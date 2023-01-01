Применение нескольких @font-face правил в CSS: пример и решение

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Быстрый ответ

Чтобы подключить различные стили одного шрифтового семейства, используйте несколько директив @font-face в CSS. Укажите одинаковое имя с помощью font-family и определите уникальные характеристики, такие как font-weight и font-style , для каждого стиля. В src укажите соответствующий источник для каждого шрифта.

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'CustomFont'; src: url('font.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'CustomFont'; src: url('font-bold.woff2') format('woff2'); font-weight: bold; } @font-face { font-family: 'CustomFont'; src: url('font-italic.woff2') format('woff2'); font-style: italic; }

С использованием свойств font-weight и font-style вы можете выбирать необходимый стиль в CSS:

CSS Скопировать код .normal { font-family: 'CustomFont'; } .bold { font-family: 'CustomFont'; font-weight: bold; } .italic { font-family: 'CustomFont'; font-style: italic; }

Каждый стиль будет загружаться по мере необходимости, что положительно влияет на производительность и точность отображения.

Достижение кроссплатформенной совместимости и высокопроизводительности

Совместимость с браузерами и форматы файлов

При использовании @font-face гарантируйте поддержку различных форматов файлов. Включите несколько источников в свойство src , чтобы обеспечить совместимость с большим количеством устройств. WOFF2 является предпочтительным форматом благодаря лучшей сжимаемости данных.

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'OptimizedFont'; src: url('optimized-font.woff2') format('woff2'), url('optimized-font.woff') format('woff'); }

Оптимизация загрузки шрифтов

Чтобы оптимизировать загрузку шрифтов, используйте создание подмножеств шрифтов и API для управления шрифтами. Свойство font-display помогает минимизировать "вспышки" неотформатированного и невидимого текста.

Запасные шрифты

При оформлении CSS всегда должны быть указаны запасные универсальные веб-шрифты на случай, если основной шрифт не загрузится.

CSS Скопировать код .body-text { font-family: 'CustomFont', Arial, sans-serif; }

Адаптивный дизайн

Производите тестирование и контроль читаемости текста на различных устройствах, используя адаптивные CSS-единицы (em, rem, %) , что облегчает масштабирование шрифтов.

Эффективное управление вариациями шрифтов

Использование font-weight и style для систематизации

Для удобства поддержки кода, разнесите различные веса и стили шрифтов по отдельным @font-face правилам. Это поможет сохранить организованность кода.

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'VariationFont'; src: url('variation-font-regular.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'VariationFont'; src: url('variation-font-thin.woff2') format('woff2'); font-weight: 100; }

Назначение определенных шрифтов для элементов пользовательского интерфейса

Выбор шрифтов для разных компонентов (например, заголовок и кнопки) повышает уровень индивидуальности пользовательского опыта.

CSS Скопировать код #branding { font-family: 'VariationFont', sans-serif; font-weight: 300; } .article-content { font-family: 'VariationFont', serif; font-weight: normal; }

Тестирование и валидация

После внесения изменений тщательно проверяйте работу шрифтов в различных браузерах и на разных устройствах, чтобы обеспечить их корректное отображение.

Визуализация

Вы можете считать правила @font-face своего рода 'костюмами' для символов на вашем маскараде – каждое правило создает уникальный образ для вашего текста.

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