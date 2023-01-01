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Проверка формата email в HTML5 без JavaScript: руководство
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Проверка формата email в HTML5 без JavaScript: руководство

#Формы  #Валидация форм  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Чтобы активировать встроенную валидацию электронных адресов в HTML5, используйте атрибут type="email" в теге <input>. Для обозначения поля как обязательного к заполнению, добавьте атрибут required.

HTML
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<input type="email" required>

Такой подход позволяет выполнять автоматическую проверку корректности введенных электронных адресов при отправке формы, без использования дополнительного кода.

Пошаговый план для смены профессии

Руководство для пользователей с помощью placeholders

Для предоставления подсказки ожидаемого формата электронного адреса используйте атрибут placeholder. Предоставление примера корректного заполнения помогает пользователям избежать ошибок.

HTML
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<input type="email" required placeholder="name@example.com">

Такая подсказка наглядно направляет пользователя при заполнении формы и служит предупреждением во избежание возможных затруднений.

Создание собственных шаблонов при помощи Regex

Если стандартной валидации оказывается недостаточно, вы можете задать особый шаблон regex с использованием атрибута pattern, который обеспечит проверку на соответствие более специфическим требованиям к формату электронных адресов.

HTML
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<input type="email" required 
  pattern="^[a-zA-Z0-9.!#$%&’*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$" 
  title="Пожалуйста, введите действующий электронный адрес.">

Таким образом, вы сможете скорректировать формат электронного адреса в соответствии с особыми требованиями валидации.

Обеспечение визуальной обратной связи

Псевдокласс CSS :invalid позволяет мгновенно выделять некорректно заполненные поля, предоставляя пользователю наглядную обратную связь.

CSS
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input:invalid {
  border: 2px solid red;
}

Работа с сложными шаблонами

Для обработки таких особенных случаев, как структуры доменов, поддоменов, числовых IP-адресов и национальных доменов верхнего уровня, стоит использовать эволюционные шаблоны regex.

plaintext
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^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$

Пользовательские сообщения при использовании JavaScript

JavaScript позволяет вам настраивать сообщения об ошибках, создавая более персонализированный канал коммуникации с пользователем и помогая устранить ошибки ввода.

JS
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document.querySelector('input[type="email"]').oninvalid = function(event) {
    event.target.setCustomValidity('Проверьте корректность введенного электронного адреса');
}

Таким образом, вы можете донести до пользователя индивидуальные рекомендации.

Важность валидации на серверной стороне

Необходимо всегда проводить проверку данных в дополнение к проверке на стороне клиента, для обеспечения безопасности и надежности. Валидация электронных адресов на серверной стороне – это дополнительная защита от ошибочных данных.

Ресурсы для формирования шаблонов

При создании регулярных выражений для валидации электронных адресов, рекомендуется применять ресурс http://regexlib.com/Search.aspx?k=email, на котором собрано множество подходящих образцов.

Тестирование в браузерах и рекомендации W3C

Важно соблюдать актуальные методы и практики валидации, поэтому не пренебрегайте последними рекомендациями от W3C. Также необходимо проводить тестирование формы на различных устройствах и в разных браузерах для обеспечения универсальности функционала.

Визуализация

Визуальное представление процесса валидации электронного адреса в HTML5 может быть следующим:

Markdown
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Ввод: 📬 Адрес электронной почты
Фильтр: 🔍 Валидатор HTML5
Результат: ☕️ Подтверждённый email | 🗑️ Отклонённый email

Активный валидатор ясно разделяет корректные и некорректные адреса.

plaintext
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Email: alice@example.com  --> ☕️
Email: bob@website        --> 🗑️

Использование внешних библиотек для усиления функционала

Если стандартные средства HTML5 недостаточны, вы всегда можете воспользоваться библиотеками для валидации, предлагающими продвинутые и гибкие инструменты для проверки электронных адресов.

Полезные материалы

  1. <input type="email"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN – Исчерпывающее руководство по использованию атрибута email.
  2. HTML Standard – Стандарты и примеры использования атрибута type="email" в HTML5.
  3. HTML5 Form Validation — SitePoint – Полезные советы по внедрению эффективной валидации форм в HTML5.
  4. Sign-in form best practices | web.dev – Лучшие приемы валидации форм, предложенные экспертами.
  5. Email Address Regular Expression That 99.99% Works. – Почти идеальный шаблон regex для валидации электронных адресов.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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