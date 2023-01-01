Принуждение элемента span на всю ширину в flex-контейнере

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Быстрый ответ

Если необходимо, чтобы элемент во флекс-контейнере занял всю доступную ширину строки, установите для него свойство flex-basis равное 100% и свойство flex-grow равным 1. Таким образом, элемент займёт все свободное пространство:

CSS Скопировать код .full-width-item { flex: 1 0 100%; /* Элемент просто обожает место и берет его весь. */ }

Затем добавьте этот элемент в flex-контейнер со свойством flex-wrap для обеспечения возможности переноса элементов:

HTML Скопировать код <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div>Элемент 1</div> <div class="full-width-item">Элемент, растянутый на всю строку</div> <div>Элемент 3</div> </div>

Обратите внимание, что свойство flex: 0 0 100% полезно для элементов, которые должны быть растянуты на всю позволительную ширину. Это может быть полезно для меток.

Изучаем подробнее: flex-wrap и ширина flex-элементов

Мощь flex-wrap

Свойство flex-wrap даёт возможность элементам флекс-контейнера переходить на новую строку, когда существующее пространство уже занято. Это невероятно полезно при создании адаптивного дизайна:

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-wrap: wrap; /* Помогает когда уже тесновато для элементов. */ }

Динамическое изменение ширины элементов

С помощью JavaScript можно динамически изменять стили flex-элементов. Очень важно не забывать, что вызывать свойства нужно для самого контейнера, а не конкретных элементов.

JS Скопировать код document.querySelector('.container').style.flexWrap = 'wrap';

Зависимость от соседних элементов

На распределение свободного пространства влияют свойства flex-grow и flex-shrink соседних элементов. Следует быть внимательными, чтобы избежать конфликтов между элементами, которые могут посеять хаос во всём макете.

Визуализация

Каждый элемент во флекс-контейнере можно представить как домик в строке. Как правило, домики идут друг за другом. Но что, если одному из них захочется занять всю улицу?

Markdown Скопировать код Исходное положение: 🏠🏠[🏠]🏠🏠 Flex-контейнер: [=============================]

Теперь применим наш метод:

CSS Скопировать код .flex-item { flex: 1 0 100%; /* Этот домик расширился и занял всю доступную ширину. */ }

Markdown Скопировать код После преобразования: [🏠🏠🏠🏠🏠] Flex-контейнер: [=============================]

Вуаля! Вы превратили обычный домик во всю длину улицы! 🏰

Полное руководство: использование flex-элементов и их максимальной ширины

Изменение направления flex-direction

Изменение flex-direction на row или column позволяет вам контролировать ориентацию макета. Поведение элемента, занимающего всю ширину, будет отличаться в зависимости от выбранного направления:

CSS Скопировать код .container-column { display: flex; flex-direction: column; /* Теперь элементы располагаются в вертикальном порядке. */ }

Несуществующие свойства

Вопреки распространенным заблуждениям, свойства justify-self: stretch и align-self: stretch в CSS не существуют. Применяйте только корректные CSS-правила.

Адаптивный дизайн с помощью flexbox

С помощью медиа-запросов можно адаптировать свойства flex в зависимости от размера экрана, что делает эти свойства незаменимым инструментом при создании адаптивных дизайнов:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .full-width-item { flex-basis: auto; /* На экранах шириной 600 пикселей и меньше элемент перестает занимать всю ширину. */ } }

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