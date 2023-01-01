Работа с атрибутом data-* в Thymeleaf: правильный синтаксис#Веб-разработка #Java Web #Теги и атрибуты
Быстрый ответ
Для добавления атрибутов
data-* в Thymeleaf применяется
th:attr, который динамически связывает значения следующим образом:
<span th:attr="data-custom=${dataValue}">Текст</span>
Чтобы внести изменения, используйте переменную
dataValue.
Один тег, несколько атрибутов data-*
Thymeleaf позволяет задавать несколько атрибутов data-* одновременно, перечисляя их через запятую в
th:attr:
<div th:attr="data-id=${element.id},data-name=${element.name}"></div>
Аналогично заказу пиццы с различными ингредиентами, вы можете указать разные атрибуты, применив одно выражение! 🍕
HTML5 и Thymeleaf 3.0: упрощение написания атрибутов
С появлением Thymeleaf 3.0 работа с атрибутами стала гораздо более изящной благодаря стандартному обработчику атрибутов. Это исключило необходимость прибегать к дополнительным диалектам при работе с HTML5 или использовании атрибутов
data-*.
<div data-id="${element.id}" data-name="${element.name}"></div>
Современный синтаксис радует своей простотой и краткостью, в полной мере соответствуя изящной структуре HTML5. Это аналогия перехода от рукописных писем к мгновенным сообщениям. 💬
Прямая вставка JSON с использованием литерального выражения
Thymeleaf даже умеет напрямую вставлять значения JSON в атрибуты
data-*, обеспечивая правильность связывания данных и валидность JSON:
<button th:attr="data-config=${'{' + '\'url\':\'' + element.url + '\'' + '}'}">Кликни здесь</button>
Это сродни ощущению идеально подогнанного костюма, сшитого на заказ! 🕴️
Визуализация
Представление атрибутов
data-* в коде HTML можно сравнить с использованием уникальных тегов в постах на Instagram:
📸 Снимок Thymeleaf:
<div th:text="${tool.name}" data-tool-id="${tool.id}"></div>
Атрибут
data-tool-id также можно сравнить с любимым хештегом, который помогает другим найти ваши сообщения в будущем.
Как это было раньше: 🧐 ...как называлось это уютное кафе? Теперь стало: ☕🔍✅ ...Вот оно, это было #ЛучшееКофеВечно.
Атрибуты в HTML служат в качестве хештегов для ваших постов, причем атрибуты
data-* — это ваши уникальные хештеги, которые делают контент легко отслеживаемым! 🌐
Стандарты XML при использовании Thymeleaf
Несмотря на то, что Thymeleaf генерирует HTML, он придерживается соблюдения стандартов XML. Следует учесть несколько правил XML:
- Избегайте повторения атрибутов в одном и том же теге.
- Следуйте правильному синтаксису Thymeleaf.
Считайте эти принципы правилами этикета во время международного путешествия. 🛄 Проблемы с синтаксисом могут вызвать замедления!
Расширение функционала с помощью диалектов Thymeleaf
Если вам кажется, что базовый набор функций Thymeleaf не достаточно полон, то существуют диалекты, предоставляющие дополнительные возможности:
Открыть на GitHub: thymeleaf-extras-data-attribute
Это как найти скрытый ход в древней библиотеке, который дополняет классические функции Thymeleaf новыми аспектами использования. 📚
Полезные материалы
- Учебник по использованию Thymeleaf — на этой странице документации Thymeleaf рассказывается на примерах о работе с атрибутами
data-*.
- Пять минут для полета со стандартным диалектом Thymeleaf — обучающий материал о динамических атрибутах в Thymeleaf, включая
data-*.
- Применение data-атрибутов в веб-разработке (MDN) — руководство по
data-*атрибутам, которое является важной составляющей инструментария HTML5.
- Замена строчных значений массива ключами массива на Stack Overflow — тема, посвященная использованию
data-*атрибутов в Thymeleaf на Stack Overflow.
- [ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ] Фрагменты выражений в репозитории thymeleaf на GitHub — дискуссия о методах обработки
data-*атрибутов в Thymeleaf.
Рустам Мельников
Java-инженер