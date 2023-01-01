Проблема с height: 100% в CSS: решение для div-элементов

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Быстрый ответ

Если желаете, чтобы <div> занял всю высоту экрана, установите для него свойство height: 100vh . Это позволит ему занимать вертикальное пространство экрана в полном объеме, вне зависимости от высоты родительский блоков.

CSS Скопировать код .div-fullscreen { height: 100vh; /* Именно такое решение! */ }

HTML Скопировать код <div class="div-fullscreen"></div>

Если вам необходима поддержка старых браузеров, не распознающих вьюпортные единицы измерения (vh), установите высоту 100% для всех родительских элементов, включая <html> и <body> . Это позволит <div> растянуться на всю высоту экрана.

CSS, потомки и влияние родителей

В CSS работы с процентной высотой могут быть сложными: она корректно применяется только при явно заданной высоте родителя. В противном случае свойство height: 100% может не дать ожидаемого результата.

Распространённые методы заполнения контейнеров

Помимо описанного решения, существуют и другие подходы:

Flexbox

Используя свойство display: flex в сочетании с flex: 1 и flex-direction: column , можно "растянуть" элементы на всю высоту родительского блока, добиваясь того, чтобы дочерний <div> занял весь доступный вертикальный объем.

CSS Grid

Современные сеточные системы CSS позволяют регулировать высоту контейнеров, используя display: grid и grid-template-rows: 100vh .

Медиазапросы

Медиазапросы — отличный инструмент для создания адаптивных дизайнов. Они позволяют отображать <div> в полноэкранном режиме на любых устройствах.

Визуализация

Представим, что height: 100% — это лестница, ведущая к полному заполнению вьюпорта:

Markdown Скопировать код Высота здания = 🏢 (100% от вьюпорта) Лестница = 🪜 (Ваш div) Первый этаж = 🟩 (Родительский контейнер)

Если высота первого этажа не определена, лестницу установить не получится:

Markdown Скопировать код 🟩? -> 🪜❓ -> 🏢 [ ? -> 100% -> ? ] # 🪜 div не доходит до 🏢 высоты вьюпорта из-за неопределённой 🟩 высоты родителя

Но если высота родителя установлена точно:

Markdown Скопировать код 🟩💯 -> 🪜💯 -> 🏢 [100% -> 100% -> 100%] # 🪜 div теперь достигает 🏢 высоты вьюпорта благодаря 🟩 высоте родителя

Устранение распространённых проблем

Конфликты и переопределения в CSS

Если <div> не растягивается, возможно, в CSS есть конфликт или переопределение. Поищите его, как это делает настоящий детектив!

Абсолютное позиционирование

Проверьте, что вы установили высоту для контейнера, содержащего элементы с absolute позиционированием. Это поможет избежать хаоса в верстке.

Min-Height для Body

Применяйте min-height: 100vh для <body> , чтобы предотвратить возникновение пустых мест на экране, если содержимое меньше вьюпорта.

Совместимость с браузерами

Не забывайте проверять поддержку vh браузерами, поскольку отсутствие поддержки может нарушить вашу компоновку.

Использование JavaScript

Для динамического изменения высоты элементов иногда требуется использовать JavaScript.

Фреймворки и сетки

Фреймворки, такие как Bootstrap, могут ускорить работу, предлагая готовые решения для работы с высотой.

Учет доступности дизайна

Тщательно продумайте дизайн, чтобы учесть потребности всех пользователей, включая тех, кто использует специальные средства для чтения с экрана.

SVG и оптимизация изображений

Использование масштабируемых векторных график (SVG) и оптимизация изображений приведут к повышению производительности вашего сайта.

Приоритет мобильным устройствам

Подход mobile-first подразумевает создание дизайна для мобильных устройств в первую очередь, а уже затем его адаптацию под большие экраны.

CSS-анимации для интерактивности

Анимации и переходы в CSS добавляют динамического взаимодействия интерфейсу. Но не переборщите с их сложностью и количеством.

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