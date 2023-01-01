Применение нескольких @font-face правил в CSS: пример и решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы подключить различные стили одного шрифтового семейства, используйте несколько директив
@font-face в CSS. Укажите одинаковое имя с помощью
font-family и определите уникальные характеристики, такие как
font-weight и
font-style, для каждого стиля. В
src укажите соответствующий источник для каждого шрифта.
@font-face {
font-family: 'CustomFont';
src: url('font.woff2') format('woff2');
}
@font-face {
font-family: 'CustomFont';
src: url('font-bold.woff2') format('woff2');
font-weight: bold;
}
@font-face {
font-family: 'CustomFont';
src: url('font-italic.woff2') format('woff2');
font-style: italic;
}
С использованием свойств
font-weight и
font-style вы можете выбирать необходимый стиль в CSS:
.normal { font-family: 'CustomFont'; }
.bold { font-family: 'CustomFont'; font-weight: bold; }
.italic { font-family: 'CustomFont'; font-style: italic; }
Каждый стиль будет загружаться по мере необходимости, что положительно влияет на производительность и точность отображения.
Достижение кроссплатформенной совместимости и высокопроизводительности
Совместимость с браузерами и форматы файлов
При использовании
@font-face гарантируйте поддержку различных форматов файлов. Включите несколько источников в свойство
src, чтобы обеспечить совместимость с большим количеством устройств. WOFF2 является предпочтительным форматом благодаря лучшей сжимаемости данных.
@font-face {
font-family: 'OptimizedFont';
src: url('optimized-font.woff2') format('woff2'),
url('optimized-font.woff') format('woff');
}
Оптимизация загрузки шрифтов
Чтобы оптимизировать загрузку шрифтов, используйте создание подмножеств шрифтов и API для управления шрифтами. Свойство
font-display помогает минимизировать "вспышки" неотформатированного и невидимого текста.
Запасные шрифты
При оформлении CSS всегда должны быть указаны запасные универсальные веб-шрифты на случай, если основной шрифт не загрузится.
.body-text {
font-family: 'CustomFont', Arial, sans-serif;
}
Адаптивный дизайн
Производите тестирование и контроль читаемости текста на различных устройствах, используя адаптивные CSS-единицы
(em, rem, %), что облегчает масштабирование шрифтов.
Эффективное управление вариациями шрифтов
Использование
font-weight и
style для систематизации
Для удобства поддержки кода, разнесите различные веса и стили шрифтов по отдельным
@font-face правилам. Это поможет сохранить организованность кода.
@font-face {
font-family: 'VariationFont';
src: url('variation-font-regular.woff2') format('woff2');
}
@font-face {
font-family: 'VariationFont';
src: url('variation-font-thin.woff2') format('woff2');
font-weight: 100;
}
Назначение определенных шрифтов для элементов пользовательского интерфейса
Выбор шрифтов для разных компонентов (например, заголовок и кнопки) повышает уровень индивидуальности пользовательского опыта.
#branding { font-family: 'VariationFont', sans-serif; font-weight: 300; }
.article-content { font-family: 'VariationFont', serif; font-weight: normal; }
Тестирование и валидация
После внесения изменений тщательно проверяйте работу шрифтов в различных браузерах и на разных устройствах, чтобы обеспечить их корректное отображение.
Визуализация
Вы можете считать правила
@font-face своего рода 'костюмами' для символов на вашем маскараде – каждое правило создает уникальный образ для вашего текста.
Полезные материалы
- Правило @font-face в CSS — W3Schools — обучение использованию
@font-face.
- Как использовать @font-face в CSS | CSS-Tricks — пошаговый гайд по
@font-face.
- @font-face — CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — полное руководство от Mozilla.
- Создайте свои наборы @font-face » Font Squirrel — генератор веб-шрифтов.
- Могу ли я использовать... Поддержка HTML5, CSS3 и т.д. — проверка совместимости шрифтов.
- Каталог шрифтов — Google Fonts — библиотека бесплатных шрифтов от Google.
- Детальное руководство по стратегиям загрузки шрифтов — zachleat.com — стратегии оптимизации загрузки шрифтов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда