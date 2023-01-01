Применение jQuery для отображения элемента с visibility:hidden

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Быстрый ответ

Для того, чтобы сделать элемент типа div с атрибутом visibility: hidden видимым, вы должны изменить это свойство на visibility: visible .

JS Скопировать код $("#yourDivId").css("visibility", "visible");

Метод .show() изменяет свойство display , а не visibility . Поэтому если элемент скрыт при помощи visibility , этот метод не сделает его видимым.

Расширенное решение: Исследуем возможности управления видимостью

Плавное появление с прозрачностью: из незаметности

В разработке сложных пользовательских интерфейсов часто отдают предпочтение плавным и ненавязчивым переходам. Для реализации постепенного изменения прозрачности подойдет метод fadeTo :

JS Скопировать код $("#yourDivId").fadeTo(500, 1); // Появление из ничего, словно по волшебству

Метод подходит для работы с элементами с установленными свойствами visibility: hidden и opacity: 0 .

Быстрое переключение состояний с использованием классов

Когда требуется часто менять значение visibility , можно задействовать CSS-классы:

CSS Скопировать код .hidden { visibility: hidden; opacity: 0; } .visible { visibility: visible; opacity: 1; transition: opacity .5s; }

Для мгновенного переключения состояний:

JS Скопировать код $("#yourDivId").removeClass('hidden').addClass('visible'); // Класс игры в прятки повысился

Callback-функции: запланированная неожиданность

Направляйте callback-функции на задачу создания сложных анимаций с помощью fadeOut :

JS Скопировать код $("#yourDivId").fadeOut('slow', function() { $(this).css('visibility', 'visible').css('display', 'block').fadeTo(500, 1); // Вот это поворот! Встречайтесь! });

Будьте внимательны: избегайте подводных камней

Зарезервированное пространство в документе

Элемент с visibility: hidden сохраняет свое пространство в потоке документа. Если это важно для вас, используйте свойство visibility , а не display .

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Если вам требуется предоставить похожий пользовательский опыт для резервных случаев, добавьте альтернативные действия:

JS Скопировать код if (!$.support.opacity) { $("#yourDivId").css('visibility', 'visible'); // Если прозрачность не работает, видимость придет на помощь! }

Сочетание методов: полный контроль

Комбинация jQuery и CSS-переходов предоставляет файн-тюнинг над управлением видимостью элементов.

Плащ невидимости в одно движение

Для добавления динамики:

JS Скопировать код $("#toggleButton").click(function(){ var $target = $("#yourDivId"); if ($target.css('visibility') == 'hidden') { $target.css('visibility', 'visible').fadeTo(500, 1); // Перед вами незаметная смена состояния! } else { $target.fadeTo(500, 0, function(){ $(this).css('visibility', 'hidden'); // Наблюдайте за чередованием видимости }); } });

Визуализация

Представим, что .show() – переключатель видимости:

Markdown Скопировать код 💡 Вкл: .show() Состояние: 'display: none' Было: 🌑 (Невидимый) Стало: 🌞 (Видимый)

В сравнении со скрытием через visibility :

Markdown Скопировать код 💡 Вкл: .show() Состояние: 'visibility: hidden' Было: 🌫️ (Скрыт, но занимает место) Стало: 🌫️ (Также скрыт, место занято)

Запомните: .show() – это не универсальный метод для отображения элементов c 'visibility: hidden', точно также, как фонарь не освещает пространство за непроницаемой перегородкой!

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