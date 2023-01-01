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Работа с относительными путями в JavaScript: проблемы и решения
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Работа с относительными путями в JavaScript: проблемы и решения

#Node.js  #Модули (ESM)  #Импорт и экспорт  
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Быстрый ответ

Чтобы получить абсолютный URL текущего скрипта, используйте document.currentScript.src. Для создания относительных путей пользуйтесь конструктором URL(). Этот подход обеспечивает точность, даже при использовании внешних JavaScript-файлов.

JS
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// Это прописывается во внешнем файле .js
let scriptPath = document.currentScript.src;
let relativePath = new URL('../path/to/resource', scriptPath).href;

// Затем используйте relativePath по мере необходимости
document.querySelector('#resource').src = relativePath;

Переменная scriptPath хранит путь к скрипту, а relativePath помогает создать путь к ресурсам, которые относятся к текущей директории скрипта.

Пошаговый план для смены профессии

Эффективное применение абсолютных путей и базовых URL

Хоть относительные пути и удобны, в некоторых сложных проектах они могут создать путаницу. В качестве альтернативы можно применить использование абсолютных путей или настроить базовый URL. Например, для изображений используемых во всем приложении, оптимальнее будет задавать пути в CSS, а не манипулировать атрибутом src в JavaScript.

Совет от профессионала: В ASP.NET чтобы установить глобальную переменную с базовым путем можно использовать метод @Url.Content, который предоставит доступ к этому пути во всех JavaScript-файлах.

Обеспечиваем совместимость путей между разработкой и релизом

Обратите внимание на возможные различия в структуре папок между рабочей средой и сервером. Для этого:

  • Задайте базовые пути непосредственно в теге script вашего HTML.
  • Управляйте изображениями через CSS.
  • Проведите тестирование путей на целевом сервере.

Оптимизируем управление изображениями

Чтобы сделать работу с кодом проще, переключите управление изображениями на CSS, а JavaScript оставьте для выполнения динамических задач.

Динамическое корректирование путей в процессе работы

Для динамической настройки путей в процессе работы приложения может пригодиться jQuery:

JS
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let scriptFolder = $('script[src*=external]').attr('src').replace('external.js', '');

Этот код поможет вам получить путь к файлу external.js и корректно составить URL ресурсов.

Визуализация

Относительные пути можно вообразить как маршруты на карте сокровищ в рамках вашего проекта:

Markdown
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- 🌴 (Root)
  – 🏝️ (assets)
    – 🗝️ (images) [X marks the spot!]
  – 🚩 (JS) [You are here]
    – 🔍 (external.js) [Your compass]

Ваш компас (external.js) указывает:

JS
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const imagePath = '../assets/images/treasure.png';

Здесь ../ — это шаг назад от вашего текущего расположения (JS 🚩) и прямой маршрут к папке images (🗝️).

Мы движемся по такому маршруту:

🚩 -> 🌴 -> 🏝️ -> 🗝️

Сокровище найдено: 🎉 [🗝️/treasure.png]

Просто следуйте компасу (external.js), и вы достигните цели!

Готовность к будущему и другие рекомендации

Стойте готовыми ко всему непредвиденному:

  • Установите тег <base> в приложении для задания базиса относительных URL.
  • Воспользуйтесь инструментами сборки, такими как Webpack или npm scripts, которые упростят управление путями и подготовят ваш проект к релизу. Работайте максимально продуктивно!

Полезные материалы

  1. Что такое URL? – Изучение веб-разработки | MDN — Обзор структуры URL и относительных путей.
  2. Нужно ли вам использовать path.join в Node.js? – Stack Overflow — Обсуждение управления путями в Node.js.
  3. Модули JavaScript – JavaScript | MDN — Информация по модулям JavaScript и путям в них.
  4. Входная точка и контекст | webpack — Руководство по настройке путей в Webpack.
  5. Тег base в HTML — Инструкция по использованию элемента <base> для относительных URL.
  6. Как использовать npm в качестве инструмента сборки – Кейт Сиркл — Руководство по использованию npm как инструмента сборки, включая управление путями.
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Как получить абсолютный URL текущего скрипта в JavaScript?
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Ярослав Шадрин

разработчик интерфейсов

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