Прокрутка страницы к элементу div с помощью JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Чтобы мгновенно перейти к заданному элементу:
document.querySelector('#target').scrollIntoView();
Для плавной прокрутки до элемента:
document.querySelector('#target').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
Вместо
'#target' подставьте CSS-селектор требуемого элемента. Метод
querySelector используется для гибкого выбора элементов.
Подробный обзор методов прокрутки
Мгновенная прокрутка без анимации
Если необходим мгновенный переход без анимационного сопровождения:
location.href = '#target';
Убедитесь, что у выбранного элемента присутствует
id "target".
Управление позицией прокрутки
Чтобы настроить позицию прокрутки собственноручно:
const pointOfInterest = document.getElementById('target');
const destination = pointOfInterest.getBoundingClientRect().top + window.scrollY;
window.scroll({ top: destination, behavior: 'smooth' });
Здесь учитывается текущее положение в окне просмотра.
Учёт фиксированных элементов
Если на странице есть элементы с фиксированной позицией:
const fixedHeaderHeight = -60;
const element = document.getElementById('target');
const positionY = element.getBoundingClientRect().top + window.scrollY + fixedHeaderHeight;
window.scrollTo({ top: positionY, behavior: 'smooth' });
Особые аспекты прокрутки в браузерах на движке WebKit
В браузерах на движке WebKit прокрутка работает иначе:
if (document.body.scrollTop || document.documentElement.scrollTop) {
location.href = "#";
setTimeout(() => {
element.scrollIntoView();
}, 0);
}
Сначала страница прокручивается к начальной позиции, затем – к заданному элементу.
jQuery
Если вы работаете с jQuery:
$('#target').animate({
scrollTop: $('#target').offset().top
}, 1000);
В течение одной секунды будет выполнена анимированная прокрутка до элемента.
Визуализация
Давайте пройдёмся по относительно простой схеме:
📍 = Ваше текущее местоположение
🎯 = Точка интереса (целевой элемент)
Вот как JavaScript поможет нам добраться до цели:
map.askJS('🎯');
Пройдёт перемещение, которое проиллюстрировано ниже:
Начало: 📍 ------------------ 🚶♂️ ---------- 🎯
После: 🚶♂️ -------------------------------- 🎯
Поздравляем! Вы успешно переместились к нужному элементу с минимальными затратами сил!
Дополнительные способы
Прокрутка с учетом абсолютного расположения элемента
Для прокрутки, учитывающей абсолютное положение элемента:
const yPos = document.getElementById("myDiv").offsetTop;
window.scrollTo({ top: yPos, behavior: 'smooth' });
Многоразовая функция для прокрутки
Создание функции, которая может многократно использоваться, может быть очень полезным:
function scrollToElement(selector, offset = 0) {
const element = document.querySelector(selector);
const y = element.getBoundingClientRect().top + window.scrollY + offset;
window.scrollTo({top: y, behavior: 'smooth'});
}
scrollToElement('#target', -60);
Этот способ удобен при работе со страницами, где есть фиксированные элементы.
Полезные материалы
- Element: scrollIntoView() method – Web APIs | MDN — Документация по методу
scrollIntoView().
- Smooth Scrolling | CSS-Tricks — Гид по реализации плавной прокрутки.
- How To Create a Scroll Back To Top Button — Как создать кнопку "Наверх".
- javascript – ScrollIntoView() causing the whole page to move – Stack Overflow — Решение проблемы с
scrollIntoView().
- Window scrollTo() Method — Документация метода
scrollTo().
- GitHub – cferdinandi/smooth-scroll: A lightweight script to animate scrolling to anchor links. — Легковесный скрипт для анимированной прокрутки.
- How to Implement Smooth Scrolling in Vanilla JavaScript — SitePoint — Гид по созданию плавной прокрутки без использования внешних библиотек.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик