Прокрутка страницы к элементу div с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы мгновенно перейти к заданному элементу:

JS Скопировать код document.querySelector('#target').scrollIntoView();

Для плавной прокрутки до элемента:

JS Скопировать код document.querySelector('#target').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });

Вместо '#target' подставьте CSS-селектор требуемого элемента. Метод querySelector используется для гибкого выбора элементов.

Подробный обзор методов прокрутки

Мгновенная прокрутка без анимации

Если необходим мгновенный переход без анимационного сопровождения:

JS Скопировать код location.href = '#target';

Убедитесь, что у выбранного элемента присутствует id "target".

Управление позицией прокрутки

Чтобы настроить позицию прокрутки собственноручно:

JS Скопировать код const pointOfInterest = document.getElementById('target'); const destination = pointOfInterest.getBoundingClientRect().top + window.scrollY; window.scroll({ top: destination, behavior: 'smooth' });

Здесь учитывается текущее положение в окне просмотра.

Учёт фиксированных элементов

Если на странице есть элементы с фиксированной позицией:

JS Скопировать код const fixedHeaderHeight = -60; const element = document.getElementById('target'); const positionY = element.getBoundingClientRect().top + window.scrollY + fixedHeaderHeight; window.scrollTo({ top: positionY, behavior: 'smooth' });

Особые аспекты прокрутки в браузерах на движке WebKit

В браузерах на движке WebKit прокрутка работает иначе:

JS Скопировать код if (document.body.scrollTop || document.documentElement.scrollTop) { location.href = "#"; setTimeout(() => { element.scrollIntoView(); }, 0); }

Сначала страница прокручивается к начальной позиции, затем – к заданному элементу.

jQuery

Если вы работаете с jQuery:

JS Скопировать код $('#target').animate({ scrollTop: $('#target').offset().top }, 1000);

В течение одной секунды будет выполнена анимированная прокрутка до элемента.

Визуализация

Давайте пройдёмся по относительно простой схеме:

Markdown Скопировать код 📍 = Ваше текущее местоположение 🎯 = Точка интереса (целевой элемент)

Вот как JavaScript поможет нам добраться до цели:

JS Скопировать код map.askJS('🎯');

Пройдёт перемещение, которое проиллюстрировано ниже:

Markdown Скопировать код Начало: 📍 ------------------ 🚶‍♂️ ---------- 🎯 После: 🚶‍♂️ -------------------------------- 🎯

Поздравляем! Вы успешно переместились к нужному элементу с минимальными затратами сил!

Дополнительные способы

Прокрутка с учетом абсолютного расположения элемента

Для прокрутки, учитывающей абсолютное положение элемента:

JS Скопировать код const yPos = document.getElementById("myDiv").offsetTop; window.scrollTo({ top: yPos, behavior: 'smooth' });

Многоразовая функция для прокрутки

Создание функции, которая может многократно использоваться, может быть очень полезным:

JS Скопировать код function scrollToElement(selector, offset = 0) { const element = document.querySelector(selector); const y = element.getBoundingClientRect().top + window.scrollY + offset; window.scrollTo({top: y, behavior: 'smooth'}); } scrollToElement('#target', -60);

Этот способ удобен при работе со страницами, где есть фиксированные элементы.

Полезные материалы