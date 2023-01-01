Привязка размера изображения к высоте родительского div в CSS

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Быстрый ответ

Для адаптации размера изображения к высоте родительского элемента в CSS используется свойство height с процентными значениями. Такое изображение будет изменять свои размеры в соответствии с высотой контейнера-родителя.

CSS Скопировать код .parent { height: 300px; } .child img { height: 50%; }

В данной ситуации высота изображения будет равняться половине высоты родительского блока, обеспечивая таким образом гибкость отображения.

Сохраняем пропорции: подчеркиваем уникальность

Чтобы изображение не искажало свои пропорции, используется свойство object-fit . Оно позволяет изображению заполнять выделенное пространство внутри родительского элемента без возникновения искажений.

CSS Скопировать код .parent img { height: 100%; width: auto; object-fit: cover; }

Время переполнения: скрываем лишнее

Если изображение должно полностью заполнять родительский блок и не выходить за его границы, в таком случае свойство overflow: hidden эффективно скроет все, что выходит за пределы контейнера.

CSS Скопировать код .parent { overflow: hidden; }

Flexbox: напрягаем мощь CSS

Flexbox предоставляет удобные инструменты для создания макетов, где размер изображения будет автоматически подстраиваться с помощью свойств flexbox-раскладки.

CSS Скопировать код .flexbox-container { display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .flexbox-container img { max-width: 100%; max-height: 100%; }

Изображение, благодаря возможностям flexbox, будет изменять свои размеры, соблюдая пропорции и динамично адаптироваться к размерам родительского элемента.

Абсолютное позиционирование: заняли позицию

Абсолютное позиционирование в сочетании с трансформацией CSS позволяет центрировать изображение внутри родительского блока с фиксированными размерами.

CSS Скопировать код .parent-div { position: relative; height: 300px; } .child-image { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); max-height: 100%; }

При использовании данного метода изображение центрируется внутри родительского блока.

Слишком длинно, говорите? Не вопрос!

Если изображение невозможно полностью уместить по высоте в родительский элемент, помочь может применение свойств max-height и max-width :

CSS Скопировать код .child img { height: auto; max-height: 100%; width: auto; }

Визуализация

Рассмотрим, как меняется размер изображения в зависимости от размеров контейнера-родителя:

Markdown Скопировать код | Родительская рама (🖼️) | Дочерний рисунок (🖼️) | | ----------------------- | ----------------------- | | Фиксированная высота | Высота: 100% от 🖼️ |

Изменения размеров дочернего рисунка в контексте родительской рамы:

Markdown Скопировать код До: 🖼️[ ] 🖼️[🖼️🖼️] После: 🖼️[ ] 🖼️[🖼️🖼️🖼️]

CSS-код, меняющий размер изображения для вписывания его в раму:

CSS Скопировать код .child-image { height: 100%; }

Высота изображения будет всегда соответствовать размерам своего контейнера, без учета исходных параметров.

Единицы просмотра: живописный маршрут

Единицы измерения vh в CSS позволяют задавать размеры элементов относительно высоты окна браузера, что является важным инструментом создания адаптивного дизайна.

CSS Скопировать код .image { height: 50vh; }

CSS Grid: создаем сетку для нашего рисунка

CSS Grid предоставляет широкие возможности для управления строками и столбцами при работе с изображениями.

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } .grid-item img { width: 100%; height: auto; }

CSS Grid обеспечивает строгую структуру расположения элементов, превращая изображения в упорядоченные части макета.

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