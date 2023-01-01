Проверка видимости div в jQuery: решение для SPA#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для определения видимости элемента
div можно воспользоваться функцией jQuery
.is(":visible"):
if ($("#myDiv").is(":visible")) {
// Всё отлично, div присутствует и виден!
}
Учтите, что данный код проверяется на основе CSS-свойств display и visibility, однако без учёта того, отображается ли div на экране пользователя.
Понятие :visible в jQuery
Видимостью элемента на веб-странице управляют такие CSS-свойства, как
display,
visibility,
opacity, а также его расположение внутри области просмотра. Функция jQuery
.is(':visible') проверяет, соответствует ли элемент критериям видимости в соответствии с CSS, не учитывая его позицию внутри окна просмотра.
Условные проверки и операции
Ваши действия могут зависеть от видимости
div:
// Если div виден на экране, инициируем интересную операцию
if ($('#selectDiv').is(':visible')) {
performCoolAction(); // Реализация этой операции зависит от вас
}
// Если div невидим, выберем альтернативную стратегию поведения
if (!$('#invisibleDiv').is(':visible')) {
performExcitingAction(); // Например, совершить что-то захватывающее
}
Особенности SPA: изменение видимости без перезагрузки страницы
В одностраничных приложениях (SPA) элементы могут становиться видимыми или невидимыми динамически, особенно важно это учитывать после асинхронных операций:
function checkVisibility() {
if ($('#selectDiv').is(':visible')) {
// Здесь выполняется уникальный код, когда div становится видимым
}
}
// вызывайте эту функцию при каждом потенциально меняющем видимости событии.
Визуализация
Можно себе представить проверку видимости как проверку через окна дома:
Окно (🏠🪟): [Шторы закрыты 🚫, Шторы открыты ✅]
Применим эту идею в контексте jQuery:
if ($('#divId').is(':visible')) {
console.log('В доме кто-то есть! Иначе говоря, div виден.');
}
Аналогия вида:
Шторы закрыты 🚫: $('#divId').is(':visible') // false: мы ничего не видим!
Шторы открыты ✅: $('#divId').is(':visible') // true: мы вас видим, `divId`!
Нюансы использования :visible
Селектор
:visible относится к элементам, у которых свойство CSS
display не равно
none, а
visibility не равно
hidden. Несмотря на то что элементы нулевого размера технически видны, jQuery считает их невидимыми:
// Элемент нулевого размера "невидим" с точки зрения jQuery
$('#zeroSizeDiv').is(':visible') // false
Игрушки с прятками: методы для управления видимостью
jQuery предлагает методы
.hide() и
.show() для управления видимостью элемента:
$('#toggleButton').click(function() {
$('#myDiv').toggle(); // Div либо спрятан, либо показывается
});
Усвоение контроля над видимостью
Создание пользовательских функций для проверки видимости
В сложных ситуациях, например, когда нужно проверять наличие элемента в области просмотра, можно расширить функционал jQuery:
// Дополняем jQuery функцией, проверяющей видимость элемента в области просмотра
$.fn.isVisibleInViewPort = function() {
var elementTop = $(this).offset().top;
var elementBottom = elementTop + $(this).outerHeight();
var viewportTop = $(window).scrollTop();
var viewportBottom = viewportTop + $(window).height();
return elementBottom > viewportTop && elementTop < viewportBottom;
};
if ($('#myDiv').isVisibleInViewPort()) {
// Div виден, его нельзя спрятать
}
Особенности взаимодействия с элементами, спрятанными другими способами
Примечательно, но элементы с
opacity: 0 или элементы вне области просмотра всё равно считаются видимыми в JavaScript с точки зрения jQuery:
$('#transparentDiv').is(':visible') // true, вопреки полной прозрачности
$('#offScreenDiv').is(':visible') // true, jQuery не учитывает выход за пределы экрана
Оптимизация производительности
Применение селектора
:visible в больших DOM может снижать производительность. Для повышения производительности лучше использовать специфичные селекторы или ограничивать область перебора:
// Неоптимальный поиск: медленное решение
$('div:visible').doSomething();
// Оптимизированный поиск: быстрый вариант
$('#parent').find('div').filter(':visible').doSomething();
Полезные материалы
- :visible Selector | API-документация jQuery – Официальное объяснение использования селектора
:visible.
- Как проверить, виден ли элемент после прокрутки? – Stack Overflow – Обмен сообщества по вопросу видимости после прокрутки.
- visibility – CSS: Cascading Style Sheets | MDN – Глубинное изучение видимости через CSS на MDN.
- Как переключаться между скрытием и показом элемента — Простое руководство по управлению видимостью элементов.
- Как могу я проверить, скрыт ли элемент в jQuery? – Stack Overflow – Обсуждение способов определения скрытых элементов.
- .hide() | API-документация jQuery – Разъяснение метода
.hide()в документации jQuery.
- .show() | API-документация jQuery – Изучение метода
.show()в официальной документации jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android