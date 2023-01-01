Работа с SQLite базой данных через JavaScript в браузере

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Быстрый ответ

Безопасность заставляет нас отказаться от идеи прямого доступа к базе данных SQLite из JavaScript в браузере. Вместе с тем, есть решение — SQL.js. Это браузерная реализация SQLite в WebAssembly, которая позволяет взаимодействовать с базой данных посредством JavaScript. Вот пример, демонстрирующий SQL.js как интерфейс к SQLite для JavaScript:

JS Скопировать код // Подключаем библиотеку SQL.js <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sql.js/1.5.0/sql-wasm.js"></script> <script> // Инициализируем и создаём базу данных в памяти initSqlJs({ locateFile: filename => `https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sql.js/1.5.0/${filename}` }) .then(SQL => { let db = new SQL.Database(); // Создаём виртуальную базу данных db.exec("CREATE TABLE test (col1, col2); INSERT INTO test VALUES (1,111), (2,222);"); // Заполняем таблицу тестовыми данными let stmt = db.prepare("SELECT * FROM test WHERE col1 = ?"); // Готовим запрос на выборку данных по значению в первом столбце console.log(stmt.getAsObject({$col1:1})); // Выводим результат запроса в консоль stmt.free(); // Освобождаем ресурсы после выполнения запроса }); </script>

Прокси-серверы используются для долгосрочного хранения данных, и JavaScript обращается к SQLite посредством HTTP-запросов.

Клиентское хранилище: HTML5 IndexedDB и SQL.js

SQL.js имитирует работу SQLite через пользователя браузера. HTML5 IndexedDB — это платформа для работы с большим объёмом структурированных данных, включая файлы и блобы.

На заметку: Web SQL и его альтернативы

Web SQL больше не поддерживается в новых проектах, ибо его развитие остановлено. Его заменяет IndexedDB. W3C отказывается от поддержки Web SQL, предвидя окончательный переход к альтернативам.

Такие HTML5 API, как кэширование через манифесты приложений и сессионное хранилище, подойдут для офлайн работы с данными. Если вы используете Node.js, то node-sqlite3 предоставит прямой доступ к SQLite.

Выбор правильного хранилища: API хранения HTML5

Выбор подходящего API хранения зависит от ваших задач:

localStorage : Используется для простого хранения данных во время сессии.

: Используется для простого хранения данных во время сессии. sessionStorage : Сохраняет данные только на время одной сессии.

: Сохраняет данные только на время одной сессии. IndexedDB : Идеален для работы с большими объемами данных, которые должны сохраняться между сессиями.

: Идеален для работы с большими объемами данных, которые должны сохраняться между сессиями. Web Workers: Позволяют выполнять сложные операции с данными без зависания пользовательского интерфейса.

Визуализация

Markdown Скопировать код 🌐 (JavaScript): Общается с HTML и отправляет сетевые запросы. 💾 (SQLite): Локальная база данных, которую обычно используют через сервер.

Markdown Скопировать код 🌐🔗🚀🔗💾: API или сервер выступают в роли промежуточного слоя (🚀), связывая JavaScript и SQLite.

Инструментарий общего использования: Полезные библиотеки JavaScript

Технологические возможности JavaScript сравниваемы с ульем, где библиотеки представляют инструменты для беспрепятственной интеграции с SQLite:

Dexie.js : Облегчает работу с IndexedDB.

: Облегчает работу с IndexedDB. PouchDB : Подходит для управления офлайн-данными и их синхронизации с облаком.

: Подходит для управления офлайн-данными и их синхронизации с облаком. LocalForage: Асинхронный API, который работает с IndexedDB, WebSQL и localStorage.

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