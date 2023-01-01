Px или rem в CSS: выбор единиц измерения размеров#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если ваша цель — адаптивный дизайн и пользовательская настройка типографики, то оптимальным решением будет использование единиц измерения
rem. Они меняются в зависимости от базового размера шрифта в браузере. Размер
rem актуален в 2022 году для создания упругих макетов.
Но если вы предпочитаете абсолютный контроль над размерами элементов и позволить им оставаться неизменными, то выбирайте
px. Этот тип единиц отлично подходит для точного позиционирования пикселей.
Пример:
html { font-size: 100%; } // Запомните! От этого значения все отталкивается!
h1 { font-size: 2rem; } // Заголовок на 100% больше базового размера
.button { width: 50px; } // Размер кнопки будет постоянным
Рекомендуется использовать
rem для текста и внешних отступов между элементами. В то время как для элементов интерфейса, которые не должны масштабироваться (например, изображения), лучше подойдут
px.
Пиксели и
Почему
px?
Удобство использования
px заключается в их надёжности: их размер остаётся неизменным.
- Если вам нужен абсолютный контроль над размерами элементов, выберите
px.
- Для чёткости изображений и границ
px— идеальное решение.
- Если вы работаете в условиях совместимости со старыми браузерами (здравствуйте, IE 😄), тогда
px— ваш выбор.
Зачем
rem?
rem — это символ гибкости и современного подхода. Эти единицы привязаны к размеру шрифта корневого элемента и берутся в случаях:
- Доступности: Людям с визуальными ограничениями явно удобнее читать текст в
rem.
- Масштабируемости: Если вы хотите создать сайт, который прекрасно отображается на любых экранах, используйте
rem.
- Обслуживаемости: При необходимости изменения макета использование
remупрощает его обновление.
Сочетание
В мире CSS существует гармония между
px и
rem — это комбинация традиций и новаторства, которая обеспечивает баланс между устойчивостью и гибкостью:
.element {
margin: 20px; /* для тех, кто предпочитает стабильность */
margin: 2.5rem; /* для тех, кто выбирает гибкость */
}
Некоторые фреймворки, такие как Bootstrap 4, уже признают
rem будущим динамических макетов.
Однако, стоит быть внимательным с некоторыми тонкостями, например, с багами размера шрифта в Safari, связанными с медиа-запросами и
rem. Будьте готовы к возможным неожиданностям.
Визуализация
Рассмотрим веб-страницу как город:
`px` — это здания 🏢, их размеры фиксированы и неизменны.
`rem` — это жители 🚶, которые адаптируются под общую атмосферу города.
Адаптивность
rem:
На маленьком экране 📱: Город маленький, жители — маленькие.
На большом экране 🖥️: Город большой, жители, соответственно, большие.
Стабильность
px:
Независимо от размера экрана:
🏢 = 🏢 = 🏢 (здания остаются прежними)
Инструменты для правильного выбора
Упрощение с использованием CSS-препроцессоров
Современные препроцессоры, например, Sass или Less, облегчают работу с единицами
rem и
px. Определите переменные или миксины, используйте удобные медиа-запросы для простого преобразования единиц измерения:
$baseFontSize: 16px; // Значение-стандарт для всех
@mixin font-rem($size) {
font-size: ($size * 1px); // Проверенное временем решение
font-size: ($size / $baseFontSize) * 1rem; // Гибкость и современность
}
Динамическое масштабирование
Меняя размер шрифта корневого элемента, вы контролируете масштаб всего сайта:
html { font-size: 125%; } // Увеличенные размеры для удобства
Учтите пользователей
При выборе единиц измерения обращайте внимание на удобство пользователя: настройки масштаба, предпочитаемый размер шрифта и т. д. Выбор
rem — это выбор в пользу удобства пользователей.
Полезные материалы
- CSS значения и единицы измерения – Изучение веб-разработки | MDN
- Единицы измерения CSS
- Отзывчивый и текучий шрифт с единицами vh и vw — Smashing Magazine
- Понимание и использование единиц rem в CSS — SitePoint
- "rem" | Могу ли я использовать... Справочные таблицы для HTML5, CSS3 и др.
- Модуль CSS Значения и единицы измерения Уровень 3
- REM против EM – Вечное противостояние | Zell Liew
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда