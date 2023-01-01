logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Проверка отсутствия div элемента по id в JavaScript
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Проверка отсутствия div элемента по id в JavaScript

#Основы JavaScript  #Работа с DOM  #Div и спаны  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы проверить, есть ли на странице элемент div, используйте функцию document.querySelector() с соответствующим CSS-селектором и проверьте, равен ли возвращаемый результат null:

JS
Скопировать код
if (!document.querySelector('#myDiv')) {
  // Похоже, div с ID 'myDiv' не обнаружен в DOM
}

Замените '#myDiv' на селектор, который вам подходит, например, .className или #id. Если функция возвращает true, это значит, что искомый div отсутствует в DOM.

Пошаговый план для смены профессии

Основное в проверке на отсутствие элемента

Проверка на отсутствие элементов является одним из основных моментов разработки на JavaScript и отвечает за управление условиями и обработку исключений в веб-приложениях. Важное место здесь отводится ложным значениям: так, null служит индикатором отсутствия элемента в DOM. Выражение !document.querySelector('#id') предоставляет нам удобный способ определить, не пропал ли элемент где-то в коде. Таким образом, прямая работа с элементами DOM без таких проверок может привести к DOMException. Желательно избегать этого.

Обзор альтернативных методов

Хотя document.querySelector() в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей, бывают ситуации, когда другие методы могут быть полезнее:

  • Поиск элемента по ID:

    JS
    Скопировать код
    if (!document.getElementById('myDiv')) {
  // Кажется, мы пропустили 'myDiv' по пути к DOM
}

  • Использование jQuery:

    JS
    Скопировать код
    if ($('#myDiv').length === 0) {
  // Похоже, 'myDiv' должен был здесь быть...
}

  • Поиск нескольких элементов: (используйте с осторожностью, так как это может быть затратным)

    JS
    Скопировать код
    let selectors = ['.myClass', '#myDiv', 'div.myClass[value="someValue"]'];
selectors.forEach(selector => {
  if (!document.querySelector(selector)) {
    console.log(`Элемент "${selector}" недоступен`);
  }
});

Предохранение от ошибок и создание плавного пользовательского опыта

Проверка на отсутствие элементов не только влияет на пользовательский опыт, но и на функциональность сайта. Выполнение таких проверок помогает избежать сбоев, вызванных отсутствием необходимых элементов, а также нежелательных ситуаций, связанных с DOM.

Визуализация

Вот пример того, как можно презентовать проверку на наличие div:

Markdown
Скопировать код
Пустая коробка: 📦

Кот в списке: 😺

Вопрос главный: где кот, внутри или снаружи?
JS
Скопировать код
if (!document.querySelector('.cat')) {
  console.log('К сожалению, господа, в коробке кота нет! 😿');
} else {
  console.log('Вот он, наш котик! 😺');
}

И в ответ получаем:

Markdown
Скопировать код
Консоль: 'К сожалению, господа, в коробке кота нет! 😿'

Закон работы оператора "нет"

Оператор НЕ ! в JavaScript меняет истинное значение на false и ложное — на true. Именно это делает его эффективным инструментом для краткого преобразования проверки на показ в проверку на отсутствие элемента.

Выводы к сознанию

  • Всегда выбирайте специфичные селекторы для таргетирования нужного элемента.
  • Помните, что в динамическом окружении элементы могут появляться и исчезать, поэтому необходимо адаптировать проверки в соответствии с жизненным циклом приложения.
  • Всегда принимайте во внимание вопросы совместимости браузеров, чтобы ваши методы поиска в DOM работали правильно. Проверьте поддержку querySelector() в используемых браузерах.

Полезные материалы

  1. Метод Document: querySelector() – Web API | MDN — руководство по использованию querySelector в JavaScript.
  2. javascript – Как проверить, существует ли элемент в видимом DOM? – Stack Overflow — обсуждения в сообществе о том, как проверять наличие элементов в DOM.
  3. Метод Element: querySelector() – Web API | MDN — детальная информация об использовании querySelector для отдельных элементов.
  4. HTML DOM Метод Document querySelector() — подробное руководство для новичков по работе с querySelector.
  5. Поиск: getElement, querySelector — обзор различных методов поиска элементов в DOM.
  6. Разница между ID и Class | CSS-Tricks — объяснение различий между ID и классовыми селекторами для использования в querySelector.
  7. jQuery Проверка наличия элемента — SitePoint — руководство для пользователей jQuery о способах проверки наличия элементов.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для проверки отсутствия элемента div по ID в JavaScript?
1 / 5

Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

Свежие материалы
Проверка юзабилити сайта: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024

Загрузка...