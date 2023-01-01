Пробельный символ для переноса строки без hyphen в CSS

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Быстрый ответ

Противоположностью неразрывного пробела ( ) в HTML можно считать пробел нулевой ширины ( ​ ). Он позволяет осуществлять перенос текста без формирования заметного отступа. Для управления переносами строк и при этом сохранении возможности схлопывания обычных пробелов используется CSS-свойство white-space: pre-line .

HTML Скопировать код <!-- Факт: В космосе никто не услышит ваш висячий пробел --> <!-- Пример с пробелом нулевой ширины --> Вот​пример. <!-- CSS для сохранения пробелов и контроля переноса строк --> <style>.pre-line { white-space: pre-line; }</style> <div class="pre-line">Вот пример с переносом.</div>

Бесшовная адаптация текста в HTML

Для создания адаптивного контента важную роль играет тег <wbr> , обозначающий возможные места переноса слов. Этот тег работает аналогично пробелу нулевой ширины, пометив предпочтительные точки для разделения текста.

Стили CSS3, в частности свойство word-wrap , позволяют регулировать переносы слов точно, избегая переполнения текстовым контентом:

CSS Скопировать код /* Перенос длинных слов для предотвращения переполнения */ .block { word-wrap: break-word; }

Такой подход помогают разработчику адаптировать веб-контент под различные размеры экранов, обеспечивая пользователям удобство чтения.

Визуализация

Представьте, что (неразрывный пробел) — это невидимая скрепка, которая держит слова вместе в HTML и не позволяет их разделить на строки:

Markdown Скопировать код Без : | "Stack" "Overflow" | С : | "StackOverflow" |

Его противоположностью выступает символ мягкого переноса ( ­ ), который указывает на места, где текст может быть разделен:

Markdown Скопировать код Без ‘противоположного’: | "Antidisestablishmentarianism" | С ‘противоположным’ : | "Anti­dis­establishmentarianism" |

Обратите внимание: мягкий перенос не обязывает текст переходить на новую строку, он просто маркирует возможные точки для разделения:

Markdown Скопировать код На узком экране: | "Анти-" | | "дис-" | | "эстаблишмент-" | | "арианизм" |

Это всё равно что аккуратно разрезать текст по направляющим линиям, там где это действительно необходимо.

Создано для глаз: макет сайта и читабельность

Управление макетами

Контролируйте макеты сайта, используя CSS-свойства, например, word-wrap , чтобы избежать переполнения и сохранить визуальную целостность дизайна. Современные браузеры, поддерживающие эти свойства, позволяют достичь идеальной совместимости между различными устройствами.

Правила переноса (в духе Unicode!)

Освойте алгоритмы переноса Юникода, изучите правила LB7 и LB8, чтобы понимать, где допустимы и где недопустимы переносы. Это позволит вам правильно применять ​ или <wbr> для создания оптимальной системы переносов.

Визуальная гладкость без прерываний

Стремитесь к непрерывному восприятию текста. Использование ­ может нежелательно добавить дефис, нарушая естественный поток чтения. Замените его пробелом нулевой ширины, тегом <wbr> и CSS-подходами для невидимых переносов, сохраняя естественный ритм чтения.

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