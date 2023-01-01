Принудительная валидация формы HTML через jQuery без отправки#Формы #Валидация форм #jQuery
Быстрый ответ
Овладеть валидацией HTML5 без отправки формы можно, используя метод
checkValidity() в jQuery:
$('#validateBtn').click(function() {
if ($('form')[0].checkValidity()) {
alert('Форма валидна! Пусть это станет вашей маленькой победой!');
} else {
// Запускаем встроенную браузерную валидацию
$('form')[0].reportValidity();
}
});
При нажатии на
#validateBtn происходит проверка с помощью
checkValidity() и, при необходимости, отображение ошибок с помощью
reportValidity().
Шаг вперёд: продвинутые техники валидации
Погрузимся в настройку валидации и избежим ненужных отправок формы.
Валидация отдельного поля
Для проверки конкретного поля применяйте следующий код:
$('#myField').on('input', function() {
if (this.checkValidity()) {
$(this).addClass('valid'); // Отметка о валидности!
} else {
$(this).addClass('invalid'); // Отметка о невалидности.
}
});
Последовательное добавление классов позволяет визуализировать результат валидации каждого поля.
Остановите отправку!
Не дайте невалидной форме отправиться на сервер:
$('form').on('submit', function(event) {
if (!this.checkValidity()) {
event.preventDefault(); // "Стоп, машина!"
this.reportValidity(); // "Отправка данных отклонена!"
} else {
// Можно отправлять AJAX-запрос
var formData = $(this).serialize();
sendDataToServer(formData); // "Данные отправлены!"
}
});
В этом коде
event.preventDefault() выступает как страж, предотвращающий отправку невалидных форм.
AJAX: валидация для профессионалов
Если вы работаете с AJAX, применяйте валидацию данных перед их отправкой:
function sendDataToServer(data) {
$.ajax({
url: 'submit_form.php',
method: 'POST',
data: data,
success: function(response) {
// Здесь поднимаем стакан за успех
},
error: function() {
// Здесь сознаем неудачу
}
});
}
Проведение предварительной валидации помогает избежать отправки некорректных данных, экономя время.
Валидация HTML5 до предела
В валидации HTML5 есть множество хитростей, которые улучшают пользовательский опыт.
Индивидуальные сообщения об ошибках
Настраивайте собственные сообщения для указания на ошибки валидации:
document.querySelector('#myField').oninvalid = function(event) {
event.target.setCustomValidity('Неправильный ввод! Попробуйте другие варианты.');
};
Динамическое изменение состояния валидности
Управляйте состоянием валидности полей формы в любое время:
$('form').on('input change', function() {
var isValid = this.checkValidity();
// Привязываем доступность кнопки 'Отправить' к статусу валидности формы
$('#submitBtn').prop('disabled', !isValid);
});
В результате, кнопка отправки будет отслеживать валидность формы, словно ее тень.
Совместимость с разными браузерами
Уделяйте внимание совместимости с браузерами. Если валидация HTML5 не поддерживается, используйте альтернативные решения или полифилы.
Визуализация
Визуализируйте каждое правило валидации как препятствие на треке:
Эстафета валидации формы:
🏃♂️💨 Старт | 🚧 Обязательное поле | 🌀 Проверка формата | 🧮 Валидация числа | 🏁 Финиш!
Для проверки пройдите по треку без реальных испытаний:
$('form').submit(function(event) {
event.preventDefault(); // 🛑 Стоп, форма
if (this.checkValidity()) { // 👀 Осмотр препятствий
alert("Отлично!"); // 🏆 Мы готовы к отправке!
}
});
Таким образом, вы можем осмотреть все препятствия на треке перед стартом. Подвиги ждут вас!
Где в густой траве прячется валидатор
Давайте ознакомимся с основными принципами валидации.
Следуем за событиями jQuery
Используйте события jQuery, такие как
submit,
input,
change, для контроля процессов валидации в реальном времени.
HTML5 и ваш персональный JavaScript
Создавайте эффективные решения, сочетая ваши собственные методы JavaScript с функционалом валидации HTML5.
Вызовы к AJAX после проверки
Не спешите обращаться к AJAX, пока форма не пройдет валидацию.
Полезные материалы
Следующие ссылки помогут вам более глубоко изучить валидацию HTML5:
- Валидация форм на стороне клиента – MDN — сведения о поддержке браузерами.
- Ограничительная валидация – MDN — обзор API для валидации HTML5.
- Как заставить форму HTML провериться без отправки – Stack Overflow — практические советы и примеры кода.
- HTMLInputElement: метод checkValidity() – MDN — руководство по использованию метода
checkValidity().
- HTMLFormElement: метод reportValidity() – MDN — руководство по использованию
reportValidity().
- Основы событий в jQuery | jQuery Learning Center — руководство по событиям jQuery.
- Как настроить валидацию форм в jQuery – SitePoint — руководство по базовой валидации форм с помощью jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android