Работа с относительными путями в JavaScript: проблемы и решения#Node.js #Модули (ESM) #Импорт и экспорт
Быстрый ответ
Чтобы получить абсолютный URL текущего скрипта, используйте document.currentScript.src. Для создания относительных путей пользуйтесь конструктором URL(). Этот подход обеспечивает точность, даже при использовании внешних JavaScript-файлов.
// Это прописывается во внешнем файле .js
let scriptPath = document.currentScript.src;
let relativePath = new URL('../path/to/resource', scriptPath).href;
// Затем используйте relativePath по мере необходимости
document.querySelector('#resource').src = relativePath;
Переменная scriptPath хранит путь к скрипту, а relativePath помогает создать путь к ресурсам, которые относятся к текущей директории скрипта.
Эффективное применение абсолютных путей и базовых URL
Хоть относительные пути и удобны, в некоторых сложных проектах они могут создать путаницу. В качестве альтернативы можно применить использование абсолютных путей или настроить базовый URL. Например, для изображений используемых во всем приложении, оптимальнее будет задавать пути в CSS, а не манипулировать атрибутом src в JavaScript.
Совет от профессионала: В ASP.NET чтобы установить глобальную переменную с базовым путем можно использовать метод
@Url.Content, который предоставит доступ к этому пути во всех JavaScript-файлах.
Обеспечиваем совместимость путей между разработкой и релизом
Обратите внимание на возможные различия в структуре папок между рабочей средой и сервером. Для этого:
- Задайте базовые пути непосредственно в теге script вашего HTML.
- Управляйте изображениями через CSS.
- Проведите тестирование путей на целевом сервере.
Оптимизируем управление изображениями
Чтобы сделать работу с кодом проще, переключите управление изображениями на CSS, а JavaScript оставьте для выполнения динамических задач.
Динамическое корректирование путей в процессе работы
Для динамической настройки путей в процессе работы приложения может пригодиться jQuery:
let scriptFolder = $('script[src*=external]').attr('src').replace('external.js', '');
Этот код поможет вам получить путь к файлу
external.js и корректно составить URL ресурсов.
Визуализация
Относительные пути можно вообразить как маршруты на карте сокровищ в рамках вашего проекта:
- 🌴 (Root)
– 🏝️ (assets)
– 🗝️ (images) [X marks the spot!]
– 🚩 (JS) [You are here]
– 🔍 (external.js) [Your compass]
Ваш компас (
external.js) указывает:
const imagePath = '../assets/images/treasure.png';
Здесь ../ — это шаг назад от вашего текущего расположения (
JS 🚩) и прямой маршрут к папке
images (🗝️).
Мы движемся по такому маршруту:
🚩 -> 🌴 -> 🏝️ -> 🗝️
Сокровище найдено: 🎉 [🗝️/treasure.png]
Просто следуйте компасу (
external.js), и вы достигните цели!
Готовность к будущему и другие рекомендации
Стойте готовыми ко всему непредвиденному:
- Установите тег
<base>в приложении для задания базиса относительных URL.
- Воспользуйтесь инструментами сборки, такими как Webpack или npm scripts, которые упростят управление путями и подготовят ваш проект к релизу. Работайте максимально продуктивно!
Полезные материалы
- Что такое URL? – Изучение веб-разработки | MDN — Обзор структуры URL и относительных путей.
- Нужно ли вам использовать path.join в Node.js? – Stack Overflow — Обсуждение управления путями в Node.js.
- Модули JavaScript – JavaScript | MDN — Информация по модулям JavaScript и путям в них.
- Входная точка и контекст | webpack — Руководство по настройке путей в Webpack.
- Тег base в HTML — Инструкция по использованию элемента
<base>для относительных URL.
- Как использовать npm в качестве инструмента сборки – Кейт Сиркл — Руководство по использованию npm как инструмента сборки, включая управление путями.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов