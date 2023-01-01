Px или rem в CSS: выбор единиц измерения размеров

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Быстрый ответ

Если ваша цель — адаптивный дизайн и пользовательская настройка типографики, то оптимальным решением будет использование единиц измерения rem . Они меняются в зависимости от базового размера шрифта в браузере. Размер rem актуален в 2022 году для создания упругих макетов. Но если вы предпочитаете абсолютный контроль над размерами элементов и позволить им оставаться неизменными, то выбирайте px . Этот тип единиц отлично подходит для точного позиционирования пикселей.

Пример:

CSS Скопировать код html { font-size: 100%; } // Запомните! От этого значения все отталкивается! h1 { font-size: 2rem; } // Заголовок на 100% больше базового размера .button { width: 50px; } // Размер кнопки будет постоянным

Рекомендуется использовать rem для текста и внешних отступов между элементами. В то время как для элементов интерфейса, которые не должны масштабироваться (например, изображения), лучше подойдут px .

Пиксели и

Почему px ?

Удобство использования px заключается в их надёжности: их размер остаётся неизменным.

Если вам нужен абсолютный контроль над размерами элементов, выберите px .

. Для чёткости изображений и границ px — идеальное решение.

— идеальное решение. Если вы работаете в условиях совместимости со старыми браузерами (здравствуйте, IE 😄), тогда px — ваш выбор.

Зачем rem ?

rem — это символ гибкости и современного подхода. Эти единицы привязаны к размеру шрифта корневого элемента и берутся в случаях:

Доступности : Людям с визуальными ограничениями явно удобнее читать текст в rem .

: Людям с визуальными ограничениями явно удобнее читать текст в . Масштабируемости : Если вы хотите создать сайт, который прекрасно отображается на любых экранах, используйте rem .

: Если вы хотите создать сайт, который прекрасно отображается на любых экранах, используйте . Обслуживаемости: При необходимости изменения макета использование rem упрощает его обновление.

Сочетание

В мире CSS существует гармония между px и rem — это комбинация традиций и новаторства, которая обеспечивает баланс между устойчивостью и гибкостью:

CSS Скопировать код .element { margin: 20px; /* для тех, кто предпочитает стабильность */ margin: 2.5rem; /* для тех, кто выбирает гибкость */ }

Некоторые фреймворки, такие как Bootstrap 4, уже признают rem будущим динамических макетов.

Однако, стоит быть внимательным с некоторыми тонкостями, например, с багами размера шрифта в Safari, связанными с медиа-запросами и rem . Будьте готовы к возможным неожиданностям.

Визуализация

Рассмотрим веб-страницу как город:

Markdown Скопировать код `px` — это здания 🏢, их размеры фиксированы и неизменны. `rem` — это жители 🚶, которые адаптируются под общую атмосферу города.

Адаптивность rem :

Markdown Скопировать код На маленьком экране 📱: Город маленький, жители — маленькие. На большом экране 🖥️: Город большой, жители, соответственно, большие.

Стабильность px :

Markdown Скопировать код Независимо от размера экрана: 🏢 = 🏢 = 🏢 (здания остаются прежними)

Инструменты для правильного выбора

Упрощение с использованием CSS-препроцессоров

Современные препроцессоры, например, Sass или Less, облегчают работу с единицами rem и px . Определите переменные или миксины, используйте удобные медиа-запросы для простого преобразования единиц измерения:

scss Скопировать код $baseFontSize: 16px; // Значение-стандарт для всех @mixin font-rem($size) { font-size: ($size * 1px); // Проверенное временем решение font-size: ($size / $baseFontSize) * 1rem; // Гибкость и современность }

Динамическое масштабирование

Меняя размер шрифта корневого элемента, вы контролируете масштаб всего сайта:

CSS Скопировать код html { font-size: 125%; } // Увеличенные размеры для удобства

Учтите пользователей

При выборе единиц измерения обращайте внимание на удобство пользователя: настройки масштаба, предпочитаемый размер шрифта и т. д. Выбор rem — это выбор в пользу удобства пользователей.

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