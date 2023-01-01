Проблемы с селектором :not(:empty) в CSS на примере input
Быстрый ответ
Например, селектор
:not(:empty) в CSS будет функционировать корректно только в случае, когда элемент абсолютно пуст, не содержит никаких данных, включая невидимые пробелы и HTML-комментарии. Обратите внимание, что даже одиночный пробельный символ будет считаться как содержимое, делающее элемент не пустым. Для стилизации идеально пустого элемента используйте следующий код:
/* Стили для пустых элементов – окантовка синим цветом */
.element:empty {
border: 1px solid blue; /* печаль и одиночество, выраженные синим */
}
Демонстрация на HTML-элементах:
<div class="element"></div> <!-- Стили будут применены -->
<div class="element"> </div> <!-- Элемент содержит пробел, поэтому он не пуст! -->
Используйте JavaScript для обработки DOM-элементов, которые на первый взгляд кажутся пустыми, но технически таковыми не являются:
document.querySelectorAll('.element').forEach(el => {
if (el.innerHTML.trim() === '') { /* метод trim убирает пробелы */
el.style.border = "1px solid blue"; /* и ставит синий бордюр */
}
});
Таким образом, вы сможете гарантировать, что стили будут применены только к действительно пустым элементам, невидимые символы не будут влиять.
Управление полями ввода
Элементы
<input> – это отдельный случай: они по умолчанию считаются пустыми, и селектор
:not(:empty) к ним не применим. Исходя из этого, можно предложить следующие решения:
- Для стилизации полей ввода с пустым атрибутом value после загрузки страницы используйте
input[value=""].
- Если требуется стилизовать поля ввода без атрибута value, используйте
input:not([value]).
Использование placeholders
В случае, если необходимо стилизовать вводимое поле, учитывая наличие или отсутствие placeholder'а, применяйте псевдокласс
:placeholder-shown:
input:placeholder-shown {
background-color: lightyellow; /* поле будет заметно светлее */
}
Динамическая валидация
Псквдоклассы
:valid и
:invalid дозволяют динамически менять внешний вид поля ввода, отражая его валидность или невалидность:
input:not([value=""]):not(:focus):invalid {
border-color: red; /* красный цвет предупреждает об ошибке */
}
Стилизация при помощи соседних селекторов
В CSS селектор
+ может быть использован для стилизации дополнительных элементов, которые следуют непосредственно за полем ввода:
input:invalid + .validation-message {
display: block; /* Сообщение об ошибке становится видимым */
}
input:valid + .validation-message {
display: none; /* Сообщение скрывается, если всё в порядке */
}
Улучшение пользовательского опыта
CSS-транзиции могут обеспечить более плавные переходы для элементов ввода при получении фокуса или при неудачной валидации:
input:focus, input:invalid {
transition: border-color 0.3s ease-in-out; /* изменения происходят мягко и незаметно */
}
Продвинутые рекомендации
Важность совместимости
Кроссбраузерная совместимость остается важным аспектом. Разные браузеры могут иначе интерпретировать пустое состояние элементов. Проверяйте свою стилизацию на caniuse.com.
Использование JavaScript и DOM-событий
JavaScript предлагает больше возможностей для точного контроля над элементами:
document.querySelector("input").addEventListener("input", function() {
if(this.value) {
// Применяем стили к непустому полю
} else {
// В противном случае стилизуем как пустое поле
}
});
Mutation Observers
DOM Mutation Observers могут быть подходящим выбором для адаптивной стилизации, которая реагирует на изменения в окружении лучше, чем традиционные события изменений DOM.
Использование атрибута
required
Атрибут
required позволяет визуально выделить поля, обязательные для заполнения, при помощи CSS-селекторов:
input:required:invalid:not(:focus) {
border-color: red; /* обязательное поле выделяется, требуя внимания */
}
Визуализация
Считайте, что работа селектора
:not(:empty) в CSS – это как свет фонарика 🔦, освещающего дома, где есть жильцы 🏠:
Перед тем, как включил фонарик `:not(:empty)`:
🏠 [] (дом пуст, без освещения)
🏠 [🪑] (в доме есть кресло, но все темно)
🏠 [🛏️] (в доме стоит кровать, но все темно)
Когда фонарик `:not(:empty)` включен:
🔦🏠 (дом пуст, находится в темноте)
🔦🏠 [🪑] (свет включён, кресло ждет своего хозяина)
🔦🏠 [🛏️] (свет включён, приглашает спать на кровати)
Полезные материалы
- :not() – MDN — Полный гайд по псевдоклассу
:not().
- :empty – MDN — Детальное описание псевдокласса
:empty.
- :empty | CSS-Tricks — Эффективное применение CSS-селектора
:empty.
- :not | CSS-Tricks — Интригующие способы использования
:not().
- Справочник по CSS-селекторам — Обзор CSS3-селекторов.
- Мастерство работы с продвинутыми CSS-селекторами — Продвинутый гид по CSS-селекторам.
- Поддержка CSS3 селекторов браузерами – Can I use... — Информация о поддержке CSS3 селекторов веб-браузерами.