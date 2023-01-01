Пробелы в URL: обязательность кодирования по RFC

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

По соглашению, пробелы в URL не допускаются. Их следует заменять специальными кодами — %20 или + . Таким образом, строку "my file" в адресной строке следует указать как my%20file или my+file .

Примеры

https://example.com/my%20file

https://example.com/my+file

Необходимость кодирования пробелов в URL

Пробелы могут вызыать сбои, поскольку могут быть восприняты как символы окончания строки в HTTP-запросах. Чтобы обеспечить безопасность и однозначность ваших URL, кодирование пробелов является обязательным. Помните, неинтерпретированные или случайно опущенные пробелы в прошлом уже становились причиной многочисленных проблем для разработчиков. Не присоединяйтесь к этому списку!

Альтернативы пробелам в URL

Если вы заботитесь о читаемости и SEO, рекомендуется использовать тире ( - ) и нижнее подчеркивание ( _ ) вместо %20 или + . Эти символы делают URL более легким для чтения и более приятным для поисковых систем.

Обработка пробелов современными браузерами

Современные браузеры, такие как Firefox, сами кодируют пробелы в адресах. Важно иметь в виду, что не все браузеры так заботливы, а старые версии могут заставить вас скучать по доселе используемым методам.

Визуализация

🏠 = URL/веб-сайт 🐿️ = Пробел 🥜 = Кодированный пробел Бывает приятно, когда всё в порядке: URL без беспорядка = 🏠 (https://example.com/HomePage) URL с пробелами = 🏠🐿️ (https://example.com/Home Page) Чтобы пробелы не мешали, мы используем кодирование: Пробел: '🐿️' Кодированный пробел: '🥜' => '%20' URL с кодированным пробелом: 🏠🔒(https://example.com/Home%20Page) Поддерживайте ваш виртуальный участок без пробелов! 🏘️🚫🐿️

Стандарты: Вчера и сегодня

Прощай, RFC 1738, здравствуй, RFC 3986 — пришел новый высший закон. По новому стандарту, все недопустимые символы нужно представлять через процентное кодирование. Желательно придерживаться современных стандартов. В этом случае исключение точно недопустимо!

PHP уголок: Кодирование пробелов

Следуя PHP-пути, обязательно уделите внимание кодированию URL. PHP особенно требователен к точному разбору URL, и любые ошибки могут привести к неожиданным проблемам. Запомните: владение кодировкой – важный навык при работе с серверными технологиями!

Кодирование пробелов в URL-запросах

Хотя символ + используется для обозначения пробелов в URL-запросах, он не является заменой всему. Это просто ещё один способ кодирования, который часто встречается при отправке форм, и который содействует согласованности данных. Не позволяйте %20 захватить всю славу!

Полезные материалы