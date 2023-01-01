Расчёт количества дней между датами в JavaScript

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const date1 = new Date('2023-01-01'); const date2 = new Date('2023-01-31'); const diffDays = (date2 – date1) / (1000 * 60 * 60 * 24); console.log(diffDays); // Выведет: 30

Для расчета разницы в днях между двумя датами на JavaScript, необходимо создать объекты Date и из второй даты вычесть первую, после этого разделить полученный результат на количество миллисекунд в одних сутках, что даст точную разницу.

Учет часовых поясов и перехода на летнее время

Не стоит забывать о влиянии локальных часовых поясов и перехода на летнее время. Для обеспечения консистентности результатов рекомендуется использовать даты в формате UTC:

JS Скопировать код const date1 = new Date(Date.UTC(2023, 0, 1)); // 1 января 2023 года const date2 = new Date(Date.UTC(2023, 0, 31)); // 31 января 2023 года const diffDaysUTC = (date2 – date1) / (1000 * 60 * 60 * 24); console.log(diffDaysUTC); // Выведет: 30. Просто ещё один рабочий день.

Учтены ли високосные годы?

Особенности високосных лет, такие как дополнительный день в феврале каждые четыре года, учтены автоматически с помощью функции Date.UTC .

Визуализация

Рассмотрим две даты как временные отметки, фиксирующие конкретные дни в календаре:

Markdown Скопировать код Датовая отметка 1 (📅): 10 января 2023 года Датовая отметка 2 (📅): 15 января 2023 года

Их разница в днях будет равна:

Python Скопировать код (📅) – (📅) = 🗓️ 5 дней

Для нас это простой подсчет, а JavaScript воспринимает их как объекты Date .

Сделайте ваши расчеты переиспользуемыми функциями

Профессионалы предпочитают использовать переиспользуемые функции вместо повторного копирования кода. Это не только элегантнее, но и эффективнее и надежнее. Вот пример:

JS Скопировать код function daysBetween(startDate, endDate) { if (!(startDate instanceof Date) || !(endDate instanceof Date)) { throw new Error('Применяйте корректные объекты Date.'); } const diffTime = Math.abs(Date.UTC(endDate.getFullYear(), endDate.getMonth(), endDate.getDate()) - Date.UTC(startDate.getFullYear(), startDate.getMonth(), startDate.getDate())); const diffDays = Math.round(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24)); return diffDays; } const startDate = new Date('2023-01-01'); const endDate = new Date('2023-01-31'); console.log(daysBetween(startDate, endDate)); // Выведет: 30. Время неумолимо идет.

Ваша функция daysBetween станет надежным инструментом, точно учитывающим все нюансы при расчете дней.

Обработка сложных случаев

Каверзные случаи в коде, как и в жизни, требуют прогнозирования и осмысленного решения. К ним относятся:

Ввод идентичных дат,

Некорректные форматы дат,

Ситуации, когда дата окончания предшествует дате начала.

Соблюдайте золотое правило программирования: обрабатывайте все исключения грациозно, предоставляя понятные сообщения об ошибках и эффективно направляя корректный ввод данных.

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