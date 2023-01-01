Проблема воспроизведения аудиофайла по клику на кнопку в jQuery

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Быстрый ответ

Для того, чтобы воспроизвести аудио при нажатии на кнопку с помощью jQuery, вы можете использовать следующий код:

JS Скопировать код // HTML: Ваш аудиофайл <audio id="audio" src="your-audio.mp3"></audio> // HTML: Кнопка "Воспроизвести" <button id="play">Воспроизвести</button> // jQuery: Запуск воспроизведения $('#play').click(function() { $('#audio')[0].play(); });

Просто подключите ваш аудиофайл "your-audio.mp3" и нажмите на кнопку #play для его воспроизведения.

Обеспечение готовности воспроизведения аудио

Для проверки готовности аудиотрека к воспроизведению воспользуйтесь кодом ниже:

JS Скопировать код // Проверка готовности аудио к воспроизведению $('#audio').on('canplay', function() { console.log("Аудио готово к воспроизведению!"); });

Готовность воспроизведения аудио мы обеспечиваем при помощи события canplay .

Управление множеством аудиофайлов

Если вам нужно управлять множеством аудиофайлов, вам поможет следующий код:

JS Скопировать код // Создание нового элемента аудио var audio = new Audio(); audio.src = 'your-audio.mp3'; audio.id = 'audioClone'; $('body').append(audio); $('#play').click(function() { $('#audioClone')[0].play(); });

Создание динамических <audio> элементов предоставляет более гибкий контроль.

Управление процессом воспроизведения аудио

Можно осуществлять управление процессом воспроизведения аудио: остановить аудио, сбросить время воспроизведения и начать воспроизведение заново:

JS Скопировать код // Остановка воспроизведения и сброс времени трека $('#stop').click(function() { var audio = $('#audio')[0]; audio.pause(); // Останавливает воспроизведение audio.currentTime = 0; // Сбрасывает время воспроизведения }); // Автоматический повтор трека после его завершения $('#audio').on('ended', function() { this.currentTime = 0; // Сброс времени воспроизведения this.play(); // Запуск воспроизведения заново });

Визуализация

Нажатие на кнопку "Воспроизвести" аналогично запуску иглы на виниловой пластинке:

JS Скопировать код $('#playButton').click(function() { $('audio#myTune')[0].play(); // Мелодия начинает звучать });

Сравнение до и после нажатия:

Markdown Скопировать код До: [🔳🔇] После: [▶️🎶]

Обеспечиваем совместимость с различными браузерами

Чтобы аудиофайлы корректно воспроизводились в различных браузерах, используйте несколько форматов:

HTML Скопировать код <audio id="audio"> <source src="your-audio.mp3" type="audio/mpeg"> <source src="your-audio.ogg" type="audio/ogg"> </audio> <button id="play">Воспроизвести</button>

И проверьте поддерживаемый формат с помощью canPlayType() :

JS Скопировать код if ($('#audio')[0].canPlayType('audio/mpeg')) { // Воспроизводите трек } else { // Обновите ваш браузер }

Так ваше аудио будет воспроизводиться без сбоев в любом браузере.

Предзагрузка аудиофайлов

Для моментального воспроизведения аудиофайлов лучше предварительно их загрузить:

JS Скопировать код // Предзагрузка аудио $('#audio').attr('preload', 'auto'); // Запустите предзагрузку $('#audio')[0].load();

Таким образом, ваши аудиофайлы будут моментально готовы к воспроизведению.

Информирование пользователей о текущем времени воспроизведения

Оповещайте пользователей о текущем времени воспроизведения аудио:

JS Скопировать код // Уведомление о текущем времени воспроизведения $('#audio').on('timeupdate', function() { $('#currentTime').text(this.currentTime); // Время воспроизведения: 2:00/4:00 });

Таким образом, пользователи всегда будут в курсе текущего состояния воспроизведения аудио.

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