logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Растягиваем background-изображение в div с CSS без повтора
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Растягиваем background-изображение в div с CSS без повтора

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы корректировать размеры фонового изображения в элементе div средствами CSS, используйте свойство background-size. Опция cover позволит заполнить весь div изображением, а contain расположит его так, чтобы оно полностью поместилось внутри div, не обрезаясь. Чтобы предотвратить повторение изображения, присвойте background-repeat значение no-repeat и центрируйте изображение с помощью background-position: center.

CSS
Скопировать код
.div-bg {
  background: url('image.jpg') no-repeat center center / cover;
}

Примените данный CSS к вашему div:

HTML
Скопировать код
<div class="div-bg"></div>

Таким образом, вы обеспечите корректное отображение фонового изображения.

Пошаговый план для смены профессии

Метод растягивания изображения на весь div

Если необходимо растянуть изображение на всем пространстве div, можно использовать процентное значение 100% 100%. Однако данный метод может привести к искажению изображения, поэтому он применяется не так часто:

CSS
Скопировать код
.stretched-bg {
  background-size: 100% 100%; /* Возможно искажение изображения */
}

Использование object-fit для тегов img

Используйте свойство object-fit для элементов <img>, чтобы управлять размерами и заполнением контейнера:

CSS
Скопировать код
.img-fit {
  object-fit: cover; /* Или contain, аналогично свойству background-size */
}

Обратите внимание, что object-fit не поддерживается браузером IE.

Медиазапросы для адаптивного дизайна

Применение медиазапросов позволяет адаптировать изображения под размер экрана и обеспечить удобное отображение на различных устройствах:

CSS
Скопировать код
@media (max-width: 768px) {
  .div-bg {
    background-size: contain; /* Предотвращаем излишнее увеличение изображений на мобильных устройствах */
  }
}

Визуальные эффекты

Восприятие изображения заметно изменяется в зависимости от значения background-size:

  • Contain: Вся картинка помещается внутри, но могут появиться незаполненные области.
  • Cover: div заполняется целиком, но изображение может обрезаться.
  • 100% 100%: Полное заполнение, но возможны искажения.

Визуализация

Представим фоторамку 🖼️ с разными пейзажными фотографиями 🏞️:

CSS
Скопировать код
.frame {
  /* Ваш div — это ваша рамка. Установите свои условия */
  width: 100px;  /* Ширина рамки — как глубина вашего терпения */
  height: 100px; /* Высота рамки — как высота ваших амбиций */
  background: url('landscape.jpg'); /* Выберите пейзаж */
  background-size: cover;  /* Изображение плавно заполняет рамку */
  background-position: center; /* Акцент на центре */
}

С опцией background-size: cover; изображение растягивается до полного заполнения рамки:

Markdown
Скопировать код
До: 🖼️🏞️ (Изображение ищет себе место)
После: 🖼️[🏞️] (Изображение идеально вписывается в рамку)

Ваш Viewport — это стена, на которой висит ваша рамка, всегда сочетающаяся с интерьером!

Кросс-браузерная поддержка с помощью jQuery

Чтобы обеспечить совместимость с различными браузерами, можно использовать библиотеку jQuery:

JS
Скопировать код
$(window).resize(function() {
  $('.div-bg').css('background-size', window.innerWidth > window.innerHeight ? 'cover' : 'contain'); /* Мы учитываем особенности каждого устройства */
});

При возможности давайте предпочтение чистому CSS, но JavaScript может стать хорошим альтернативным решением.

Практические примеры в real-time

Codepen — прекрасная платформа для экспериментов с background-size:

Посмотреть демонстрацию на Codepen

Проведение тестов помогает наглядно увидеть разницу и лучше понять принципы работы.

Подготовка к разнообразным случаям

Вы можете столкнуться с некоторыми сложностями:

  • Адаптивный дизайн: Используйте picture или source с медиа-атрибутами для выбора разных изображений на разных брейкпоинтах.
  • Наборы изображений: srcset и sizes помогут задать отдельные варианты изображений в зависимости от устройства.
  • Векторные изображения: Для логотипов и иконок предпочтительнее использовать SVG из-за его масштабируемости и малого размера.

Полезные материалы

  1. Свойство background-size в CSS — Детальное описание свойств для размеров фоновых изображений.
  2. Единицы измерения в CSS | CSS-Tricks — Все подробности о CSS-единицах для масштабирования.
  3. Совершенное фоновое изображение на весь экран | CSS-Tricks — Как создать идеальное фоновое изображение на весь экран.
  4. Сохранение пропорций блоков | CSS-Tricks — Руководство по поддержанию соотношения сторон для адаптивных блоков.
  5. background-image – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Детальное описание использования свойства background-image.
  6. Адаптивный дизайн — Обучение веб-разработке | MDN — Тщательный разбор принципов адаптивного дизайна.
  7. Свойство background-repeat в CSS — Все о настройках повторения фоновых изображений.
  8. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Ключ к освоению Flexbox для работы с изображениями и не только.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое значение свойства background-size позволяет фону заполнять весь div?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...