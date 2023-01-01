Проверка отсутствия div элемента по id в JavaScript#Основы JavaScript #Работа с DOM #Div и спаны
Быстрый ответ
Для того чтобы проверить, есть ли на странице элемент
div, используйте функцию
document.querySelector() с соответствующим CSS-селектором и проверьте, равен ли возвращаемый результат
null:
if (!document.querySelector('#myDiv')) {
// Похоже, div с ID 'myDiv' не обнаружен в DOM
}
Замените
'#myDiv' на селектор, который вам подходит, например,
.className или
#id. Если функция возвращает
true, это значит, что искомый
div отсутствует в DOM.
Основное в проверке на отсутствие элемента
Проверка на отсутствие элементов является одним из основных моментов разработки на JavaScript и отвечает за управление условиями и обработку исключений в веб-приложениях. Важное место здесь отводится ложным значениям: так,
null служит индикатором отсутствия элемента в DOM. Выражение
!document.querySelector('#id') предоставляет нам удобный способ определить, не пропал ли элемент где-то в коде. Таким образом, прямая работа с элементами DOM без таких проверок может привести к
DOMException. Желательно избегать этого.
Обзор альтернативных методов
Хотя
document.querySelector() в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей, бывают ситуации, когда другие методы могут быть полезнее:
Поиск элемента по ID:
if (!document.getElementById('myDiv')) { // Кажется, мы пропустили 'myDiv' по пути к DOM }
Использование jQuery:
if ($('#myDiv').length === 0) { // Похоже, 'myDiv' должен был здесь быть... }
Поиск нескольких элементов: (используйте с осторожностью, так как это может быть затратным)
let selectors = ['.myClass', '#myDiv', 'div.myClass[value="someValue"]']; selectors.forEach(selector => { if (!document.querySelector(selector)) { console.log(`Элемент "${selector}" недоступен`); } });
Предохранение от ошибок и создание плавного пользовательского опыта
Проверка на отсутствие элементов не только влияет на пользовательский опыт, но и на функциональность сайта. Выполнение таких проверок помогает избежать сбоев, вызванных отсутствием необходимых элементов, а также нежелательных ситуаций, связанных с DOM.
Визуализация
Вот пример того, как можно презентовать проверку на наличие
div:
Пустая коробка: 📦
Кот в списке: 😺
Вопрос главный: где кот, внутри или снаружи?
if (!document.querySelector('.cat')) {
console.log('К сожалению, господа, в коробке кота нет! 😿');
} else {
console.log('Вот он, наш котик! 😺');
}
И в ответ получаем:
Консоль: 'К сожалению, господа, в коробке кота нет! 😿'
Закон работы оператора "нет"
Оператор НЕ
! в JavaScript меняет истинное значение на
false и ложное — на
true. Именно это делает его эффективным инструментом для краткого преобразования проверки на показ в проверку на отсутствие элемента.
Выводы к сознанию
- Всегда выбирайте специфичные селекторы для таргетирования нужного элемента.
- Помните, что в динамическом окружении элементы могут появляться и исчезать, поэтому необходимо адаптировать проверки в соответствии с жизненным циклом приложения.
- Всегда принимайте во внимание вопросы совместимости браузеров, чтобы ваши методы поиска в DOM работали правильно. Проверьте поддержку
querySelector()в используемых браузерах.
Полезные материалы
- Метод Document: querySelector() – Web API | MDN — руководство по использованию
querySelectorв JavaScript.
- javascript – Как проверить, существует ли элемент в видимом DOM? – Stack Overflow — обсуждения в сообществе о том, как проверять наличие элементов в DOM.
- Метод Element: querySelector() – Web API | MDN — детальная информация об использовании
querySelectorдля отдельных элементов.
- HTML DOM Метод Document querySelector() — подробное руководство для новичков по работе с
querySelector.
- Поиск: getElement, querySelector — обзор различных методов поиска элементов в DOM.
- Разница между ID и Class | CSS-Tricks — объяснение различий между ID и классовыми селекторами для использования в
querySelector.
- jQuery Проверка наличия элемента — SitePoint — руководство для пользователей jQuery о способах проверки наличия элементов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик