Работа с атрибутами href и onClick в HTML: порядок выполнения#Теги и атрибуты #События в браузере #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Чтобы активировать функцию JavaScript без перехода по ссылке, необходимо объединить атрибут
href с обработчиком событий
onclick, предотвращая при этом действие по умолчанию. Для этого используйте
event.preventDefault() внутри функции
onclick или возвращайте
false в атрибуте
onclick. Вот пример:
<a href="http://example.com" onclick="event.preventDefault(); doSomething();">Нажми меня</a>
<script>
function doSomething() {
// Действия, которые выполняются при клике
alert('Кнопка нажата!');
}
</script>
Такой подход гарантирует выполнение только вашего кода на JavaScript, предотвращая при этом переход по ссылке.
Лучшие практики: работа с onclick и href
Золотое правило: не используйте JavaScript прямо в HTML
Хотя встраивание JavaScript в HTML-теги выглядит удобным, такой подход часто подвергается критике за отсутствие структурности. Для улучшения читаемости и контролируемости кода рекомендуется использовать привязку события
click к элементу
<a> с помощью методов
document.querySelector или
document.getElementById:
document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => {
document.querySelector('a#myLink').addEventListener('click', (e) => {
e.preventDefault();
doSomething();
});
});
Вопрос выбора: <a> vs <button>
Если переход на другую страницу по клику не предполагается, рассмотрите возможность использования тега
<button>, который можно стилизовать под ссылку для сохранения непрерывности пользовательского опыта:
<button onclick="doSomething()" class="link-button">Нажми меня</button>
Стилизация тега
<button> под
<a> выполняется при помощи CSS.
Ручное управление навигацией: использование href после onclick
Можно задать выполнение кода в
onclick перед переходом по
href, управляя
window.location:
<a href="http://example.com" onclick="doCustomLogicFirst(event);">Нажми меня</a>
<script>
function doCustomLogicFirst(event) {
event.preventDefault();
console.log('Сначала выполняем определённую логику, а затем делаем переход.');
window.location.href = event.target.href;
}
</script>
Это позволяет контролировать последовательность выполнения действий: сначала выполнение пользовательской логики, а затем переход по ссылке.
Упрощение работы с помощью jQuery
При использовании jQuery управление кликами становится ещё проще:
$('a#myLink').on('click', function(e) {
e.preventDefault();
// Ваш код здесь
});
jQuery облегчает работу с событиями.
Визуализация
Можно сравнить элемент
<a> с консьержом (🎩):
| Задача | Метод |
| -------- | ------------------ |
| 🚶 Вести | href="destination" |
| 🎩 Помочь | onclick="function()" |
Консьерж способен провести (с помощью href) или помочь, а затем провести (с помощью onclick).
🎩🚶 -> Ведёт к: destination
🎩🎩 -> Сначала помогает с: function(), затем ведёт
Таким образом,
<a> может выполнять двойную функцию, облегчая взаимодействие пользователя с сайтом.
На все случаи жизни: обработка особых случаев
Разбор использования "#"
При использовании
href="#" нужно быть внимательным, так как это может вызвать нежелательную прокрутку страницы к её началу. Не забудьте предотвратить стандартное поведение:
<a href="#" onclick="event.preventDefault(); doSomething();">Нажми меня</a>
Приоритет у доступности: пустые href
Ссылки с пустым значением
href, такие как
href="#" или
href="javascript:void(0)", могут привести к непониманию со стороны программ для чтения с экрана и пользователей. Лучше использовать
<button> для действий, не связанных с переходом по ссылке, в интересах доступности.
Следите за обновлениями <a>
Обратите внимание на лучшие практики использования элементов
<a> и событий
onClick, чтобы ваш HTML был актуальным и соответствовал текущим трендам.
Полезные материалы
- <a>: Элемент якоря – HTML: язык гипертекстовой разметки | MDN — подробно о HTML-элементе-якоре и его атрибутах.
- Делегирование событий — основы делегирования событий в JavaScript, важного подхода к управлению событиями.
- Метод события preventDefault() —
preventDefault(), необходимый для управления событиями в JavaScript.
- javascript – Почему использование onClick() в HTML — это плохая практика? – Stack Overflow — о том, почему
onClickможет быть не лучшим выбором.
- ARIA: роль кнопки – Доступность | MDN — о важности доступности и правильном использовании
onClick.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер