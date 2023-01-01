Проверка формата email в HTML5 без JavaScript: руководство

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Быстрый ответ

Чтобы активировать встроенную валидацию электронных адресов в HTML5, используйте атрибут type="email" в теге <input> . Для обозначения поля как обязательного к заполнению, добавьте атрибут required .

HTML Скопировать код <input type="email" required>

Такой подход позволяет выполнять автоматическую проверку корректности введенных электронных адресов при отправке формы, без использования дополнительного кода.

Руководство для пользователей с помощью placeholders

Для предоставления подсказки ожидаемого формата электронного адреса используйте атрибут placeholder . Предоставление примера корректного заполнения помогает пользователям избежать ошибок.

HTML Скопировать код <input type="email" required placeholder="name@example.com">

Такая подсказка наглядно направляет пользователя при заполнении формы и служит предупреждением во избежание возможных затруднений.

Создание собственных шаблонов при помощи Regex

Если стандартной валидации оказывается недостаточно, вы можете задать особый шаблон regex с использованием атрибута pattern , который обеспечит проверку на соответствие более специфическим требованиям к формату электронных адресов.

HTML Скопировать код <input type="email" required pattern="^[a-zA-Z0-9.!#$%&’*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$" title="Пожалуйста, введите действующий электронный адрес.">

Таким образом, вы сможете скорректировать формат электронного адреса в соответствии с особыми требованиями валидации.

Обеспечение визуальной обратной связи

Псевдокласс CSS :invalid позволяет мгновенно выделять некорректно заполненные поля, предоставляя пользователю наглядную обратную связь.

CSS Скопировать код input:invalid { border: 2px solid red; }

Работа с сложными шаблонами

Для обработки таких особенных случаев, как структуры доменов, поддоменов, числовых IP-адресов и национальных доменов верхнего уровня, стоит использовать эволюционные шаблоны regex.

plaintext Скопировать код ^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$

Пользовательские сообщения при использовании JavaScript

JavaScript позволяет вам настраивать сообщения об ошибках, создавая более персонализированный канал коммуникации с пользователем и помогая устранить ошибки ввода.

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="email"]').oninvalid = function(event) { event.target.setCustomValidity('Проверьте корректность введенного электронного адреса'); }

Таким образом, вы можете донести до пользователя индивидуальные рекомендации.

Важность валидации на серверной стороне

Необходимо всегда проводить проверку данных в дополнение к проверке на стороне клиента, для обеспечения безопасности и надежности. Валидация электронных адресов на серверной стороне – это дополнительная защита от ошибочных данных.

Ресурсы для формирования шаблонов

При создании регулярных выражений для валидации электронных адресов, рекомендуется применять ресурс http://regexlib.com/Search.aspx?k=email , на котором собрано множество подходящих образцов.

Тестирование в браузерах и рекомендации W3C

Важно соблюдать актуальные методы и практики валидации, поэтому не пренебрегайте последними рекомендациями от W3C. Также необходимо проводить тестирование формы на различных устройствах и в разных браузерах для обеспечения универсальности функционала.

Визуализация

Визуальное представление процесса валидации электронного адреса в HTML5 может быть следующим:

Markdown Скопировать код Ввод: 📬 Адрес электронной почты Фильтр: 🔍 Валидатор HTML5 Результат: ☕️ Подтверждённый email | 🗑️ Отклонённый email

Активный валидатор ясно разделяет корректные и некорректные адреса.

plaintext Скопировать код Email: alice@example.com --> ☕️ Email: bob@website --> 🗑️

Использование внешних библиотек для усиления функционала

Если стандартные средства HTML5 недостаточны, вы всегда можете воспользоваться библиотеками для валидации, предлагающими продвинутые и гибкие инструменты для проверки электронных адресов.

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