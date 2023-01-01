Проблема с новой строкой в Django: текст из БД и шаблоны

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сохранить структуру текста из базы данных при его HTML-отображении, используйте в Django фильтр linebreaksbr . Этот фильтр преобразует символы переноса строки (

) в HTML-теги переноса строки ( <br> ):

django Скопировать код {{ your_database_text|linebreaksbr }}

Если вам необходимо больше гибкости или вы хотите иметь больше контроля над форматированием, рассмотрите использование HTML-тега <pre> or свойства white-space в CSS.

Основы работы с текстом в HTML и Django

Взаимодействие HTML и символов новой строки

HTML рассматривает символы переноса строки (

) как обычные пробелы, поэтому текс отобразится в веб-браузере не таким, как мы это ожидаем.

Как Django работает с шаблонами

Django трактует переменные в шаблоне как обычный текст, поэтому символы новой строки не становятся переносами строк в HTML.

Фильтры шаблона Django

Фильтры шаблона Django linebreaks и linebreaksbr позволяют преобразовывать обычный текст в HTML, интерпретируя двойные и одинарные символы новой строки в абзацы и переносы строк соответственно.

Визуализация

Представим текст из базы данных как нитку жемчужного буса, где каждая жемчужинка – это символ. Для HTML символы переноса строки невидимы:

HTML Скопировать код Текст из базы данных: "Hello

World" // Невидимый символ 😔

Так воспринимает его Django: "Hello World"

CSS Скопировать код {'white-space': 'pre-wrap';} // Теперь символы видимы! 🕶️

После применения данного стиля:

HTML Скопировать код Текст через Django и CSS: "Hello World" // Видимые символы новой строки 😍

С помощью CSS-стиля символы переноса строки теперь видны.

Детальное форматирование текста

Использование тега <pre> для сохранения оригинального форматирования

Чтобы сохранить текст таким, как он есть, используйте тег <pre> :

HTML Скопировать код <pre>{{ your_database_text }}</pre>

Свойство CSS white-space

С помощью свойства white-space вы можете контролировать пробелы и переносы строк в тексте:

CSS Скопировать код .white-space { white-space: pre-wrap; }

Примените этот класс к элементу, чтобы сохранить пользовательское форматирование текста:

HTML Скопировать код <div class="white-space">{{ your_database_text }}</div>

Создание собственного фильтра в Django

Если встроенные фильтры не подходят для вашей задачи, создайте свой фильтр для осуществления более точного контроля над форматированием текста.

Основные соображения

Важность конфигурации базы данных

Убедитесь в корректной настроеке базы данных для сохранения и возвращения символов новой строки.

Обработка текста во View в Django

Возможно, вам будет полезно обработать текст в Django View, заменив символы новой строки перед их передачей в шаблон.

Учёт специфики проекта

Используйте подход к работе с переносами строк, который наилучшим образом соответстствует требованиям и контексту вашего проекта.

Полезные материалы