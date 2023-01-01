Применение внутренней границы для ячеек таблицы в CSS

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Быстрый ответ

Если вам нужно применить границы внутри таблицы, используйте CSS-свойство border для ячеек, исключая периферийные. Установите для таблицы свойство border-collapse: collapse; , а границы задайте, используя псевдоклассы :not(:first-child):not(:last-child) . Вот нормативный пример кода:

CSS Скопировать код table {border-collapse: collapse;} td, th { padding: 8px; border: 1px solid transparent; } tr:not(:first-child):not(:last-child) td, tr td:not(:first-child):not(:last-child), tr:first-child td:not(:first-child):not(:last-child), tr:last-child td:not(:first-child):not(:last-child) { border-color: #000; }

Таким образом, мы оформим таблицу как «матрицу», где границы между ячейками совместные, а внешняя рамка отсутствует.

Разрешение конфликтов границ

Когда границы конфликтуют, вам может пригодиться CSS-свойство border-style: hidden; . В соответствии с W3C, это свойство незаметно устраняет конфликты. Еще проще справиться с этой задачей можно с помощью HTML-атрибутов frame="void" и rules="all" . Пример кода ниже:

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; frame: void; rules: all; } td, th { border: 1px solid black; }

Этот подход сочетает в себе возможности CSS и HTML для регулирования внутреннего пространства таблицы.

Устранение несоответствия браузеров

Однако веб-браузеры могут вести себя непредсказуемо, особенно устаревшие версии, такие как IE7 или IE8, не поддерживающие современные CSS-псевдоклассы. Но не отчаивайтесь:

Применяйте свойство td + td, th + th { border-left: 1px solid; } для вертикального разделения ячеек.

для вертикального разделения ячеек. Для горизонтальных внутренних границ подойдет селектор tr + tr { border-top: 1px solid; } .

. Для IE7 можно применить селекторы вида: tr + tr > td, tr + tr > th .

Не забудьте проверить результат в различных браузерах — это важная часть работы разработчика.

Обеспечиваем адаптивность дизайна

Ваши таблицы должны адекватно отображаться на всех устройствах, включая мобильные и планшеты. Для этого воспользуйтесь медиазапросами, чтобы подогнать размеры и форму таблиц под разные экраны и избежать горизонтальной прокрутки.

Визуализация

Представьте, что участники вечеринки занимают свои места:

Markdown Скопировать код Участники: 💁💁‍♂️ 🚶 💁💁‍♂️ 🚶 💁💁‍♂️

Теперь они соблюдают дистанцию, как это происходит с внутренними границами в таблице:

Markdown Скопировать код Участники на расстоянии: 💁🔲💁‍♂️🔲 🚶 💁🔲💁‍♂️🔲 🚶 💁🔲💁‍♂️ # Каждый 🔲 — это внутренняя граница

Доступность таблиц

Таблицы должны быть доступны всем пользователям, включая тех, кто использует электронные читалки. Добавьте атрибуты scope="col" или scope="row" к ячейкам-заголовкам таблицы и используйте цвета с высоким контрастом для текста и границ.

Эффективность CSS-селекторов

Помните, что CSS-селекторы должны быть максимально эффективны и просты, чтобы обеспечить наилучшую производительность вашего сайта. Избегайте сложных и трудно читаемых конструкций.

Завершение

Не забывайте демонстрировать свои знания и результаты работы коллегам и клиентам, но без фанатизма: показывайте свои успехи по запросу, предоставляя примеры, демонстрации и ссылки на проверенные источники.

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