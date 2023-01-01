Пробельный символ для переноса строки без hyphen в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Противоположностью неразрывного пробела (
) в HTML можно считать пробел нулевой ширины (
​). Он позволяет осуществлять перенос текста без формирования заметного отступа. Для управления переносами строк и при этом сохранении возможности схлопывания обычных пробелов используется CSS-свойство
white-space: pre-line.
<!-- Факт: В космосе никто не услышит ваш висячий пробел -->
<!-- Пример с пробелом нулевой ширины -->
Вот​пример.
<!-- CSS для сохранения пробелов и контроля переноса строк -->
<style>.pre-line { white-space: pre-line; }</style>
<div class="pre-line">Вот пример
с переносом.</div>
Бесшовная адаптация текста в HTML
Для создания адаптивного контента важную роль играет тег
<wbr>, обозначающий возможные места переноса слов. Этот тег работает аналогично пробелу нулевой ширины, пометив предпочтительные точки для разделения текста.
Стили CSS3, в частности свойство
word-wrap, позволяют регулировать переносы слов точно, избегая переполнения текстовым контентом:
/* Перенос длинных слов для предотвращения переполнения */
.block { word-wrap: break-word; }
Такой подход помогают разработчику адаптировать веб-контент под различные размеры экранов, обеспечивая пользователям удобство чтения.
Визуализация
Представьте, что
(неразрывный пробел) — это невидимая скрепка, которая держит слова вместе в HTML и не позволяет их разделить на строки:
Без : | "Stack" "Overflow" |
С : | "StackOverflow" |
Его противоположностью выступает символ мягкого переноса (
­), который указывает на места, где текст может быть разделен:
Без ‘противоположного’: | "Antidisestablishmentarianism" |
С ‘противоположным’ : | "Anti­dis­establishmentarianism" |
Обратите внимание: мягкий перенос не обязывает текст переходить на новую строку, он просто маркирует возможные точки для разделения:
На узком экране: | "Анти-" |
| "дис-" |
| "эстаблишмент-" |
| "арианизм" |
Это всё равно что аккуратно разрезать текст по направляющим линиям, там где это действительно необходимо.
Создано для глаз: макет сайта и читабельность
Управление макетами
Контролируйте макеты сайта, используя CSS-свойства, например,
word-wrap, чтобы избежать переполнения и сохранить визуальную целостность дизайна. Современные браузеры, поддерживающие эти свойства, позволяют достичь идеальной совместимости между различными устройствами.
Правила переноса (в духе Unicode!)
Освойте алгоритмы переноса Юникода, изучите правила LB7 и LB8, чтобы понимать, где допустимы и где недопустимы переносы. Это позволит вам правильно применять
​ или
<wbr> для создания оптимальной системы переносов.
Визуальная гладкость без прерываний
Стремитесь к непрерывному восприятию текста. Использование
­ может нежелательно добавить дефис, нарушая естественный поток чтения. Замените его пробелом нулевой ширины, тегом
<wbr> и CSS-подходами для невидимых переносов, сохраняя естественный ритм чтения.
Полезные материалы
- HTML сущности на W3Schools — подробная информация о HTML сущностях, включая
.
- Борьба с пробелами между элементами inline-block на CSS-Tricks — протестированные временем методы решения проблемы пробелов в HTML/CSS.
- Пробел нулевой ширины на Википедии — глубокое погружение в пробел нулевой ширины в Юникоде.
- CSS в действии: невидимый контент для скрин-ридеров на WebAIM — создание доступного контента с помощью инвизуальных заполнителей в качестве альтернативы белым пространствам.
- Схлопывание отступов на SitePoint — подробное описание процесса схлопывания белого пространства в HTML и CSS.
- Уровень 3 модуля текста CSS на W3.org — официальное описание обработки свойства
white-spaceв спецификации CSS.
- Как убрать пространство между элементами inline/inline-block? на Stack Overflow — коллективно проверенные методы устранения пространства между элементами inline-block.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда