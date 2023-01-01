Radio кнопки: как сделать значение только для чтения?

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Быстрый ответ

Радиокнопки не предусматривают возможность применения атрибута readonly , поскольку их основное предназначение — обеспечение возможности выбора из нескольких вариантов. Для имитации поведения readonly , радиокнопка может быть блокирована с использованием JavaScript, при этом текущее значение можно передать через скрытое поле. Вот пример неактивной радиокнопки, которая при этом передает свое значение:

HTML Скопировать код <input type="radio" onclick="return false;" name="fixedOption" value="1" checked> <input type="hidden" name="fixedOption" value="1">

Здесь блокировка клика достигается с помощью onclick="return false;" , а скрытое поле позволяет передавать значение кнопки при отправке формы.

Альтернативы атрибуту 'readonly'

Для имитации поведения readonly придется применить различные способы реализации:

Атрибут Disabled

Один из подходов — использование атрибута disabled . Он делает радиокнопку недоступной для взаимодействия и визуально меняет ее внешний вид:

HTML Скопировать код <input type="radio" name="option" value="1" checked disabled>

JavaScript на подмоге

С помощью JavaScript можно точно управлять поведением радиокнопок, блокируя их изменения:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('input[type=radio]').forEach(function(radio) { radio.addEventListener('click', function(event) { if (this.getAttribute('data-readonly') === 'true') { event.preventDefault(); } }); });

Использование ARIA для обеспечения доступности

С помощью атрибутов ARIA и визуальных индикаторов можно отобразить статус элемента как readonly :

HTML Скопировать код <input type="radio" name="option" value="1" checked aria-readonly="true" class="readonly">

А также дополнительный CSS для улучшения визуального оформления:

CSS Скопировать код input[type=radio].readonly { opacity: 0.5; }

Сохранение значения

Вне зависимости от выбранного похода важно всегда помнить о необходимости сохранения значения для его отправки при помощи формы:

HTML Скопировать код <input type="radio" name="option" value="1" checked disabled> <input type="hidden" name="option" value="1">

Время визуализации

Для наглядной демонстрации того, почему нельзя использовать атрибут readonly с радиокнопками, представьте игру в догонялки:

У нас есть два игрока, представленных радиокнопками.

"Readonly" означает "ты не можешь меня выбрать, но можешь выбрать кого-то другого."

Таким образом:

Радиокнопки позволяют сделать только один выбор, исключая остальные варианты.

Если бы можно было установить состояние readonly , это нарушало бы данный принцип.

Продвинутые методы симуляции 'Только для чтения'

Существуют более сложные методы имитации readonly , которые обеспечивают продвинутый опыт работы с пользовательским интерфейсом.

Управление на серверной стороне

Логику сервера можно настроить таким образом, чтобы она соответствовала данным на клиентской стороне, особенно при заполнении формы из базы данных:

php Скопировать код if (isset($_POST['option']) && $_POST['option'] === $expectedValue) { // Всё верно, значение сохранено }

Пользовательский 'readonly' на клиентской стороне

JavaScript предоставляет возможности для создания пользовательских сценариев. Вот пример сценария, создающего иллюзию readonly , не блокируя при этом элемент:

HTML Скопировать код <input type="radio" name="choices" value="choice1" id="choice1"> <input type="radio" name="choices" value="choice2" id="choice2"> <script> var originalChoice = document.getElementById("choice1"); document.getElementsByName("choices").forEach(function(input) { input.addEventListener('change', function() { if (originalChoice.checked) { setTimeout(() => { originalChoice.checked = true; }, 0); } }); }); </script>

Оформление пользовательского пользовательского интерфейса

Когда требуется стиль readonly , но без ограничений функциональности, вам могут помочь метки и текстовые элементы:

HTML Скопировать код <label for="readonlyOption">Выбранный вариант:</label> <span id="readonlyOption">Вариант 1</span>

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