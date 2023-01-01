Проверка формата email в HTML5 без JavaScript: руководство#Формы #Валидация форм #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы активировать встроенную валидацию электронных адресов в HTML5, используйте атрибут
type="email" в теге
<input>. Для обозначения поля как обязательного к заполнению, добавьте атрибут
required.
<input type="email" required>
Такой подход позволяет выполнять автоматическую проверку корректности введенных электронных адресов при отправке формы, без использования дополнительного кода.
Руководство для пользователей с помощью placeholders
Для предоставления подсказки ожидаемого формата электронного адреса используйте атрибут
placeholder. Предоставление примера корректного заполнения помогает пользователям избежать ошибок.
<input type="email" required placeholder="name@example.com">
Такая подсказка наглядно направляет пользователя при заполнении формы и служит предупреждением во избежание возможных затруднений.
Создание собственных шаблонов при помощи Regex
Если стандартной валидации оказывается недостаточно, вы можете задать особый шаблон regex с использованием атрибута
pattern, который обеспечит проверку на соответствие более специфическим требованиям к формату электронных адресов.
<input type="email" required
pattern="^[a-zA-Z0-9.!#$%&’*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$"
title="Пожалуйста, введите действующий электронный адрес.">
Таким образом, вы сможете скорректировать формат электронного адреса в соответствии с особыми требованиями валидации.
Обеспечение визуальной обратной связи
Псевдокласс CSS
:invalid позволяет мгновенно выделять некорректно заполненные поля, предоставляя пользователю наглядную обратную связь.
input:invalid {
border: 2px solid red;
}
Работа с сложными шаблонами
Для обработки таких особенных случаев, как структуры доменов, поддоменов, числовых IP-адресов и национальных доменов верхнего уровня, стоит использовать эволюционные шаблоны regex.
^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$
Пользовательские сообщения при использовании JavaScript
JavaScript позволяет вам настраивать сообщения об ошибках, создавая более персонализированный канал коммуникации с пользователем и помогая устранить ошибки ввода.
document.querySelector('input[type="email"]').oninvalid = function(event) {
event.target.setCustomValidity('Проверьте корректность введенного электронного адреса');
}
Таким образом, вы можете донести до пользователя индивидуальные рекомендации.
Важность валидации на серверной стороне
Необходимо всегда проводить проверку данных в дополнение к проверке на стороне клиента, для обеспечения безопасности и надежности. Валидация электронных адресов на серверной стороне – это дополнительная защита от ошибочных данных.
Ресурсы для формирования шаблонов
При создании регулярных выражений для валидации электронных адресов, рекомендуется применять ресурс
http://regexlib.com/Search.aspx?k=email, на котором собрано множество подходящих образцов.
Тестирование в браузерах и рекомендации W3C
Важно соблюдать актуальные методы и практики валидации, поэтому не пренебрегайте последними рекомендациями от W3C. Также необходимо проводить тестирование формы на различных устройствах и в разных браузерах для обеспечения универсальности функционала.
Визуализация
Визуальное представление процесса валидации электронного адреса в HTML5 может быть следующим:
Ввод: 📬 Адрес электронной почты
Фильтр: 🔍 Валидатор HTML5
Результат: ☕️ Подтверждённый email | 🗑️ Отклонённый email
Активный валидатор ясно разделяет корректные и некорректные адреса.
Email: alice@example.com --> ☕️
Email: bob@website --> 🗑️
Использование внешних библиотек для усиления функционала
Если стандартные средства HTML5 недостаточны, вы всегда можете воспользоваться библиотеками для валидации, предлагающими продвинутые и гибкие инструменты для проверки электронных адресов.
Полезные материалы
<input type="email"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN– Исчерпывающее руководство по использованию атрибута
- HTML Standard – Стандарты и примеры использования атрибута
type="email"в HTML5.
- HTML5 Form Validation — SitePoint – Полезные советы по внедрению эффективной валидации форм в HTML5.
- Sign-in form best practices | web.dev – Лучшие приемы валидации форм, предложенные экспертами.
- Email Address Regular Expression That 99.99% Works. – Почти идеальный шаблон regex для валидации электронных адресов.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер