений:
srcsetи
sizesпомогут задать отдельные варианты изображений в зависимости от устройства.
- Векторные изображения: Для логотипов и иконок предпочтительнее использовать SVG из-за его масштабируемости и малого размера.
Полезные материалы
- Свойство background-size в CSS — Детальное описание свойств для размеров фоновых изображений.
- Единицы измерения в CSS | CSS-Tricks — Все подробности о CSS-единицах для масштабирования.
- Совершенное фоновое изображение на весь экран | CSS-Tricks — Как создать идеальное фоновое изображение на весь экран.
- Сохранение пропорций блоков | CSS-Tricks — Руководство по поддержанию соотношения сторон для адаптивных блоков.
- background-image – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Детальное описание использования свойства
background-image.
- Адаптивный дизайн — Обучение веб-разработке | MDN — Тщательный разбор принципов адаптивного дизайна.
- Свойство background-repeat в CSS — Все о настройках повторения фоновых изображений.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Ключ к освоению Flexbox для работы с изображениями и не только.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда