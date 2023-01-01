Применение jQuery для отображения элемента с visibility:hidden#CSS и верстка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для того, чтобы сделать элемент типа
div с атрибутом
visibility: hidden видимым, вы должны изменить это свойство на
visibility: visible.
$("#yourDivId").css("visibility", "visible");
Метод
.show() изменяет свойство
display, а не
visibility. Поэтому если элемент скрыт при помощи
visibility, этот метод не сделает его видимым.
Расширенное решение: Исследуем возможности управления видимостью
Плавное появление с прозрачностью: из незаметности
В разработке сложных пользовательских интерфейсов часто отдают предпочтение плавным и ненавязчивым переходам. Для реализации постепенного изменения прозрачности подойдет метод
fadeTo:
$("#yourDivId").fadeTo(500, 1); // Появление из ничего, словно по волшебству
Метод подходит для работы с элементами с установленными свойствами
visibility: hidden и
opacity: 0.
Быстрое переключение состояний с использованием классов
Когда требуется часто менять значение
visibility, можно задействовать CSS-классы:
.hidden { visibility: hidden; opacity: 0; }
.visible { visibility: visible; opacity: 1; transition: opacity .5s; }
Для мгновенного переключения состояний:
$("#yourDivId").removeClass('hidden').addClass('visible'); // Класс игры в прятки повысился
Callback-функции: запланированная неожиданность
Направляйте callback-функции на задачу создания сложных анимаций с помощью
fadeOut:
$("#yourDivId").fadeOut('slow', function() {
$(this).css('visibility', 'visible').css('display', 'block').fadeTo(500, 1); // Вот это поворот! Встречайтесь!
});
Будьте внимательны: избегайте подводных камней
Зарезервированное пространство в документе
Элемент с
visibility: hidden сохраняет свое пространство в потоке документа. Если это важно для вас, используйте свойство
visibility, а не
display.
Не работает CSS3 на сайтах? Мы знаем решение!
Если вам требуется предоставить похожий пользовательский опыт для резервных случаев, добавьте альтернативные действия:
if (!$.support.opacity) {
$("#yourDivId").css('visibility', 'visible'); // Если прозрачность не работает, видимость придет на помощь!
}
Сочетание методов: полный контроль
Комбинация jQuery и CSS-переходов предоставляет файн-тюнинг над управлением видимостью элементов.
Плащ невидимости в одно движение
Для добавления динамики:
$("#toggleButton").click(function(){
var $target = $("#yourDivId");
if ($target.css('visibility') == 'hidden') {
$target.css('visibility', 'visible').fadeTo(500, 1); // Перед вами незаметная смена состояния!
} else {
$target.fadeTo(500, 0, function(){
$(this).css('visibility', 'hidden'); // Наблюдайте за чередованием видимости
});
}
});
Визуализация
Представим, что
.show() – переключатель видимости:
💡 Вкл: .show()
Состояние: 'display: none'
Было: 🌑 (Невидимый)
Стало: 🌞 (Видимый)
В сравнении со скрытием через
visibility:
💡 Вкл: .show()
Состояние: 'visibility: hidden'
Было: 🌫️ (Скрыт, но занимает место)
Стало: 🌫️ (Также скрыт, место занято)
Запомните:
.show() – это не универсальный метод для отображения элементов c 'visibility: hidden', точно также, как фонарь не освещает пространство за непроницаемой перегородкой!
Полезные материалы
- .show() | Документация API JQuery — Детальное описание метода
.show()в jQuery.
- visibility – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Анализ свойства CSS
visibilityсогласно документации MDN.
- .css() | Документация API JQuery — Подробный разбор метода
.css()в jQuery.
- javascript – Как проверить, скрыт ли элемент в jQuery? – Stack Overflow — Обсуждение способов проверки видимости элементов в jQuery.
- Обучение jQuery | Codecademy — Курс по jQuery для начинающих.
- visibility | CSS-лайфхаки — Исследование взаимодействия свойства
visibilityи метода
.animate()в jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android