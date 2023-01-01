Работа с multiple select в JavaScript: получение значений

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Быстрый ответ

Мгновенно получить выбранные значения можно при помощи этой компактной строки кода на JavaScript:

JS Скопировать код let selected = [...document.querySelector('#selectId').selectedOptions].map(opt => opt.value);

Замените '#selectId' на ID вашего элемента select, и массив selected будет состоять из всех выбранных значений.

Рассмотрим методы

Всё обсуждаемое решение эффективно, однако давайте разберёмся с его механизмом работы и рассмотрим альтернативные способы достижения той же цели.

Использование свойства selectedOptions

В HTML5 представлено удобное свойство selectedOptions :

JS Скопировать код const selectBox = document.getElementById('selectId'); const selectedValues = Array.from(selectBox.selectedOptions).map(option => option.value); // Это то же самое, что и в предыдущем `selectedOptions`!

Классический цикл

Если нам нужно работать с классикой языка или с старыми браузерами, не знакомыми с selectedOptions , предложим следующий вариант:

JS Скопировать код const selected = []; const options = document.getElementById('selectId').options; for (let opt of options) { if (opt.selected) selected.push(opt.value); // Ага! В ряды массива, если вы отмечены. }

Магия jQuery 🎩

Несмотря на то что основной акцент мы делаем на чистом JavaScript, вот ещё вариант для тех, кто предпочитает jQuery:

JS Скопировать код let selected = $('#selectId').val(); // jQuery говорит: "Почему бы тебе не полететь, когда ты можешь ползти?"

Управление атрибутом selected

С осторожностью относитесь к атрибуту selected : он определяет предустановленный выбор:

JS Скопировать код document.querySelector('#selectId option').setAttribute('selected', true); // "Первому судьба назначила быть избранным!"

Визуализация

Представьте список с множественным выбором в HTML как кеглю, полную разноцветных ванночек для купания (🛁💣):

<select multiple> <option value="rose">🌹 Роза</option> <option value="peppermint">🌿 Мята</option> <option value="lavender">💜 Лаванда</option> </select>

Соберите все выбранные ванночки ( values ) в одну корзину array :

JS Скопировать код let selectedScents = Array.from(selectElement.options) .filter(option => option.selected) .map(option => option.value);

Что у нас в корзине:

Markdown Скопировать код | Ваши ароматы | | -------------------- | | 🌹 Роза | | 🌿 Мята | | (💜 Лаванда) |

Примечание: (💜 Лаванда) включена только если выбрана

Результат: Ваша корзина с ароматами! 🧺✨

Современный JavaScript

Опишем современные техниики JavaScript, применимые для решения этой задачи.

Деструктуризация с querySelectorAll

Комбинация querySelectorAll и деструктуризации делает код современным и читаемым:

JS Скопировать код const options = document.querySelectorAll('#selectId option:checked'); const values = [...options].map(({ value }) => value); // "Ух ты, я умею делать это без рук!"

Синтетическая форма с filter и map

Используйте filter и map для сжатия и облагораживания вашего кода:

JS Скопировать код const options = document.getElementById('selectId').options; const selected = Array.from(options).filter(o => o.selected).map(o => o.value); // "Заберём только тех, кто успел покоситься за душу!"

Рекомендации для гармоничного решения

Проконтролируйте правильность ID и убедитесь, что атрибут multiple присутствует в <select> .

присутствует в . Установите вариант выбора по умолчанию, чтобы он отображался сразу же при загрузке страницы.

Используйте console.log() для дополнительной проверки — это словно сверка попытка проверить снова числа на лотерейном билете.

для дополнительной проверки — это словно сверка попытка проверить снова числа на лотерейном билете. Вспомните о том, что возможно понадобится преобразовать ваш код для поддержки старых браузеров при помощи Babel или подобных инструментов.

Советы по отладке

Представлены советы, помогающие избежать ошибок.

Проверка предустановленных значений

Предустановленные значения могут внести путаницу. Следите за ними:

JS Скопировать код console.log(document.getElementById('selectId').value); // "Как ты заряжаешься перед сном?"

Проверка работы в различных браузерах

Тщательно проверьте свой код в различающихся браузерах и устройствах. Пусть он будет универсальным, а не работающим только у вас на компьютере.

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