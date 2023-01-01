Работа с атрибутами href и onClick в HTML: порядок выполнения

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Быстрый ответ

Чтобы активировать функцию JavaScript без перехода по ссылке, необходимо объединить атрибут href с обработчиком событий onclick , предотвращая при этом действие по умолчанию. Для этого используйте event.preventDefault() внутри функции onclick или возвращайте false в атрибуте onclick . Вот пример:

HTML Скопировать код <a href="http://example.com" onclick="event.preventDefault(); doSomething();">Нажми меня</a> <script> function doSomething() { // Действия, которые выполняются при клике alert('Кнопка нажата!'); } </script>

Такой подход гарантирует выполнение только вашего кода на JavaScript, предотвращая при этом переход по ссылке.

Лучшие практики: работа с onclick и href

Золотое правило: не используйте JavaScript прямо в HTML

Хотя встраивание JavaScript в HTML-теги выглядит удобным, такой подход часто подвергается критике за отсутствие структурности. Для улучшения читаемости и контролируемости кода рекомендуется использовать привязку события click к элементу <a> с помощью методов document.querySelector или document.getElementById :

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { document.querySelector('a#myLink').addEventListener('click', (e) => { e.preventDefault(); doSomething(); }); });

Вопрос выбора: <a> vs <button>

Если переход на другую страницу по клику не предполагается, рассмотрите возможность использования тега <button> , который можно стилизовать под ссылку для сохранения непрерывности пользовательского опыта:

HTML Скопировать код <button onclick="doSomething()" class="link-button">Нажми меня</button>

Стилизация тега <button> под <a> выполняется при помощи CSS.

Ручное управление навигацией: использование href после onclick

Можно задать выполнение кода в onclick перед переходом по href , управляя window.location :

HTML Скопировать код <a href="http://example.com" onclick="doCustomLogicFirst(event);">Нажми меня</a> <script> function doCustomLogicFirst(event) { event.preventDefault(); console.log('Сначала выполняем определённую логику, а затем делаем переход.'); window.location.href = event.target.href; } </script>

Это позволяет контролировать последовательность выполнения действий: сначала выполнение пользовательской логики, а затем переход по ссылке.

Упрощение работы с помощью jQuery

При использовании jQuery управление кликами становится ещё проще:

JS Скопировать код $('a#myLink').on('click', function(e) { e.preventDefault(); // Ваш код здесь });

jQuery облегчает работу с событиями.

Визуализация

Можно сравнить элемент <a> с консьержом (🎩):

Markdown Скопировать код | Задача | Метод | | -------- | ------------------ | | 🚶 Вести | href="destination" | | 🎩 Помочь | onclick="function()" |

Консьерж способен провести (с помощью href) или помочь, а затем провести (с помощью onclick).

Markdown Скопировать код 🎩🚶 -> Ведёт к: destination 🎩🎩 -> Сначала помогает с: function(), затем ведёт

Таким образом, <a> может выполнять двойную функцию, облегчая взаимодействие пользователя с сайтом.

На все случаи жизни: обработка особых случаев

Разбор использования "#"

При использовании href="#" нужно быть внимательным, так как это может вызвать нежелательную прокрутку страницы к её началу. Не забудьте предотвратить стандартное поведение:

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="event.preventDefault(); doSomething();">Нажми меня</a>

Приоритет у доступности: пустые href

Ссылки с пустым значением href , такие как href="#" или href="javascript:void(0)" , могут привести к непониманию со стороны программ для чтения с экрана и пользователей. Лучше использовать <button> для действий, не связанных с переходом по ссылке, в интересах доступности.

Следите за обновлениями <a>

Обратите внимание на лучшие практики использования элементов <a> и событий onClick , чтобы ваш HTML был актуальным и соответствовал текущим трендам.

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