Проверка видимости div в jQuery: решение для SPA

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Быстрый ответ

Для определения видимости элемента div можно воспользоваться функцией jQuery .is(":visible") :

JS Скопировать код if ($("#myDiv").is(":visible")) { // Всё отлично, div присутствует и виден! }

Учтите, что данный код проверяется на основе CSS-свойств display и visibility, однако без учёта того, отображается ли div на экране пользователя.

Понятие :visible в jQuery

Видимостью элемента на веб-странице управляют такие CSS-свойства, как display , visibility , opacity , а также его расположение внутри области просмотра. Функция jQuery .is(':visible') проверяет, соответствует ли элемент критериям видимости в соответствии с CSS, не учитывая его позицию внутри окна просмотра.

Условные проверки и операции

Ваши действия могут зависеть от видимости div :

JS Скопировать код // Если div виден на экране, инициируем интересную операцию if ($('#selectDiv').is(':visible')) { performCoolAction(); // Реализация этой операции зависит от вас } // Если div невидим, выберем альтернативную стратегию поведения if (!$('#invisibleDiv').is(':visible')) { performExcitingAction(); // Например, совершить что-то захватывающее }

Особенности SPA: изменение видимости без перезагрузки страницы

В одностраничных приложениях (SPA) элементы могут становиться видимыми или невидимыми динамически, особенно важно это учитывать после асинхронных операций:

JS Скопировать код function checkVisibility() { if ($('#selectDiv').is(':visible')) { // Здесь выполняется уникальный код, когда div становится видимым } } // вызывайте эту функцию при каждом потенциально меняющем видимости событии.

Визуализация

Можно себе представить проверку видимости как проверку через окна дома:

Markdown Скопировать код Окно (🏠🪟): [Шторы закрыты 🚫, Шторы открыты ✅]

Применим эту идею в контексте jQuery:

JS Скопировать код if ($('#divId').is(':visible')) { console.log('В доме кто-то есть! Иначе говоря, div виден.'); }

Аналогия вида:

Markdown Скопировать код Шторы закрыты 🚫: $('#divId').is(':visible') // false: мы ничего не видим! Шторы открыты ✅: $('#divId').is(':visible') // true: мы вас видим, `divId`!

Нюансы использования :visible

Селектор :visible относится к элементам, у которых свойство CSS display не равно none , а visibility не равно hidden . Несмотря на то что элементы нулевого размера технически видны, jQuery считает их невидимыми:

JS Скопировать код // Элемент нулевого размера "невидим" с точки зрения jQuery $('#zeroSizeDiv').is(':visible') // false

Игрушки с прятками: методы для управления видимостью

jQuery предлагает методы .hide() и .show() для управления видимостью элемента:

JS Скопировать код $('#toggleButton').click(function() { $('#myDiv').toggle(); // Div либо спрятан, либо показывается });

Усвоение контроля над видимостью

Создание пользовательских функций для проверки видимости

В сложных ситуациях, например, когда нужно проверять наличие элемента в области просмотра, можно расширить функционал jQuery:

JS Скопировать код // Дополняем jQuery функцией, проверяющей видимость элемента в области просмотра $.fn.isVisibleInViewPort = function() { var elementTop = $(this).offset().top; var elementBottom = elementTop + $(this).outerHeight(); var viewportTop = $(window).scrollTop(); var viewportBottom = viewportTop + $(window).height(); return elementBottom > viewportTop && elementTop < viewportBottom; }; if ($('#myDiv').isVisibleInViewPort()) { // Div виден, его нельзя спрятать }

Особенности взаимодействия с элементами, спрятанными другими способами

Примечательно, но элементы с opacity: 0 или элементы вне области просмотра всё равно считаются видимыми в JavaScript с точки зрения jQuery:

JS Скопировать код $('#transparentDiv').is(':visible') // true, вопреки полной прозрачности $('#offScreenDiv').is(':visible') // true, jQuery не учитывает выход за пределы экрана

Оптимизация производительности

Применение селектора :visible в больших DOM может снижать производительность. Для повышения производительности лучше использовать специфичные селекторы или ограничивать область перебора:

JS Скопировать код // Неоптимальный поиск: медленное решение $('div:visible').doSomething(); // Оптимизированный поиск: быстрый вариант $('#parent').find('div').filter(':visible').doSomething();

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