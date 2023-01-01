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Проблемы с селектором :not(:empty) в CSS на примере input
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Проблемы с селектором :not(:empty) в CSS на примере input

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Быстрый ответ

Например, селектор :not(:empty) в CSS будет функционировать корректно только в случае, когда элемент абсолютно пуст, не содержит никаких данных, включая невидимые пробелы и HTML-комментарии. Обратите внимание, что даже одиночный пробельный символ будет считаться как содержимое, делающее элемент не пустым. Для стилизации идеально пустого элемента используйте следующий код:

CSS
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/* Стили для пустых элементов – окантовка синим цветом */
.element:empty {
  border: 1px solid blue; /* печаль и одиночество, выраженные синим */
}

Демонстрация на HTML-элементах:

HTML
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<div class="element"></div> <!-- Стили будут применены -->
<div class="element"> </div> <!-- Элемент содержит пробел, поэтому он не пуст! -->

Используйте JavaScript для обработки DOM-элементов, которые на первый взгляд кажутся пустыми, но технически таковыми не являются:

JS
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document.querySelectorAll('.element').forEach(el => {
  if (el.innerHTML.trim() === '') { /* метод trim убирает пробелы */
    el.style.border = "1px solid blue"; /* и ставит синий бордюр */
  }
});

Таким образом, вы сможете гарантировать, что стили будут применены только к действительно пустым элементам, невидимые символы не будут влиять.

Пошаговый план для смены профессии

Управление полями ввода

Элементы <input> – это отдельный случай: они по умолчанию считаются пустыми, и селектор :not(:empty) к ним не применим. Исходя из этого, можно предложить следующие решения:

  • Для стилизации полей ввода с пустым атрибутом value после загрузки страницы используйте input[value=""].
  • Если требуется стилизовать поля ввода без атрибута value, используйте input:not([value]).

Использование placeholders

В случае, если необходимо стилизовать вводимое поле, учитывая наличие или отсутствие placeholder'а, применяйте псевдокласс :placeholder-shown:

CSS
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input:placeholder-shown {  
  background-color: lightyellow; /* поле будет заметно светлее */
}

Динамическая валидация

Псквдоклассы :valid и :invalid дозволяют динамически менять внешний вид поля ввода, отражая его валидность или невалидность:

CSS
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input:not([value=""]):not(:focus):invalid {
  border-color: red; /* красный цвет предупреждает об ошибке */
}

Стилизация при помощи соседних селекторов

В CSS селектор + может быть использован для стилизации дополнительных элементов, которые следуют непосредственно за полем ввода:

CSS
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input:invalid + .validation-message {
  display: block; /* Сообщение об ошибке становится видимым */
}

input:valid + .validation-message {
  display: none; /* Сообщение скрывается, если всё в порядке */
}

Улучшение пользовательского опыта

CSS-транзиции могут обеспечить более плавные переходы для элементов ввода при получении фокуса или при неудачной валидации:

CSS
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input:focus, input:invalid {
  transition: border-color 0.3s ease-in-out; /* изменения происходят мягко и незаметно */
}

Продвинутые рекомендации

Важность совместимости

Кроссбраузерная совместимость остается важным аспектом. Разные браузеры могут иначе интерпретировать пустое состояние элементов. Проверяйте свою стилизацию на caniuse.com.

Использование JavaScript и DOM-событий

JavaScript предлагает больше возможностей для точного контроля над элементами:

JS
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document.querySelector("input").addEventListener("input", function() {
  if(this.value) {
    // Применяем стили к непустому полю
  } else {
    // В противном случае стилизуем как пустое поле
  }
});

Mutation Observers

DOM Mutation Observers могут быть подходящим выбором для адаптивной стилизации, которая реагирует на изменения в окружении лучше, чем традиционные события изменений DOM.

Использование атрибута required

Атрибут required позволяет визуально выделить поля, обязательные для заполнения, при помощи CSS-селекторов:

CSS
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input:required:invalid:not(:focus) {  
  border-color: red; /* обязательное поле выделяется, требуя внимания */
}

Визуализация

Считайте, что работа селектора :not(:empty) в CSS – это как свет фонарика 🔦, освещающего дома, где есть жильцы 🏠:

Markdown
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Перед тем, как включил фонарик `:not(:empty)`:

🏠 [] (дом пуст, без освещения)
🏠 [🪑] (в доме есть кресло, но все темно)
🏠 [🛏️] (в доме стоит кровать, но все темно)
Markdown
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Когда фонарик `:not(:empty)` включен:

🔦🏠 (дом пуст, находится в темноте)
🔦🏠 [🪑] (свет включён, кресло ждет своего хозяина)
🔦🏠 [🛏️] (свет включён, приглашает спать на кровати)

Полезные материалы

  1. :not() – MDNПолный гайд по псевдоклассу :not().
  2. :empty – MDNДетальное описание псевдокласса :empty.
  3. :empty | CSS-TricksЭффективное применение CSS-селектора :empty.
  4. :not | CSS-TricksИнтригующие способы использования :not().
  5. Справочник по CSS-селекторамОбзор CSS3-селекторов.
  6. Мастерство работы с продвинутыми CSS-селекторамиПродвинутый гид по CSS-селекторам.
  7. Поддержка CSS3 селекторов браузерами – Can I use...Информация о поддержке CSS3 селекторов веб-браузерами.
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