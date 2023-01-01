Radio кнопки: как сделать значение только для чтения?#Веб-разработка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Радиокнопки не предусматривают возможность применения атрибута
readonly, поскольку их основное предназначение — обеспечение возможности выбора из нескольких вариантов. Для имитации поведения
readonly, радиокнопка может быть блокирована с использованием JavaScript, при этом текущее значение можно передать через скрытое поле. Вот пример неактивной радиокнопки, которая при этом передает свое значение:
<input type="radio" onclick="return false;" name="fixedOption" value="1" checked>
<input type="hidden" name="fixedOption" value="1">
Здесь блокировка клика достигается с помощью
onclick="return false;", а скрытое поле позволяет передавать значение кнопки при отправке формы.
Альтернативы атрибуту 'readonly'
Для имитации поведения
readonly придется применить различные способы реализации:
Атрибут Disabled
Один из подходов — использование атрибута
disabled. Он делает радиокнопку недоступной для взаимодействия и визуально меняет ее внешний вид:
<input type="radio" name="option" value="1" checked disabled>
JavaScript на подмоге
С помощью JavaScript можно точно управлять поведением радиокнопок, блокируя их изменения:
document.querySelectorAll('input[type=radio]').forEach(function(radio) {
radio.addEventListener('click', function(event) {
if (this.getAttribute('data-readonly') === 'true') {
event.preventDefault();
}
});
});
Использование ARIA для обеспечения доступности
С помощью атрибутов ARIA и визуальных индикаторов можно отобразить статус элемента как
readonly:
<input type="radio" name="option" value="1" checked aria-readonly="true" class="readonly">
А также дополнительный CSS для улучшения визуального оформления:
input[type=radio].readonly {
opacity: 0.5;
}
Сохранение значения
Вне зависимости от выбранного похода важно всегда помнить о необходимости сохранения значения для его отправки при помощи формы:
<input type="radio" name="option" value="1" checked disabled>
<input type="hidden" name="option" value="1">
Время визуализации
Для наглядной демонстрации того, почему нельзя использовать атрибут
readonly с радиокнопками, представьте игру в догонялки:
- У нас есть два игрока, представленных радиокнопками.
- "Readonly" означает "ты не можешь меня выбрать, но можешь выбрать кого-то другого."
Таким образом:
- Радиокнопки позволяют сделать только один выбор, исключая остальные варианты.
- Если бы можно было установить состояние
readonly, это нарушало бы данный принцип.
Продвинутые методы симуляции 'Только для чтения'
Существуют более сложные методы имитации
readonly, которые обеспечивают продвинутый опыт работы с пользовательским интерфейсом.
Управление на серверной стороне
Логику сервера можно настроить таким образом, чтобы она соответствовала данным на клиентской стороне, особенно при заполнении формы из базы данных:
if (isset($_POST['option']) && $_POST['option'] === $expectedValue) {
// Всё верно, значение сохранено
}
Пользовательский 'readonly' на клиентской стороне
JavaScript предоставляет возможности для создания пользовательских сценариев. Вот пример сценария, создающего иллюзию
readonly, не блокируя при этом элемент:
<input type="radio" name="choices" value="choice1" id="choice1">
<input type="radio" name="choices" value="choice2" id="choice2">
<script>
var originalChoice = document.getElementById("choice1");
document.getElementsByName("choices").forEach(function(input) {
input.addEventListener('change', function() {
if (originalChoice.checked) {
setTimeout(() => {
originalChoice.checked = true;
}, 0);
}
});
});
</script>
Оформление пользовательского пользовательского интерфейса
Когда требуется стиль
readonly, но без ограничений функциональности, вам могут помочь метки и текстовые элементы:
<label for="readonlyOption">Выбранный вариант:</label>
<span id="readonlyOption">Вариант 1</span>
Полезные материалы
- HTML input readonly Attribute — Подробное руководство по атрибуту readonly в HTML.
- <input type="radio"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Информация о радиокнопках в HTML от Mozilla.
- What's the difference between disabled="disabled" and readonly="readonly" for HTML form input fields? – Stack Overflow — Обсуждение различий между атрибутами disabled и readonly.
- Forms in HTML documents — Обзор атрибутов форм от W3C, включая readonly.
- Should disabled elements be focusable for accessibility purposes? – User Experience Stack Exchange — Дискуссия о доступности и фокусировке элементов с атрибутом disabled или readonly.
Элина Баранова
разработчик Android