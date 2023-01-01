Проблемы с селектором :not(:empty) в CSS на примере input

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Быстрый ответ

Например, селектор :not(:empty) в CSS будет функционировать корректно только в случае, когда элемент абсолютно пуст, не содержит никаких данных, включая невидимые пробелы и HTML-комментарии. Обратите внимание, что даже одиночный пробельный символ будет считаться как содержимое, делающее элемент не пустым. Для стилизации идеально пустого элемента используйте следующий код:

CSS Скопировать код /* Стили для пустых элементов – окантовка синим цветом */ .element:empty { border: 1px solid blue; /* печаль и одиночество, выраженные синим */ }

Демонстрация на HTML-элементах:

HTML Скопировать код <div class="element"></div> <!-- Стили будут применены --> <div class="element"> </div> <!-- Элемент содержит пробел, поэтому он не пуст! -->

Используйте JavaScript для обработки DOM-элементов, которые на первый взгляд кажутся пустыми, но технически таковыми не являются:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.element').forEach(el => { if (el.innerHTML.trim() === '') { /* метод trim убирает пробелы */ el.style.border = "1px solid blue"; /* и ставит синий бордюр */ } });

Таким образом, вы сможете гарантировать, что стили будут применены только к действительно пустым элементам, невидимые символы не будут влиять.

Управление полями ввода

Элементы <input> – это отдельный случай: они по умолчанию считаются пустыми, и селектор :not(:empty) к ним не применим. Исходя из этого, можно предложить следующие решения:

Для стилизации полей ввода с пустым атрибутом value после загрузки страницы используйте input[value=""] .

после загрузки страницы используйте . Если требуется стилизовать поля ввода без атрибута value, используйте input:not([value]) .

Использование placeholders

В случае, если необходимо стилизовать вводимое поле, учитывая наличие или отсутствие placeholder'а, применяйте псевдокласс :placeholder-shown :

CSS Скопировать код input:placeholder-shown { background-color: lightyellow; /* поле будет заметно светлее */ }

Динамическая валидация

Псквдоклассы :valid и :invalid дозволяют динамически менять внешний вид поля ввода, отражая его валидность или невалидность:

CSS Скопировать код input:not([value=""]):not(:focus):invalid { border-color: red; /* красный цвет предупреждает об ошибке */ }

Стилизация при помощи соседних селекторов

В CSS селектор + может быть использован для стилизации дополнительных элементов, которые следуют непосредственно за полем ввода:

CSS Скопировать код input:invalid + .validation-message { display: block; /* Сообщение об ошибке становится видимым */ } input:valid + .validation-message { display: none; /* Сообщение скрывается, если всё в порядке */ }

Улучшение пользовательского опыта

CSS-транзиции могут обеспечить более плавные переходы для элементов ввода при получении фокуса или при неудачной валидации:

CSS Скопировать код input:focus, input:invalid { transition: border-color 0.3s ease-in-out; /* изменения происходят мягко и незаметно */ }

Продвинутые рекомендации

Важность совместимости

Кроссбраузерная совместимость остается важным аспектом. Разные браузеры могут иначе интерпретировать пустое состояние элементов. Проверяйте свою стилизацию на caniuse.com.

Использование JavaScript и DOM-событий

JavaScript предлагает больше возможностей для точного контроля над элементами:

JS Скопировать код document.querySelector("input").addEventListener("input", function() { if(this.value) { // Применяем стили к непустому полю } else { // В противном случае стилизуем как пустое поле } });

Mutation Observers

DOM Mutation Observers могут быть подходящим выбором для адаптивной стилизации, которая реагирует на изменения в окружении лучше, чем традиционные события изменений DOM.

Использование атрибута required

Атрибут required позволяет визуально выделить поля, обязательные для заполнения, при помощи CSS-селекторов:

CSS Скопировать код input:required:invalid:not(:focus) { border-color: red; /* обязательное поле выделяется, требуя внимания */ }

Визуализация

Считайте, что работа селектора :not(:empty) в CSS – это как свет фонарика 🔦, освещающего дома, где есть жильцы 🏠:

Markdown Скопировать код Перед тем, как включил фонарик `:not(:empty)`: 🏠 [] (дом пуст, без освещения) 🏠 [🪑] (в доме есть кресло, но все темно) 🏠 [🛏️] (в доме стоит кровать, но все темно)

Markdown Скопировать код Когда фонарик `:not(:empty)` включен: 🔦🏠 (дом пуст, находится в темноте) 🔦🏠 [🪑] (свет включён, кресло ждет своего хозяина) 🔦🏠 [🛏️] (свет включён, приглашает спать на кровати)

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