Принудительная валидация формы HTML через jQuery без отправки

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Быстрый ответ

Овладеть валидацией HTML5 без отправки формы можно, используя метод checkValidity() в jQuery:

JS Скопировать код $('#validateBtn').click(function() { if ($('form')[0].checkValidity()) { alert('Форма валидна! Пусть это станет вашей маленькой победой!'); } else { // Запускаем встроенную браузерную валидацию $('form')[0].reportValidity(); } });

При нажатии на #validateBtn происходит проверка с помощью checkValidity() и, при необходимости, отображение ошибок с помощью reportValidity() .

Шаг вперёд: продвинутые техники валидации

Погрузимся в настройку валидации и избежим ненужных отправок формы.

Валидация отдельного поля

Для проверки конкретного поля применяйте следующий код:

JS Скопировать код $('#myField').on('input', function() { if (this.checkValidity()) { $(this).addClass('valid'); // Отметка о валидности! } else { $(this).addClass('invalid'); // Отметка о невалидности. } });

Последовательное добавление классов позволяет визуализировать результат валидации каждого поля.

Остановите отправку!

Не дайте невалидной форме отправиться на сервер:

JS Скопировать код $('form').on('submit', function(event) { if (!this.checkValidity()) { event.preventDefault(); // "Стоп, машина!" this.reportValidity(); // "Отправка данных отклонена!" } else { // Можно отправлять AJAX-запрос var formData = $(this).serialize(); sendDataToServer(formData); // "Данные отправлены!" } });

В этом коде event.preventDefault() выступает как страж, предотвращающий отправку невалидных форм.

AJAX: валидация для профессионалов

Если вы работаете с AJAX, применяйте валидацию данных перед их отправкой:

JS Скопировать код function sendDataToServer(data) { $.ajax({ url: 'submit_form.php', method: 'POST', data: data, success: function(response) { // Здесь поднимаем стакан за успех }, error: function() { // Здесь сознаем неудачу } }); }

Проведение предварительной валидации помогает избежать отправки некорректных данных, экономя время.

Валидация HTML5 до предела

В валидации HTML5 есть множество хитростей, которые улучшают пользовательский опыт.

Индивидуальные сообщения об ошибках

Настраивайте собственные сообщения для указания на ошибки валидации:

JS Скопировать код document.querySelector('#myField').oninvalid = function(event) { event.target.setCustomValidity('Неправильный ввод! Попробуйте другие варианты.'); };

Динамическое изменение состояния валидности

Управляйте состоянием валидности полей формы в любое время:

JS Скопировать код $('form').on('input change', function() { var isValid = this.checkValidity(); // Привязываем доступность кнопки 'Отправить' к статусу валидности формы $('#submitBtn').prop('disabled', !isValid); });

В результате, кнопка отправки будет отслеживать валидность формы, словно ее тень.

Совместимость с разными браузерами

Уделяйте внимание совместимости с браузерами. Если валидация HTML5 не поддерживается, используйте альтернативные решения или полифилы.

Визуализация

Визуализируйте каждое правило валидации как препятствие на треке:

Markdown Скопировать код Эстафета валидации формы: 🏃‍♂️💨 Старт | 🚧 Обязательное поле | 🌀 Проверка формата | 🧮 Валидация числа | 🏁 Финиш!

Для проверки пройдите по треку без реальных испытаний:

JS Скопировать код $('form').submit(function(event) { event.preventDefault(); // 🛑 Стоп, форма if (this.checkValidity()) { // 👀 Осмотр препятствий alert("Отлично!"); // 🏆 Мы готовы к отправке! } });

Таким образом, вы можем осмотреть все препятствия на треке перед стартом. Подвиги ждут вас!

Где в густой траве прячется валидатор

Давайте ознакомимся с основными принципами валидации.

Следуем за событиями jQuery

Используйте события jQuery, такие как submit , input , change , для контроля процессов валидации в реальном времени.

HTML5 и ваш персональный JavaScript

Создавайте эффективные решения, сочетая ваши собственные методы JavaScript с функционалом валидации HTML5.

Вызовы к AJAX после проверки

Не спешите обращаться к AJAX, пока форма не пройдет валидацию.

Полезные материалы

Следующие ссылки помогут вам более глубоко изучить валидацию HTML5: