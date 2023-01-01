Работа с SQLite базой данных через JavaScript в браузере#Разное
Быстрый ответ
Безопасность заставляет нас отказаться от идеи прямого доступа к базе данных SQLite из JavaScript в браузере. Вместе с тем, есть решение — SQL.js. Это браузерная реализация SQLite в WebAssembly, которая позволяет взаимодействовать с базой данных посредством JavaScript. Вот пример, демонстрирующий SQL.js как интерфейс к SQLite для JavaScript:
// Подключаем библиотеку SQL.js
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sql.js/1.5.0/sql-wasm.js"></script>
<script>
// Инициализируем и создаём базу данных в памяти
initSqlJs({ locateFile: filename => `https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sql.js/1.5.0/${filename}` })
.then(SQL => {
let db = new SQL.Database(); // Создаём виртуальную базу данных
db.exec("CREATE TABLE test (col1, col2); INSERT INTO test VALUES (1,111), (2,222);"); // Заполняем таблицу тестовыми данными
let stmt = db.prepare("SELECT * FROM test WHERE col1 = ?"); // Готовим запрос на выборку данных по значению в первом столбце
console.log(stmt.getAsObject({$col1:1})); // Выводим результат запроса в консоль
stmt.free(); // Освобождаем ресурсы после выполнения запроса
});
</script>
Прокси-серверы используются для долгосрочного хранения данных, и JavaScript обращается к SQLite посредством HTTP-запросов.
Клиентское хранилище: HTML5 IndexedDB и SQL.js
SQL.js имитирует работу SQLite через пользователя браузера. HTML5 IndexedDB — это платформа для работы с большим объёмом структурированных данных, включая файлы и блобы.
На заметку: Web SQL и его альтернативы
Web SQL больше не поддерживается в новых проектах, ибо его развитие остановлено. Его заменяет IndexedDB. W3C отказывается от поддержки Web SQL, предвидя окончательный переход к альтернативам.
Такие HTML5 API, как кэширование через манифесты приложений и сессионное хранилище, подойдут для офлайн работы с данными. Если вы используете Node.js, то node-sqlite3 предоставит прямой доступ к SQLite.
Выбор правильного хранилища: API хранения HTML5
Выбор подходящего API хранения зависит от ваших задач:
- localStorage: Используется для простого хранения данных во время сессии.
- sessionStorage: Сохраняет данные только на время одной сессии.
- IndexedDB: Идеален для работы с большими объемами данных, которые должны сохраняться между сессиями.
- Web Workers: Позволяют выполнять сложные операции с данными без зависания пользовательского интерфейса.
Визуализация
🌐 (JavaScript): Общается с HTML и отправляет сетевые запросы.
💾 (SQLite): Локальная база данных, которую обычно используют через сервер.
🌐🔗🚀🔗💾: API или сервер выступают в роли промежуточного слоя (🚀), связывая JavaScript и SQLite.
Инструментарий общего использования: Полезные библиотеки JavaScript
Технологические возможности JavaScript сравниваемы с ульем, где библиотеки представляют инструменты для беспрепятственной интеграции с SQLite:
- Dexie.js: Облегчает работу с IndexedDB.
- PouchDB: Подходит для управления офлайн-данными и их синхронизации с облаком.
- LocalForage: Асинхронный API, который работает с IndexedDB, WebSQL и localStorage.
Полезные материалы
- sql.js — Позволяет использовать SQLite в вашем проекте на JavaScript.
- GitHub – TryGhost/node-sqlite3: Привязки SQLite3 для Node.js — Привязки для работы SQLite с Node.js.
- web.dev — Гид по современной веб-разработке.
- Использование IndexedDB – Веб-API | MDN — Руководство по IndexedDB.
- Использование Web Workers – Веб-API | MDN — Как использовать Web Workers для улучшения производительности интерфейса.
- Dexie.js – Минималистичная обёртка для IndexedDB — Dexie.js упрощает работу с IndexedDB.
Анна Мельникова
редактор про AI