Применение внутренней границы для ячеек таблицы в CSS#CSS и верстка #Таблицы #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам нужно применить границы внутри таблицы, используйте CSS-свойство
border для ячеек, исключая периферийные. Установите для таблицы свойство
border-collapse: collapse;, а границы задайте, используя псевдоклассы
:not(:first-child):not(:last-child). Вот нормативный пример кода:
table {border-collapse: collapse;}
td, th { padding: 8px; border: 1px solid transparent; }
tr:not(:first-child):not(:last-child) td,
tr td:not(:first-child):not(:last-child),
tr:first-child td:not(:first-child):not(:last-child),
tr:last-child td:not(:first-child):not(:last-child) {
border-color: #000;
}
Таким образом, мы оформим таблицу как «матрицу», где границы между ячейками совместные, а внешняя рамка отсутствует.
Разрешение конфликтов границ
Когда границы конфликтуют, вам может пригодиться CSS-свойство
border-style: hidden;. В соответствии с W3C, это свойство незаметно устраняет конфликты. Еще проще справиться с этой задачей можно с помощью HTML-атрибутов
frame="void" и
rules="all". Пример кода ниже:
table { border-collapse: collapse; frame: void; rules: all; }
td, th { border: 1px solid black; }
Этот подход сочетает в себе возможности CSS и HTML для регулирования внутреннего пространства таблицы.
Устранение несоответствия браузеров
Однако веб-браузеры могут вести себя непредсказуемо, особенно устаревшие версии, такие как IE7 или IE8, не поддерживающие современные CSS-псевдоклассы. Но не отчаивайтесь:
- Применяйте свойство
td + td, th + th { border-left: 1px solid; }для вертикального разделения ячеек.
- Для горизонтальных внутренних границ подойдет селектор
tr + tr { border-top: 1px solid; }.
- Для IE7 можно применить селекторы вида:
tr + tr > td, tr + tr > th.
Не забудьте проверить результат в различных браузерах — это важная часть работы разработчика.
Обеспечиваем адаптивность дизайна
Ваши таблицы должны адекватно отображаться на всех устройствах, включая мобильные и планшеты. Для этого воспользуйтесь медиазапросами, чтобы подогнать размеры и форму таблиц под разные экраны и избежать горизонтальной прокрутки.
Визуализация
Представьте, что участники вечеринки занимают свои места:
Участники: 💁💁♂️ 🚶 💁💁♂️ 🚶 💁💁♂️
Теперь они соблюдают дистанцию, как это происходит с внутренними границами в таблице:
Участники на расстоянии: 💁🔲💁♂️🔲 🚶 💁🔲💁♂️🔲 🚶 💁🔲💁♂️
# Каждый 🔲 — это внутренняя граница
Доступность таблиц
Таблицы должны быть доступны всем пользователям, включая тех, кто использует электронные читалки. Добавьте атрибуты
scope="col" или
scope="row" к ячейкам-заголовкам таблицы и используйте цвета с высоким контрастом для текста и границ.
Эффективность CSS-селекторов
Помните, что CSS-селекторы должны быть максимально эффективны и просты, чтобы обеспечить наилучшую производительность вашего сайта. Избегайте сложных и трудно читаемых конструкций.
Завершение
Не забывайте демонстрировать свои знания и результаты работы коллегам и клиентам, но без фанатизма: показывайте свои успехи по запросу, предоставляя примеры, демонстрации и ссылки на проверенные источники.
Полезные материалы
- Box Sizing | CSS-Tricks — подробное руководство по свойству box-sizing.
- HTML table tag — детальное описание тега таблицы.
- CSS Styling Tables — обучающий материал по стилизации таблиц с использованием CSS.
- box-sizing – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — всё, что вам нужно знать о свойстве box-sizing.
- Top 10 CSS Table Designs — Smashing Magazine — десять стильных решений для дизайна таблиц.
- Essential CSS Properties for Styling Tables – Tutorial Republic — основные свойства для стилизации таблиц.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда