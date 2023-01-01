logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Пробельный символ для переноса строки без hyphen в CSS
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Пробельный символ для переноса строки без hyphen в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Противоположностью неразрывного пробела (&nbsp;) в HTML можно считать пробел нулевой ширины (&#8203;). Он позволяет осуществлять перенос текста без формирования заметного отступа. Для управления переносами строк и при этом сохранении возможности схлопывания обычных пробелов используется CSS-свойство white-space: pre-line.

HTML
Скопировать код
<!-- Факт: В космосе никто не услышит ваш висячий пробел -->
<!-- Пример с пробелом нулевой ширины -->
Вот&#8203;пример.

<!-- CSS для сохранения пробелов и контроля переноса строк -->
<style>.pre-line { white-space: pre-line; }</style>
<div class="pre-line">Вот    пример
с переносом.</div>
Пошаговый план для смены профессии

Бесшовная адаптация текста в HTML

Для создания адаптивного контента важную роль играет тег <wbr>, обозначающий возможные места переноса слов. Этот тег работает аналогично пробелу нулевой ширины, пометив предпочтительные точки для разделения текста.

Стили CSS3, в частности свойство word-wrap, позволяют регулировать переносы слов точно, избегая переполнения текстовым контентом:

CSS
Скопировать код
/* Перенос длинных слов для предотвращения переполнения */
.block { word-wrap: break-word; }

Такой подход помогают разработчику адаптировать веб-контент под различные размеры экранов, обеспечивая пользователям удобство чтения.

Визуализация

Представьте, что &nbsp; (неразрывный пробел) — это невидимая скрепка, которая держит слова вместе в HTML и не позволяет их разделить на строки:

Markdown
Скопировать код
Без &nbsp;:    | "Stack" "Overflow" |
С &nbsp;:      | "StackOverflow"    |

Его противоположностью выступает символ мягкого переноса (&shy;), который указывает на места, где текст может быть разделен:

Markdown
Скопировать код
Без ‘противоположного’: | "Antidisestablishmentarianism"      |
С ‘противоположным’   : | "Anti&shy;dis&shy;establishmentarianism" |

Обратите внимание: мягкий перенос не обязывает текст переходить на новую строку, он просто маркирует возможные точки для разделения:

Markdown
Скопировать код
На узком экране: | "Анти-"         |
                 | "дис-"          |
                 | "эстаблишмент-" |
                 | "арианизм"      |

Это всё равно что аккуратно разрезать текст по направляющим линиям, там где это действительно необходимо.

Создано для глаз: макет сайта и читабельность

Управление макетами

Контролируйте макеты сайта, используя CSS-свойства, например, word-wrap, чтобы избежать переполнения и сохранить визуальную целостность дизайна. Современные браузеры, поддерживающие эти свойства, позволяют достичь идеальной совместимости между различными устройствами.

Правила переноса (в духе Unicode!)

Освойте алгоритмы переноса Юникода, изучите правила LB7 и LB8, чтобы понимать, где допустимы и где недопустимы переносы. Это позволит вам правильно применять &#8203; или <wbr> для создания оптимальной системы переносов.

Визуальная гладкость без прерываний

Стремитесь к непрерывному восприятию текста. Использование &shy; может нежелательно добавить дефис, нарушая естественный поток чтения. Замените его пробелом нулевой ширины, тегом <wbr> и CSS-подходами для невидимых переносов, сохраняя естественный ритм чтения.

Полезные материалы

  1. HTML сущности на W3Schools — подробная информация о HTML сущностях, включая &nbsp;.
  2. Борьба с пробелами между элементами inline-block на CSS-Tricks — протестированные временем методы решения проблемы пробелов в HTML/CSS.
  3. Пробел нулевой ширины на Википедии — глубокое погружение в пробел нулевой ширины в Юникоде.
  4. CSS в действии: невидимый контент для скрин-ридеров на WebAIM — создание доступного контента с помощью инвизуальных заполнителей в качестве альтернативы белым пространствам.
  5. Схлопывание отступов на SitePoint — подробное описание процесса схлопывания белого пространства в HTML и CSS.
  6. Уровень 3 модуля текста CSS на W3.org — официальное описание обработки свойства white-space в спецификации CSS.
  7. Как убрать пространство между элементами inline/inline-block? на Stack Overflow — коллективно проверенные методы устранения пространства между элементами inline-block.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой CSS-свойство используется для сохранения пробелов и контроля переноса строк?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024

Загрузка...