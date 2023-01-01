Принудительное скачивание PDF с сервера: Content-disposition#Веб-разработка #Web API
Быстрый ответ
Для того, чтобы инициировать загрузку файла на жесткий диск пользователя, используйте HTTP-заголовок
Content-Disposition: attachment. Обычно настройка производится на сервере посредством кода или конфигурации. В быстрой программе на PHP это выглядит следующим образом:
header('Content-Disposition: attachment; filename="releaseTheKraken.txt"');
Имя файла
"releaseTheKraken.txt" – это пример, можно заменить на любое другое, и этот код заставит браузер пользователя начать загрузку файла на его локальный диск.
Подробнее о загрузке файлов
HTML5 к вашим услугам
Для инициирования загрузки файла на стороне клиента можно использовать атрибут
download HTML5 в теге
<a>:
<a href="/path/to/theKraken" download="UnleashedKraken.pdf">Скачать Кракена</a>
Браузер выполнит указание и сохранит файл с заданным именем и расширением.
Альтернатива для старых браузеров
Если требуется поддержка старых браузеров, таких как MSIE11, не поддерживающих атрибут
download, можно создать объект
Blob и запустить загрузку вручную:
function downloadKrakenIE(dataUri, filename) {
var blob = new Blob([dataUri]);
window.navigator.msSaveOrOpenBlob(blob, filename);
}
// Пример использования:
downloadKrakenIE(oldSchoolDataUri, 'theKraken');
Универсальный способ загрузки файлов
Из-за различий в поддержке браузеров, стоит объединить все методы в одну функцию, обеспечивающую совместимость:
function downloadKraken(dataUri, filename) {
if (window.navigator.msSaveOrOpenBlob) { // Для IE11 и Edge
downloadKrakenIE(dataUri, filename);
} else {
// Для браузеров нового поколения
var link = document.createElement("a");
link.href = dataUri;
link.download = filename;
document.body.appendChild(link);
link.click();
document.body.removeChild(link);
}
}
// Готовы к приключениям?
var dataUri = 'data:text/plain;charset=utf-8,Release%20the%20Kraken!';
downloadKraken(dataUri, 'theKraken.txt');
Обработка ошибок при загрузке
Не забывайте обрабатывать исключения при загрузке, чтобы пользователь был в курсе возможных проблем:
try {
releaseTheKraken(); // Ваша функция загрузки
} catch(e) {
alert('Внимание: Кракен не может быть освобожден: ' + e.message);
}
Визуализация
Для наглядности можно представить заголовок
Content-disposition как указатели:
Запрос браузера: "Мне нужен этот файл."
Ответ сервера с Content-disposition: "Пожалуйста, сохраните на жесткий диск!"
Без "Content-disposition":
Файл ➡️ 🌐 (открывается в браузере)
С "Content-disposition":
Файл ➡️ 💾 (предлагается к сохранению)
Ключевая мысль:
Content-disposition означает "путь к папке с загрузками":
Content-disposition: attachment; filename="guide.pdf" 📄➡️💾
// Без обходных путей. Мы направляемся прямо на ваш жесткий диск.
Избегайте ловушек при загрузке
Кодирование специальных символов
При указании имени файла в заголовке Content-Disposition важно корректно кодировать спецсимволы, чтобы избежать проблем. Используйте
rawurlencode в PHP или
encodeURIComponent в JavaScript для этого:
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . rawurlencode($filename) . '"');
Перезапись заголовков — дело тонкое
Маневрируя с
Content-Disposition, обратите внимание, чтобы не перезаписать существующие заголовки. При приоритете последней установки знание особенностей работы с заголовками в выбранном языке или фреймворке оказывается крайне важным.
Рекомендации для гармоничной работы с браузерами
При принудительном запуске загрузки обязательно корректно устанавливайте заголовок
Content-Type, соответствующий типу файла:
header('Content-Type: application/pdf');
Полезные материалы
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер