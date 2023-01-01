Принудительное скачивание PDF с сервера: Content-disposition

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Быстрый ответ

Для того, чтобы инициировать загрузку файла на жесткий диск пользователя, используйте HTTP-заголовок Content-Disposition: attachment . Обычно настройка производится на сервере посредством кода или конфигурации. В быстрой программе на PHP это выглядит следующим образом:

php Скопировать код header('Content-Disposition: attachment; filename="releaseTheKraken.txt"');

Имя файла "releaseTheKraken.txt" – это пример, можно заменить на любое другое, и этот код заставит браузер пользователя начать загрузку файла на его локальный диск.

Подробнее о загрузке файлов

HTML5 к вашим услугам

Для инициирования загрузки файла на стороне клиента можно использовать атрибут download HTML5 в теге <a> :

HTML Скопировать код <a href="/path/to/theKraken" download="UnleashedKraken.pdf">Скачать Кракена</a>

Браузер выполнит указание и сохранит файл с заданным именем и расширением.

Альтернатива для старых браузеров

Если требуется поддержка старых браузеров, таких как MSIE11, не поддерживающих атрибут download , можно создать объект Blob и запустить загрузку вручную:

JS Скопировать код function downloadKrakenIE(dataUri, filename) { var blob = new Blob([dataUri]); window.navigator.msSaveOrOpenBlob(blob, filename); } // Пример использования: downloadKrakenIE(oldSchoolDataUri, 'theKraken');

Универсальный способ загрузки файлов

Из-за различий в поддержке браузеров, стоит объединить все методы в одну функцию, обеспечивающую совместимость:

JS Скопировать код function downloadKraken(dataUri, filename) { if (window.navigator.msSaveOrOpenBlob) { // Для IE11 и Edge downloadKrakenIE(dataUri, filename); } else { // Для браузеров нового поколения var link = document.createElement("a"); link.href = dataUri; link.download = filename; document.body.appendChild(link); link.click(); document.body.removeChild(link); } } // Готовы к приключениям? var dataUri = 'data:text/plain;charset=utf-8,Release%20the%20Kraken!'; downloadKraken(dataUri, 'theKraken.txt');

Обработка ошибок при загрузке

Не забывайте обрабатывать исключения при загрузке, чтобы пользователь был в курсе возможных проблем:

JS Скопировать код try { releaseTheKraken(); // Ваша функция загрузки } catch(e) { alert('Внимание: Кракен не может быть освобожден: ' + e.message); }

Визуализация

Для наглядности можно представить заголовок Content-disposition как указатели:

Markdown Скопировать код Запрос браузера: "Мне нужен этот файл." Ответ сервера с Content-disposition: "Пожалуйста, сохраните на жесткий диск!"

Без "Content-disposition": Файл ➡️ 🌐 (открывается в браузере) С "Content-disposition": Файл ➡️ 💾 (предлагается к сохранению)

Ключевая мысль: Content-disposition означает "путь к папке с загрузками":

Markdown Скопировать код Content-disposition: attachment; filename="guide.pdf" 📄➡️💾 // Без обходных путей. Мы направляемся прямо на ваш жесткий диск.

Избегайте ловушек при загрузке

Кодирование специальных символов

При указании имени файла в заголовке Content-Disposition важно корректно кодировать спецсимволы, чтобы избежать проблем. Используйте rawurlencode в PHP или encodeURIComponent в JavaScript для этого:

php Скопировать код header('Content-Disposition: attachment; filename="' . rawurlencode($filename) . '"');

Перезапись заголовков — дело тонкое

Маневрируя с Content-Disposition , обратите внимание, чтобы не перезаписать существующие заголовки. При приоритете последней установки знание особенностей работы с заголовками в выбранном языке или фреймворке оказывается крайне важным.

Рекомендации для гармоничной работы с браузерами

При принудительном запуске загрузки обязательно корректно устанавливайте заголовок Content-Type , соответствующий типу файла:

php Скопировать код header('Content-Type: application/pdf');

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