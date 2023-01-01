Принудительное отображение точки в HTML5 input number

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Быстрый ответ

Если вам нужно принудительно использовать точку в числовом элементе ввода <input type="number"> , прибегайте к помощи JavaScript:

JS Скопировать код document.querySelector('input[type=number]').addEventListener('input', (event) => { // Замечательный факт: десятичная дробь предпочитает точку вместо запятой! event.target.value = event.target.value.replace(/,/g, '.'); });

Этот скрипт позволяет автоматически заменять запятые на точки в числовых полях ввода, что обеспечивает корректное отображение десятичных значений.

Работа с локалью с помощью атрибута

Чтобы сохранить формат с десятичной точкой в полях ввода, используйте дополнительные атрибуты в HTML-тегах:

HTML Скопировать код <input type="number" lang="en-US" step="any">

Атрибут lang="en-US" указывает на использование американского формата чисел с точкой. Но учтите: браузеры ведут себя по-разному и могут иначе интерпретировать эти настройки.

Совместимость с различными браузерами

Разные браузеры по-своему реагируют на указанный атрибут:

Firefox : Обычно поддерживает атрибут lang для числовых полей ввода.

: Обычно поддерживает атрибут для числовых полей ввода. Chrome : Может продолжать использовать запятую врезе точки, даже с установленным атрибутом lang .

: Может продолжать использовать запятую врезе точки, даже с установленным атрибутом . Microsoft Edge и Safari : Помните об их уникальных особенностях.

: Помните об их уникальных особенностях. Текущая поддержка браузерами: Для отслеживания актуальной информации о совместимости браузеров с input[type=number] обратитесь к сайту caniuse.com .

Атрибут step="any" позволяет вводить любые дробные значения, если браузеры игнорируют атрибут lang .

Переопределение стандартного поведения с помощью JavaScript

Когда нужно полностью контролировать формат ввода, используйте JavaScript:

JS Скопировать код function forceDot(inputElement) { inputElement.addEventListener('input', (event) => { // Запятые будут безжалостно заменены на точки! event.target.value = event.target.value.replace(/,/g, '.'); }); } // Применяем функцию ко всем числовым полям ввода, убирая запятые. document.querySelectorAll('input[type=number]').forEach(forceDot);

Этот скрипт моментально заменяет все запятые на точки, обеспечивая единообразие форматирования в различных локальных настройках.

Альтернативный план с type="text"

Если предыдущие подходы не работают, используйте тип type="text" и установите свои собственные правила валидации:

HTML Скопировать код <input type="text" oninput="validateDecimal(this)">

JS Скопировать код function validateDecimal(inputElement) { if (!/^\d*\.?\d*$/.test(inputElement.value)) { // Допустимы только цифры и точки, запятые не пройдут! inputElement.value = inputElement.value.replace(/[^0-9.]+/g, ''); } }

Такой подход позволит полностью избежать проблем с числовым вводом: вы сможете самостоятельно определить правила валидации данных.

Визуализация

Чтобы наглядно представить, как это работает, выполните упражнение. Представьте произведения искусства на международной выставке:

Markdown Скопировать код Картина № | Местный формат | Международный формат -------------------------------------------------- 1 | 1,23 (🇩🇪🖼️) | 1.23 (🌍🎨) 2 | 2,34 (🇫🇷🖼️) | 2.34 (🌍🎨) 3 | 3,45 (🇪🇸🖼️) | 3.45 (🌍🎨)

Все используют точку как десятичный разделитель для взаимопонимания в любой стране, это похоже на универсальный язык описания числовых данных.

Возможные проблемы и рекомендации

Загадка HTML

Разные версии HTML предлагают различный уровень поддержки элементов ввода:

HTML5 поддерживает атрибуты step , min , max .

, , . Для более старых версий HTML требуется валидация с помощью JavaScript для корректной обработки десятичных значений в текстовых полях.

Понимание локализации

В разных странах точки и запятые интерпретируются по-разному. Это нужно учитывать, чтобы сохранить правильное значение чисел.

Применение локализации

При работе с интернациональной аудиторией:

Используйте Intl.NumberFormat для корректного отображения чисел в соответствии с локалью.

для корректного отображения чисел в соответствии с локалью. Инструмент Cleave.js — это мощная библиотека, которая форматирует данные в реальном времени, соблюдая локальные стандарты.

Полезные материалы