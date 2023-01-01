Прокрутка до конкретного элемента HTML без JS: якори, ID

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Быстрый ответ

Если нужно быстро прокрутить к определённому элементу HTML, применяйте метод scrollIntoView() в JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('.your-class').scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });

Замените .your-class на класс указанного вами элемента. Аргумент { behavior: 'smooth' } обеспечивает плавность анимации прокрутки.

Применение HTML и CSS (JavaScript не обязателен!)

Для прокрутки без использования JavaScript можно задействовать якорные элементы и ID-селекторы:

Присвойте ID целевому элементу:

HTML Скопировать код <div id="your-element">Тут располагается ваш контент!</div> <!-- ID #your-element ждёт вас -->

Создайте якорь со ссылкой href , в котором указан ID нужного элемента:

HTML Скопировать код <a href="#your-element">Кликните для перехода!</a> <!-- Перебросит вас прямо к месту назначения! -->

Добавьте плавную прокрутку в стилях CSS:

CSS Скопировать код html { scroll-behavior: smooth; }

Теперь, кликнув на ссылку, страница будет плавно прокручиваться к разделу с ID #your-element .

Конфигурация поведения прокрутки с помощью CSS

Сделать прокрутку более удобной поможет свойство scroll-margin-block-start в CSS, позволяющее установить отступ перед элементом после прокрутки.

CSS Скопировать код #your-element { scroll-margin-block-start: 45px; }

Таким образом, пользователи не окажутся слишком близко к целевому разделу. Волшебство CSS!

Визуализация

Для понимания — рассмотрим ваш веб-сайт как карту сокровищ (🗺️):

Стартовая точка (🏁): верх страницы. Целевая точка (🎯): элемент, к которому ведёт прокрутка. Путь (➡️): сам процесс прокрутки.

HTML Скопировать код <!-- Этот ссылка (🔗) — ваш транспорт --> <a href="#your-element">К сокровищам!</a>

Кликаем на ссылку (🔗) и сразу же достигаем места назначения:

🏁 -------------➡️--------------> 🎯

Без лишних задержек и обходных маршрутов, прямиком к нужному контенту!

Усиленный контроль пользователя с использованием JavaScript

Для одностраничных приложений (SPA) и поддержания целостности URL можно переопределить стандартное поведение прокрутки с помощью JavaScript:

JS Скопировать код function onLinkClick(event){ event.preventDefault(); document.getElementById('your-element').scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'start' }); }

Связка функции onLinkClick() с ссылками позволит заменить стандартное действие по клику:

HTML Скопировать код <a href="#your-element" onclick="onLinkClick(event)">К сокровищам!</a>

Используйте свойства scroll-margin-block-start или scroll-margin-block-end , чтобы максимально точно настраивать положение элемента после прокрутки.

Совместимость с браузерами и учёт доступности

Свойство scroll-behavior: smooth не поддерживается всеми браузерами. Для обеспечения оптимальной совместимости используйте полифилы или альтернативные варианты.

Некоторые пользователи могут испытывать дискомфорт при плавной прокрутке. Предусмотрите возможность отключения этой функции по их запросу.

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