Проверка ввода на числа в JavaScript: функция checkInp()

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Быстрый ответ

В JavaScript для определения, являет ли введённое значение числом или буквой, обычно применяются регулярные выражения (regex):

JS Скопировать код let input = 'A'; // Вводите вашу строку! let isNumber = /^\d+$/.test(input); // Возвращает true для числа let isLetter = /^[a-zA-Z]+$/.test(input); // Возвращает true для буквы console.log(isNumber ? 'Число' : isLetter ? 'Буква' : 'Неопознанный символ');

Так, с использованием выражений ^\d+$ для чисел и ^[a-zA-Z]+$ для букв, можно эффективно проверить тип вводимых данных.

Расширенная проверка: совершенство в деталях

Мы разобрались с базовыми принципами, теперь настало время разгадать более сложные технические детали.

Типы данных и их преобразование

Преобразование типов в JavaScript может быть сложной задачей. Для преобразования строкового ввода в числовой и последующей проверки на число используйте унарный плюс ( + ):

JS Скопировать код function isNumeric(input) { return !isNaN(+input); // Унарный плюс помогает избежать подводных камней преобразования }

Проверка формы перед отправкой – позаботимся о защите от спама

Проверка данных формы перед её отправкой – важная стадия валидации:

JS Скопировать код document.forms['myForm'].addEventListener('submit', function(event) { let input = this.elements['inputField'].value; if (isNaN(input) || input === '') { alert('Введите корректное число.'); event.preventDefault(); // Отменяем отправку формы } });

Обход регулярных выражений без лишних сложностей

Некоторые символы, вроде точки (.), могут вызывать путаницу при работе с числами из-за возможности интерпретации как десятичных. Необходимо решить, допускать их использование или нет, и подстроить под это регулярное выражение:

JS Скопировать код let isFloat = /^\d*(\.\d+)?$/.test(input); // Верно для числа с плавающей точкой

Ограничения на ввод – установка границ

Если предполагается, что ввод должен быть исключительно числовым, используйте следующее выражение:

JS Скопировать код let isPureNumber = /^[\d]+$/.test(input); // Только числа, без лишних деталей

Визуализация

Воспринимайте ситуацию так, как будто ваш ввод пытается проникнуть на закрытую вечеринку:

Markdown Скопировать код Элитный клуб: 🚪 Охранник 1 (🔢): "Только числа, товарищ!" Охранник 2 (🔠): "Буквы, проходите!"

И вот ваш ввод "проходит дресс-код":

JS Скопировать код let input = '3.14'; // Заявка с десятичной точкой if (/^\d*(\.\d+)?$/.test(input)) { // Охранник 1 пропускает числа с точками 🚪🔢✅ } else if (/^[a-zA-Z]+$/.test(input)) { // Охранник 2 приветствует буквы 🚪🔠✅ } else { // Оба охранника не впечатлены ❌ }

Результат "фейс-контроля":

Markdown Скопировать код Ввод '42': 🚪🔢✅ (Добро пожаловать, число!) Ввод 'Z': 🚪🔠✅ (Проходите, буква!) Ввод '3.14': 🚪🔢✅ (Да, это допустимое дробное число!) Ввод '@': ❌ (Вы не проходите, попробуйте ещё!)

Мастерство проверки: углубляемся в тему

Используем возможности браузера

Браузеры поддерживают встроенные способы валидации, например, атрибут type="number" для числовых полей:

HTML Скопировать код <input type="number" name="quantity" required>

Обращаем внимание на пустые строки

Пустые строки могут сломать правильное поведение функции isNaN() . Комбинация проверки на пустоту и isNaN() может быть решением:

JS Скопировать код let isEmpty = input === ''; let isNumeric = !isNaN(input) && input; // Логическая проверка приходит на помощь

Комплексная проверка

Сочетание различных методов повышает надёжность валидации:

JS Скопировать код function validateInput(input) { let isNumber = /^\d*(\.\d+)?$/.test(input); let isLetter = /^[a-zA-Z]+$/.test(input); let isEmpty = input === ''; if (isEmpty) { return 'Пустой ввод – не будет принят!'; } else if (isNumber) { return 'Число'; } else if (isLetter) { return 'Буква'; } else { return 'Недопустимый ввод!'; } }

Предоставляем мгновенную обратную связь для пользователя

Проверки, реализованные через события ввода или клавиш, улучшают пользовательский опыт, предоставляя мгновенную обратную связь:

JS Скопировать код document.getElementById('inputField').addEventListener('input', function() { let validationResult = validateInput(this.value); console.log(validationResult); // Обновляем пользовательский интерфейс или принимаем другие действия });

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