Проверка отсутствия div элемента по id в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы проверить, есть ли на странице элемент div , используйте функцию document.querySelector() с соответствующим CSS-селектором и проверьте, равен ли возвращаемый результат null :

JS Скопировать код if (!document.querySelector('#myDiv')) { // Похоже, div с ID 'myDiv' не обнаружен в DOM }

Замените '#myDiv' на селектор, который вам подходит, например, .className или #id . Если функция возвращает true , это значит, что искомый div отсутствует в DOM.

Основное в проверке на отсутствие элемента

Проверка на отсутствие элементов является одним из основных моментов разработки на JavaScript и отвечает за управление условиями и обработку исключений в веб-приложениях. Важное место здесь отводится ложным значениям: так, null служит индикатором отсутствия элемента в DOM. Выражение !document.querySelector('#id') предоставляет нам удобный способ определить, не пропал ли элемент где-то в коде. Таким образом, прямая работа с элементами DOM без таких проверок может привести к DOMException . Желательно избегать этого.

Обзор альтернативных методов

Хотя document.querySelector() в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей, бывают ситуации, когда другие методы могут быть полезнее:

Поиск элемента по ID: JS Скопировать код if (!document.getElementById('myDiv')) { // Кажется, мы пропустили 'myDiv' по пути к DOM }

Использование jQuery: JS Скопировать код if ($('#myDiv').length === 0) { // Похоже, 'myDiv' должен был здесь быть... }

Поиск нескольких элементов: (используйте с осторожностью, так как это может быть затратным) JS Скопировать код let selectors = ['.myClass', '#myDiv', 'div.myClass[value="someValue"]']; selectors.forEach(selector => { if (!document.querySelector(selector)) { console.log(`Элемент "${selector}" недоступен`); } });

Предохранение от ошибок и создание плавного пользовательского опыта

Проверка на отсутствие элементов не только влияет на пользовательский опыт, но и на функциональность сайта. Выполнение таких проверок помогает избежать сбоев, вызванных отсутствием необходимых элементов, а также нежелательных ситуаций, связанных с DOM.

Визуализация

Вот пример того, как можно презентовать проверку на наличие div :

Markdown Скопировать код Пустая коробка: 📦 Кот в списке: 😺 Вопрос главный: где кот, внутри или снаружи?

JS Скопировать код if (!document.querySelector('.cat')) { console.log('К сожалению, господа, в коробке кота нет! 😿'); } else { console.log('Вот он, наш котик! 😺'); }

И в ответ получаем:

Markdown Скопировать код Консоль: 'К сожалению, господа, в коробке кота нет! 😿'

Закон работы оператора "нет"

Оператор НЕ ! в JavaScript меняет истинное значение на false и ложное — на true . Именно это делает его эффективным инструментом для краткого преобразования проверки на показ в проверку на отсутствие элемента.

Выводы к сознанию

Всегда выбирайте специфичные селекторы для таргетирования нужного элемента.

для таргетирования нужного элемента. Помните, что в динамическом окружении элементы могут появляться и исчезать, поэтому необходимо адаптировать проверки в соответствии с жизненным циклом приложения .

. Всегда принимайте во внимание вопросы совместимости браузеров, чтобы ваши методы поиска в DOM работали правильно. Проверьте поддержку querySelector() в используемых браузерах.

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