Принудительное отображение точки в HTML5 input number#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Если вам нужно принудительно использовать точку в числовом элементе ввода
<input type="number">, прибегайте к помощи JavaScript:
document.querySelector('input[type=number]').addEventListener('input', (event) => {
// Замечательный факт: десятичная дробь предпочитает точку вместо запятой!
event.target.value = event.target.value.replace(/,/g, '.');
});
Этот скрипт позволяет автоматически заменять запятые на точки в числовых полях ввода, что обеспечивает корректное отображение десятичных значений.
Работа с локалью с помощью атрибута
Чтобы сохранить формат с десятичной точкой в полях ввода, используйте дополнительные атрибуты в HTML-тегах:
<input type="number" lang="en-US" step="any">
Атрибут
lang="en-US" указывает на использование американского формата чисел с точкой. Но учтите: браузеры ведут себя по-разному и могут иначе интерпретировать эти настройки.
Совместимость с различными браузерами
Разные браузеры по-своему реагируют на указанный атрибут:
- Firefox: Обычно поддерживает атрибут
langдля числовых полей ввода.
- Chrome: Может продолжать использовать запятую врезе точки, даже с установленным атрибутом
lang.
- Microsoft Edge и Safari: Помните об их уникальных особенностях.
- Текущая поддержка браузерами: Для отслеживания актуальной информации о совместимости браузеров с input[type=number] обратитесь к сайту
caniuse.com.
Атрибут
step="any" позволяет вводить любые дробные значения, если браузеры игнорируют атрибут
lang.
Переопределение стандартного поведения с помощью JavaScript
Когда нужно полностью контролировать формат ввода, используйте JavaScript:
function forceDot(inputElement) {
inputElement.addEventListener('input', (event) => {
// Запятые будут безжалостно заменены на точки!
event.target.value = event.target.value.replace(/,/g, '.');
});
}
// Применяем функцию ко всем числовым полям ввода, убирая запятые.
document.querySelectorAll('input[type=number]').forEach(forceDot);
Этот скрипт моментально заменяет все запятые на точки, обеспечивая единообразие форматирования в различных локальных настройках.
Альтернативный план с
type="text"
Если предыдущие подходы не работают, используйте тип
type="text" и установите свои собственные правила валидации:
<input type="text" oninput="validateDecimal(this)">
function validateDecimal(inputElement) {
if (!/^\d*\.?\d*$/.test(inputElement.value)) {
// Допустимы только цифры и точки, запятые не пройдут!
inputElement.value = inputElement.value.replace(/[^0-9.]+/g, '');
}
}
Такой подход позволит полностью избежать проблем с числовым вводом: вы сможете самостоятельно определить правила валидации данных.
Визуализация
Чтобы наглядно представить, как это работает, выполните упражнение. Представьте произведения искусства на международной выставке:
Картина № | Местный формат | Международный формат
--------------------------------------------------
1 | 1,23 (🇩🇪🖼️) | 1.23 (🌍🎨)
2 | 2,34 (🇫🇷🖼️) | 2.34 (🌍🎨)
3 | 3,45 (🇪🇸🖼️) | 3.45 (🌍🎨)
Все используют точку как десятичный разделитель для взаимопонимания в любой стране, это похоже на универсальный язык описания числовых данных.
Возможные проблемы и рекомендации
Загадка HTML
Разные версии HTML предлагают различный уровень поддержки элементов ввода:
- HTML5 поддерживает атрибуты
step,
min,
max.
- Для более старых версий HTML требуется валидация с помощью JavaScript для корректной обработки десятичных значений в текстовых полях.
Понимание локализации
В разных странах точки и запятые интерпретируются по-разному. Это нужно учитывать, чтобы сохранить правильное значение чисел.
Применение локализации
При работе с интернациональной аудиторией:
- Используйте
Intl.NumberFormatдля корректного отображения чисел в соответствии с локалью.
- Инструмент Cleave.js — это мощная библиотека, которая форматирует данные в реальном времени, соблюдая локальные стандарты.
Полезные материалы
<input>: Элемент ввода (формы ввода) – HTML: Язык гипертекстовой разметки | MDN— подробное руководство по элементу input.
- HTML – атрибут type для input — полезная справочная информация о различных типах элемента
<input>.
- Изучение форм | web.dev — лучшие практики и современные стандарты для HTML-форм.
- html – Существует ли в HTML5 тип ввода float? – Stack Overflow — обсуждение о возможности реализации дробного типа ввода.
- GitHub – nosir/cleave.js: Форматирование текстового содержимого в процессе ввода... — библиотека JavaScript для динамического форматирования текста при вводе.
Ксения Сорокина
веб-техредактор