Работа с атрибутами HTML элемента через JavaScript

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Быстрый ответ

Для выполнения манипуляций с атрибутами вы можете использовать метод element.setAttribute('attr', 'value') :

JS Скопировать код document.querySelector('.button').setAttribute('disabled', true);

Данный код добавит атрибут disabled элементам с классом .button , что позволит отключить или активировать их на вашем веб-сайте.

Обеспечение кросс-браузерной совместимости и прямой доступ к свойствам

Разные браузеры, особенно старые версии, такие как Internet Explorer, отличаются своей реакцией на некоторые команды. Поэтому вместо метода setAttribute() может подойти использование element.className = 'newbie'; или element.id = 'NewKidOnBlock'; .

Но setAttribute() — это универсальный инструмент, который эффективно работает в различных условиях. Чтобы лучше понять поведение браузера в отношении атрибутов, рекомендуется изучить данную документацию.

Работа со стилями и классами

Изменение стилей или классов значительно проще, чем это может показаться:

JS Скопировать код let divElement = document.querySelector('.divvy'); divElement.className = 'diva'; // Ваш div преобразуется в diva одной строчкой кода! divElement.style.height = '500px'; // Высота вашего элемента теперь равна 500px.

Прямое обращение к свойству — быстрый и эффективный способ выполнения задачи.

Использование jQuery для работы с атрибутами

Если вы предпочитаете jQuery, то метод attr() будет идеальным для проведения операций с атрибутами:

JS Скопировать код $('.button').attr('title', 'Не нажимать!'); // Добавляет подсказку элементам с классом .button.

Таким образом, всем элементам с классом .button будет присвоена подсказка "Не нажимать!".

Визуализация

Для наглядности представляем процесс как наклейку ( атрибут ) на тетрадь ( элемент ):

Markdown Скопировать код Тетрадь (*📗): Без наклейки*

Добавление или обновление наклейки:

JS Скопировать код notebookElement.setAttribute('sticker', '🦄'); // Красуем нашу тетрадь наклейкой с изображением единорога!

Финальный результат:

Markdown Скопировать код Тетрадь (📗): **Теперь с наклейкой** -> 🦄

Процесс добавления или обновления атрибутов весьма интересен и прост, напоминает наклепывание наклейки на тетрадь.

Продвинутое управление атрибутами

Защита от сбоя структуры DOM

Чтобы избежать нежелательной перестройки DOM и потери обработчиков событий, рекомендуется использовать document.createElement() совместно с element.appendChild() или element.insertBefore() .

Ваш стиль: как делать всё своим способом

Получение прямого доступа к некоторым атрибутам дает вам особые преимущества:

JS Скопировать код let inputElement = document.querySelector('input[type=text]'); inputElement.value = 'Босс в чате!'; // Новое значение в текстовом поле

Помните, что свойства элемента могут не всегда совпадать со значениями атрибутов.

Стратегический подход с "именами тегов"

Иногда для выполнения манипуляций над различными HTML-элементами может потребоваться использовать e.tagName .

Безопасное ведение манипуляций с атрибутами

Консистентность — это важно

Чистота кода, его читаемость и возможность поддержки значительно улучшаются, если методы работы с атрибутами согласованы. Вне зависимости от того, используете ли вы setAttribute или прямое обращение к свойствам элемента.

Загадочные особенности браузеров

Вам следует быть в курсе некоторых особенностей поведения браузеров, например, e.getAttribute('class') или e.setAttribute('for', ...) ", особенно это касается старых версий Internet Explorer.

Знания — ваше главное оружие

Чем больше вы знаете, используя документацию jQuery, тем качественнее становятся ваши навыки работы с данной библиотекой.

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