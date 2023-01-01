Работа с относительными путями в JavaScript: проблемы и решения

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Быстрый ответ

Чтобы получить абсолютный URL текущего скрипта, используйте document.currentScript.src. Для создания относительных путей пользуйтесь конструктором URL(). Этот подход обеспечивает точность, даже при использовании внешних JavaScript-файлов.

JS Скопировать код // Это прописывается во внешнем файле .js let scriptPath = document.currentScript.src; let relativePath = new URL('../path/to/resource', scriptPath).href; // Затем используйте relativePath по мере необходимости document.querySelector('#resource').src = relativePath;

Переменная scriptPath хранит путь к скрипту, а relativePath помогает создать путь к ресурсам, которые относятся к текущей директории скрипта.

Эффективное применение абсолютных путей и базовых URL

Хоть относительные пути и удобны, в некоторых сложных проектах они могут создать путаницу. В качестве альтернативы можно применить использование абсолютных путей или настроить базовый URL. Например, для изображений используемых во всем приложении, оптимальнее будет задавать пути в CSS, а не манипулировать атрибутом src в JavaScript.

Совет от профессионала: В ASP.NET чтобы установить глобальную переменную с базовым путем можно использовать метод @Url.Content , который предоставит доступ к этому пути во всех JavaScript-файлах.

Обеспечиваем совместимость путей между разработкой и релизом

Обратите внимание на возможные различия в структуре папок между рабочей средой и сервером. Для этого:

Задайте базовые пути непосредственно в теге script вашего HTML.

Управляйте изображениями через CSS.

Проведите тестирование путей на целевом сервере.

Оптимизируем управление изображениями

Чтобы сделать работу с кодом проще, переключите управление изображениями на CSS, а JavaScript оставьте для выполнения динамических задач.

Динамическое корректирование путей в процессе работы

Для динамической настройки путей в процессе работы приложения может пригодиться jQuery:

JS Скопировать код let scriptFolder = $('script[src*=external]').attr('src').replace('external.js', '');

Этот код поможет вам получить путь к файлу external.js и корректно составить URL ресурсов.

Визуализация

Относительные пути можно вообразить как маршруты на карте сокровищ в рамках вашего проекта:

Markdown Скопировать код - 🌴 (Root) – 🏝️ (assets) – 🗝️ (images) [X marks the spot!] – 🚩 (JS) [You are here] – 🔍 (external.js) [Your compass]

Ваш компас ( external.js ) указывает:

JS Скопировать код const imagePath = '../assets/images/treasure.png';

Здесь ../ — это шаг назад от вашего текущего расположения ( JS 🚩) и прямой маршрут к папке images (🗝️).

Мы движемся по такому маршруту:

🚩 -> 🌴 -> 🏝️ -> 🗝️

Сокровище найдено: 🎉 [🗝️/treasure.png]

Просто следуйте компасу ( external.js ), и вы достигните цели!

Готовность к будущему и другие рекомендации

Стойте готовыми ко всему непредвиденному:

Установите тег <base> в приложении для задания базиса относительных URL.

в приложении для задания базиса относительных URL. Воспользуйтесь инструментами сборки, такими как Webpack или npm scripts, которые упростят управление путями и подготовят ваш проект к релизу. Работайте максимально продуктивно!

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